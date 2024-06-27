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Три вопроса про уведомление по НДФЛ: что важно знать бухгалтеру

Как сдавать уведомление при наличии обособенных подразделений? Как уточнить уведомление по НДФЛ: если работник уволился, при выплате компенсации за задержку зарплаты? Ответы на важные вопросы бухгалтеру в закладки.
Три вопроса про уведомление по НДФЛ: что важно знать бухгалтеру
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

В базе «Клерка» уже более 20 000 решённых вопросов пользователей. Только с начала 2024 года эксперты дали больше 3 тысяч ответов в сервисе «Клерк.Консультации».

Выбрали важные вопросы пользователей по НДФЛ-уведомлению, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про обособленное подразделение

Вопрос № 1. ООО открыло обособленное подразделение в другом городе. В ОП работает сотрудник. 6-НДФЛ компания сдает по месту нахождения ОП. А куда надо сдавать уведомление по НДФЛ?

Ответ эксперта. Уведомление всегда подается по месту учета головной организации, независимо от наличия обособленных подразделений. Отдельное уведомление по месту нахождения обособленного подразделения сдавать не нужно.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про корректировку уведомления из-за увольнения сотрудника

Вопрос № 2. Бухгалтер перечислила НДФЛ с аванса (период с 01.06.2024 по 22.06.2024) и сдаала уведомление за этот период. 19.06.2024 уволился работник. Нужно ли подать уведомление еще раз за этот же период в связи с увольнением работника и заплатить НДФЛ. Новое уведомление является корректировкой старого и должно включать НДФЛ с аванса плюс НДФЛ в связи с тем ,что работник увольняется?

Ответ эксперта. Да, вы должны подать новое уведомление с правильной суммой НДФЛ, включающим НДФЛ уволенного работника.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про уведомление при выплате компенсации за задержку зарплаты

Вопрос № 3. Компания начислила компенсацию за невовремя выплаченную зарплату, НДФЛ по ней и страховые взносы. С каким кодом подать уведомление по НДФЛ и страховым взносам?

Ответ эксперта. В зависимости от того, в какие даты месяца была начислила компенсация, НДФЛ с этой компенсации нужно отразить с кодами налоговых периодов:

  • «21» — первый квартал;

  • «31» — полугодие;

  • «33» — девять месяцев,

  • «34» — год.

Так как уведомление по НДФЛ подается дважды в месяц, поэтому при указании кодов периодов 21, 31, 33, 34 в уведомлении по НДФЛ  необходимо указывать порядковый номер месяца: 01, 02, 03 — в уведомлении за первую половину первого, второго, третьего месяца квартала (с 1 по 22 число); 11, 12, 13 — в уведомлении за вторую  половину первого, второго, третьего месяца квартала (с 23 числа по последнее число).

Компенсацию и НДФЛ с нее нужно включить в расчет 6-НДФЛ в периоде фактической выплаты. Начисленную, но невыплаченную компенсацию – не отражайте. Срок перечисления налога с компенсации зависит от даты фактической выдачи денег работнику (п. 6 ст. 226 НК).

В частности, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога в новые периоды:

  • с 1 по 22 число месяца – до 28 числа текущего месяца;

  • с 23 по последний день календарного месяца, кроме декабря – не позднее 5 числа следующего месяца.

  • с 23 по 31 декабря – в последний рабочий день года.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

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