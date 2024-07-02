Это пригодится каждому бухгалтеру! Что нужно учитывать при определении срока полезного использования ОС

В зависимости от режима и условий эксплуатации, периодичности ремонтов, влияния агрессивной среды и прочих факторов срок полезного использования может меняться. Поэтому, его необходимо регулярно пересматривать.

Согласно п. 8 ФСБУ 6/2020, срок полезного использования основного средства в бухгалтерском учете — это период, в течение которого использование объекта будет приносить экономические выгоды организации.

Срок полезного использования определяют исходя из:

ожидаемого периода эксплуатации;

ожидаемого физического износа;

ожидаемого морального устаревания;

планов по замене ОС, модернизации, реконструкции, технического перевооружения.

По ФСБУ 6/2020 срок полезного использования основных средств можно пересматривать. Однако в отличие от бухгалтерского учета, в налоговом учете срок полезного использования основных средств не меняется. Об этом сообщает Минфин в письме № 03-03-06/1/21167 от 18.03.2022.

По НК изменение срока полезного использования объекта после начала его амортизации не допускается.

Но есть исключения (п.1 ст. 258 НК). Это реконструкция, модернизация или техническое перевооружение. В этом случае СПИ можно увеличить, но в рамках срока, который предусмотрен для амортизационной группы, в которую ранее было включено такое основное средство.

Других случаев изменения срока полезного использования ОС, ранее введенного в эксплуатацию, в НК не предусмотрено.

Как определить срок полезного использования бывших в употреблении ОС

Ответ на этот вопрос есть в опубликованном недавно письме Минфина от 28.03.2024 № 03-03-06/1/27740.

В нем сказано, что организация, приобретающая объекты основных средств, бывших в употреблении, в целях применения линейного метода начисления амортизации по этим объектам вправе определять норму амортизации по этому имуществу с учетом срока полезного использования, уменьшенного на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущими собственниками.

При этом срок полезного использования данных основных средств может быть определен как установленный предыдущим собственником этих основных средств срок их полезного использования, уменьшенный на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником.

В случае приобретения объектов основных средств, бывших в употреблении у физического лица, являющегося индивидуальным предпринимателем, налогоплательщик вправе уменьшить срок полезного использования на количество лет (месяцев) эксплуатации данного имущества предыдущим собственником при условии документального подтверждения эксплуатации данного оборудования.

При отсутствии указанных сведений срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно на дату ввода в эксплуатацию данного объекта амортизируемого имущества в соответствии с положениями НК РФ и с учетом классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации (из этого же письма).

Как определить срок полезного использования средств, купленных под восстановление

Если организация приобретает объект основных средств, первоначальная стоимость которого определяется, как сумма расходов (точнее, затрат) на его приобретение, доставку и доведение до состояния, в котором оно пригодно для использования (п. 1 ст. 257 НК РФ). Например, автомобиль, побывавший в аварии, приобретенный для восстановления и дальнейшей эксплуатации.

В регистрах бухгалтерского учета, аналогично, согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 (подп. «а», «ж», «з») затраты на приобретение объекта, его восстановление и приведение в состояние, в котором он пригоден к использованию, признаются капитальными вложениями, включаемыми в его первоначальную стоимость.

Таким образом, покупка аварийного автомобиля подлежит отражению записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 60.

Затраты на его восстановление записями:

Дебет счета 08 Кредит счета 10, 70, 69, 60 и др.

И только после того, как восстановленный автомобиль будет пригоден к эксплуатации, его следует признать основным средством (транспортным средством) и принять к учету на 01 счет по сформированной первоначальной стоимости (п. 18 ФСБУ 26/2020):

Дебет счета 01 Кредит счета 08.

Срок полезного использования бывших в употреблении основных средств определяется с учетом срока его эксплуатации прежним владельцем. При этом (п. 7 ст. 258 НК РФ) следует учитывать требования техники безопасности и другие факторы.

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