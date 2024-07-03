Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Торговля на маркетплейсах становится все более популярным форматом ведения бизнеса и поэтому перспективным участком для работы бухгалтера, особенно для тех, кто планирует перейти на аутсорс. Рассказываем, как выбрать курс по бухгалтерии маркетплейса, чтобы стать востребованным специалистом с высоким доходом.

Чем больше на площадку приходит продавцов, тем быстрее она меняется — появляются новые правила, усложняется система ведения учета и документации. Так что сами предприниматели не справляются, им нужны навыки бухгалтера, но и их уже недостаточно для ведения грамотного учета.

Чтобы преуспеть в этой нише, бухгалтеру необходимо изучить принципы и особенности работы на разных маркетплейсах.

Мы выбрали пять самых популярных на рынке онлайн-курсов и сравнили их по нескольким критериям: продолжительность обучения, аудитория курс, основные темы в программе, изучаемые маркетплейсы, документ, подтверждающий прохождение курса и стоимость обучения.

1. Abat School мини-курс «Бухгалтерия маркетплейсов»

Продолжительность обучения: 7 видеоуроков по 3 часа.

Кому подойдет курс: начинающим бухгалтерам, опытным специалистам, предпринимателям.

Основные темы в программе: выбор правовой формы, ОКВЭД, определение налоговой базы, настройка учета в 1С, реализация в ЕАЭС.

На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon.

Стоимость обучения: 5 592 рублей.

Документ, подтверждающий прохождение курса: электронный сертификат.

2. Онлайн-курс Яны Васильевой «Бухгалтерия маркетплейсов»

Продолжительность обучения: 8 недель.

Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

Основные темы в программе: регистрация бизнеса, банковские операции и касса, программы для ведения учета, ведение клиента с товарным учетом, поиск клиентов.

На каких маркетплейсах научитесь работать: (в зависимости от тарифа) Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет

Стоимость обучения: три тарифа, базовый с сертификатом (только Wildberries) 54 700 рублей.

Документ, подтверждающий прохождение курса: сертификат или удостоверение (тариф от 69 700 рублей).

3. Школа бухгалтера Алеси Васинкиной «Бухгалтер маркетплейсов»

Продолжительность обучения: 6 недель.

Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

Основные темы в программе: системы налогообложения, настройка 1С, регистрация кабинета, отгрузка товара, отчет комиссионера, возврат, КУДиР, документация бухгалтера и др.

На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, KAZANEXPRESS, Сбер Мегамаркет.

Стоимость обучения: 3 тарифа, без обратной связи и сертификата — 19 920 рублей.

Документ, подтверждающий прохождение курса: на стандартном тарифе и тарифе все включено — сертификат и свидетельство о дополнительном образовании.

4. FINFED Профессия «Бухгалтер маркетплейсов»

Продолжительность обучения: 8 недель.

Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

Основные темы в программе: особенности учета на трех площадках, документооборот, маркировка, интенсивы по работе ИП на УСН в 1С и организаций на ОСНО в 1С и др.

На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

Стоимость обучения: по запросу.

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

5. «Клерк.ру» «Бухгалтер маркетплейса»

Продолжительность обучения: 12 недель.

Кому подойдет курс: начинающим и опытным бухгалтерам, бухгалтерам в найме и на аутсорсе, предпринимателям.

Основные темы в программе: организационно-правовая норма и налоговый режим для работы на маркетплейсах, как выбрать маркетплейс для бизниеса, порядок работы (регистрация, создания карточки товаров, склада, составление отчетов из личного кабинета, заключение договоров), первичка, бухгалтерский и налоговый учет у продавца в 1С, возвраты, автоматизация учета, анализ ежедневных отчетов и т. д.

На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

Стоимость обучения: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей — самое выгодное предложение на рынке!

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации, которое будет внесено в реестр ФИС ФРДО.

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Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс Маркет.

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи бухгалтера, который ведет учет на маркетплейсе. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сделайте шаг к успешной карьере прямо сейчас, пока на курс «Бухгалтер маркетплейса» действует скидка 65%!

Более 100 часов теории от экспертов-практиков, отработка навыков ведения учета в 1С и оформление документов по реальным образцам и формам, раздатка и скрины с инструкциями из личного кабинета продавца, которые пригодятся вам в самостоятельной работе, а также официальный документ — все эти преимущества по самой выгодной на рынке цене!

Успейте записаться на курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

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