₽ Заказать рекламу
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Торговля на маркетплейсах становится все более популярным форматом ведения бизнеса и поэтому перспективным участком для работы бухгалтера, особенно для тех, кто планирует перейти на аутсорс. Рассказываем, как выбрать курс по бухгалтерии маркетплейса, чтобы стать востребованным специалистом с высоким доходом.
Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах
Иллюст рация: Вера Ревина / Клерк.ру

Чем больше на площадку приходит продавцов, тем быстрее она меняется — появляются новые правила, усложняется система ведения учета и документации. Так что сами предприниматели не справляются, им нужны навыки бухгалтера, но и их уже недостаточно для ведения грамотного учета.

Чтобы преуспеть в этой нише, бухгалтеру необходимо изучить принципы и особенности работы на разных маркетплейсах.

Мы выбрали пять самых популярных на рынке онлайн-курсов и сравнили их по нескольким критериям: продолжительность обучения, аудитория курс, основные темы в программе, изучаемые маркетплейсы, документ, подтверждающий прохождение курса и стоимость обучения.

1. Abat School мини-курс «Бухгалтерия маркетплейсов»  

  • Продолжительность обучения: 7 видеоуроков по 3 часа.

  • Кому подойдет курс: начинающим бухгалтерам, опытным специалистам, предпринимателям.

  • Основные темы в программе: выбор правовой формы, ОКВЭД, определение налоговой базы, настройка учета в 1С, реализация в ЕАЭС.

  • На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon.

  • Стоимость обучения: 5 592 рублей.

  • Документ, подтверждающий прохождение курса: электронный сертификат.

2. Онлайн-курс Яны Васильевой «Бухгалтерия маркетплейсов»  

  • Продолжительность обучения: 8 недель.

  • Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

  • Основные темы в программе: регистрация бизнеса, банковские операции и касса, программы для ведения учета, ведение клиента с товарным учетом, поиск клиентов.

  • На каких маркетплейсах научитесь работать: (в зависимости от тарифа) Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет

  • Стоимость обучения: три тарифа, базовый с сертификатом (только Wildberries) 54 700 рублей. 

  • Документ, подтверждающий прохождение курса: сертификат или удостоверение (тариф от 69 700 рублей).

3. Школа бухгалтера Алеси Васинкиной «Бухгалтер маркетплейсов»  

  • Продолжительность обучения: 6 недель.

  • Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

  • Основные темы в программе: системы налогообложения, настройка 1С, регистрация кабинета, отгрузка товара, отчет комиссионера, возврат, КУДиР, документация бухгалтера и др.

  • На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, KAZANEXPRESS, Сбер Мегамаркет.

  • Стоимость обучения: 3 тарифа, без обратной связи и сертификата — 19 920 рублей.

  • Документ, подтверждающий прохождение курса: на стандартном тарифе и тарифе все включено — сертификат и свидетельство о дополнительном образовании.

4. FINFED Профессия «Бухгалтер маркетплейсов»  

  • Продолжительность обучения: 8 недель.

  • Кому подойдет курс: бухгалтерам, которые хотят расширить клиентский круг или уйти на аутсорс.

  • Основные темы в программе: особенности учета на трех площадках, документооборот, маркировка, интенсивы по работе ИП на УСН в 1С и организаций на ОСНО в 1С и др. 

  • На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

  • Стоимость обучения: по запросу.

  • Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

5. «Клерк.ру» «Бухгалтер маркетплейса» 

  • Продолжительность обучения: 12 недель.

  • Кому подойдет курс: начинающим и опытным бухгалтерам, бухгалтерам в найме и на аутсорсе, предпринимателям.

  • Основные темы в программе: организационно-правовая норма и налоговый режим для работы на маркетплейсах, как выбрать маркетплейс для бизниеса, порядок работы (регистрация, создания карточки товаров, склада, составление отчетов из личного кабинета, заключение договоров), первичка, бухгалтерский и налоговый учет у продавца в 1С, возвраты, автоматизация учета, анализ ежедневных отчетов и т. д.

  • На каких маркетплейсах научитесь работать: Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет.

  • Стоимость обучения: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей — самое выгодное предложение на рынке!

  • Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации, которое будет внесено в реестр ФИС ФРДО.

Воспользуйтесь шансом купить курс повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса» с удостоверением всего за 9 900 рублей! Записаться

Начните учиться прямо сейчас с выгодным предложением от «Клерка»! 

Вы научитесь вести бухгалтерский и налоговый учет у продавца OZON, Wildberries или Яндекс Маркет. 

Разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете отражать операции в 1С, составлять отчеты и оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу входит 45 видеоуроков, тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи бухгалтера, который ведет учет на маркетплейсе. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сделайте шаг к успешной карьере прямо сейчас, пока на курс «Бухгалтер маркетплейса» действует скидка 65%!

Более 100 часов теории от экспертов-практиков, отработка навыков ведения учета в 1С и оформление документов по реальным образцам и формам, раздатка и скрины с инструкциями из личного кабинета продавца, которые пригодятся вам в самостоятельной работе, а также официальный документ — все эти преимущества по самой выгодной на рынке цене!

Успейте записаться на курс за 9 900 рублей вместо 28 600 рублей. 

Записаться

Программа соответствует стандартам Министерства образования РФ. Больше курсов повышения квалификации и профессиональной переподготовки со скидками в каталоге!

Начать дискуссию

Налоговые изменения 2025

Госдума перенесет второе чтение налоговых поправок на 9 июля

Сейчас законодатели уже подготовили больше 200 поправок в законопроект с реформой налоговой системы-2025.

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
IT-компании

Власти пересмотрят условия предоставления IT-льгот

Сергей Собянин попросил Госдуму изменить условия предоставления налоговых льгот для IT-компаний.

2
Easy Payments
Платежные системы

Stripe или PayPal: какую систему для приема платежей из-за рубежа выбрать бизнесу

В статье специалисты Easy Payments подробно рассматривают особенности сервисов, а также рассказывают, как зарегистрировать PayPal в России и подключить Stripe из РФ в условиях санкционных ограничений.

Stripe или PayPal: какую систему для приема платежей из-за рубежа выбрать бизнесу

Календарь вебинаров

10
Лучшие спикеры, новый каждый день
Уведомление по ЕНП

В июле надо сдать ЕНП-уведомление на аванс по УСН

25 июля – крайний срок сдачи уведомлений по ЕНП, в котором будет аванс по УСН за 2 квартал.

Субсидии для бизнеса

Создатели зарядных станций для электромобилей получат дополнительную поддержку государства

Инвесторы, которые вкладывают средства в развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, получат субсидии на подключение к электросетям. Они будут достигать 60% затрат.

taxadvisor
Субсидиарная ответственность

Когда бухгалтера привлекают к субсидиарной ответственности. И как избежать такого «счастья»?

Разбираем почему и за что, все больше дел о привлечении бухгалтеров к субсидиарной ответственности. Как не попасть под каток негативной практики?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
2

Онлайн-курсы

59
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Уведомление по ЕНП

😘 Уведомления по ЕНП гораздо удобнее платежек, считает ФНС

По сути уведомления по ЕНП заменили авансовые платежи, но при этом по каждому налогу не надо делать отдельный документ с множеством реквизитов, которых в платежке было около 15.

13
Павел Бессонов
Субсидиарная ответственность

Могут ли привлечь к субсидиарки, если бизнес разделили на центр прибыли и убытков?

📌 В последнее время набирают обороты предъявление исковых заявлений о субсидиарной ответственности, в обоснование которых лежит создание такой системы ведения бизнеса, при которой одно или несколько юр лиц являются центром убытков, а другая компания является центром прибыли.

Трудовое право

Аванс новому работнику: когда платить

Устроился человек на работу 5 числа, 10 уже зарплата. Понятно, платить ему еще не за что, а следующая выплата только 25. Как быть в такой ситуации?

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Иван Шестак
Управление финансами

Роль финансового директора: чего хотеть гендиру?

Чтобы финансовый директор смог принести максимальную пользу бизнесу, гендир должен сформулировать для него чёткие требования. Желания всегда будут зависеть от ситуации в бизнесе: растёт ли компания, запускается ли новый проект или предприятие оказалось на грани кассового разрыва.

Роль финансового директора: чего хотеть гендиру?
НДФЛ

Оплата гостиницы разъездным сотрудникам не облагается НДФЛ

Все виды компенсаций, установленных законом, не облагаются НДФЛ. К таким доходам, в частности, относятся компенсации работникам с разъездным характером работы. Например – водителям.

Экономика России

Россия вошла в категорию стран с высоким доходом населения

Всемирный банк включил РФ в список стран с высокими доходами населения. На душу населения приходится больше 14 тысячи долларов.

8

Разборы законов

1 339
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Бесплатно с Налог на прибыль

Как рассчитать авансовые платежи по налогу на прибыль

Налог на прибыль — это прямой налог, величина которого зависит от финансового результата компании. Рассказываем, как правильно рассчитывать и перечислять авансовые платежи по этому налогу.

Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с НДФЛ

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс

Предлагаем вам инструкцию, как заполнить уведомление по НДФЛ в 2024 году и не допустить ошибок.

Как в 2024 году заполнить уведомление по НДФЛ. Мини-курс
Наталия Лукина
Обучение для бухгалтеров

Календарь вебинаров для бухгалтера в июле. Выбирайте и смотрите!

Собрали для вас анонсы вебинаров на июль 2024 года. Сохраняйте в закладки! Подписчикам «Клерк.Премиум» — бесплатный доступ.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
Отчетность в СФР

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой

Большинство ошибок в сданной ЕФС-1 выявляются фондом в процессе автоматической проверки отчета при приеме формы. По отчетам с ошибками СФР направляет протоколы, где указан код (индекс) ошибки, которую нужно исправить.

Коды ошибок ЕФС-1 с расшифровкой
Налоговые изменения 2025

ФНС: детальных критериев дробления в НК не будет

ФНС продолжает настаивать на том, что в законе не стоит определять четкие критерии незаконного дробления. В противном случае это откроет новые возможности для применения схем.

Уведомление по ЕНП

До 3 июля не забудьте сдать уведомление по ЕНП на НДФЛ

3 июля – очередной срок сдачи уведомления на единый налоговый платеж (ЕНП). В нем будет только НДФЛ за период с 23.06 по 30.06.

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Клерк
Обучение для бухгалтеров

Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Торговля на маркетплейсах становится все более популярным форматом ведения бизнеса и поэтому перспективным участком для работы бухгалтера, особенно для тех, кто планирует перейти на аутсорс. Рассказываем, как выбрать курс по бухгалтерии маркетплейса, чтобы стать востребованным специалистом с высоким доходом.

Топ-5 курсов по бухгалтерии на маркетплейсах

Интересные материалы

Подотчет, командировки

Роструд высказался о допустимой периодичности и продолжительности командировок

Продолжительность командировок может быть любой: срок командировки определяет работодатель с учетом объема, сложности и других особенностей служебного поручения.