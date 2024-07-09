Кто сдает отчетность в ФТС, дата получения дохода на УСН, декомпенсация в бухучете: три важных вопроса при работе с маркетплейсами

Сделали подборку важных вопросов по работе с маркетплейсами, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями экспертов Клерк.Консультаций.

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Подготовили для вас важные вопросы по работе с маркетплейсами с ответами экспертов.

Про статформы в ФТС

Вопрос № 1. Нужно ли селлерам Вайлдберриз сдавать статформу в ФТС? Работаем по системе FBS, сами маркируем, пакуем, отправляем со своего склада.

Ответ эксперта. Если договором с Вайлдберриз не предусмотрена подача отчета посредником, то сдавать отчет надо.

Подавать в таможенные органы статистический отчет могут и продавец товара, то есть его собственник, и интернет-магазин (маркетплейс), который выступает посредником. Торговля через интернет-магазин – это один из способов дистанционной розничной торговли. Отношения между продавцом (исполнителем) и владельцем маркетплейса определяются договором. Как правило, стороны заключают посреднический договор.

Тем не менее, критерии выбора лица, обязанного представлять статистическую форму, при наличии одновременно соответствующей правовой возможности у нескольких лиц таможенное законодательство не определяет. Судебной практики по вопросу о том, кто обязан отчитываться на таможню в данной ситуации, пока нет. С учетом этого отчитаться на таможню могут :

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про дату получения дохода на УСН

Вопрос № 2. Подскажите, пожалуйста, есть ИП на УСН 15% доходы минус расходы и 6% от дохода. Какая дата при работе с ВБ и Озон считается получением дохода? ВБ говорит, что датой дохода считается дата формирования отчета. Озон пишет, что датой дохода считается дата прихода средств на р/сч поставщика. Как правильно отразить доход на УСН по каждому из маркетплейсов?

Ответ эксперта. Существует 2 точки зрения на определение даты получения доходов при работе с маркетплейсами:

на дату оплаты конечного покупателя,

на дату поступления средств на ваш расчетный счет.

ФНС считает, что датой получения дохода является дату зачисления выручки на счет посредника (или получение её в кассу посредника) — письмо ФНС от 04.08.2017 № СД-4-3/15363@.

А Минфин считает, что датой получения дохода при УСН является дата поступления денег от агента принципалу (письма от 03.04.2020 № 03-11-11/26872, от 22.12.2020 № 03-11-11/112598, от 11.11.2019 № 03-11-11/86794, от 26.09.2019 № 03-11-11/74067).

Выбирать вам. В 1С алгоритм учета продаж через маркетплейсы юрлицом/ИП на УСН так же основан на этом мнении.

Доход по датам в КУДиР (позиция Минфина):

дата зачета встречных требований (обычно дата УПД);

дата поступления средств на ваш счет от маркетплейса.

Полный вопрос и ответ вы можете прочитать в консультации.

Про отражение декомпенсации в учете

Вопрос № 3. Как в бухучете отразить декомпенсацию (проводки)? Т. е. ранее была выплачена компенсация за утерю нашего товара, спустя время товар нашли и на основании этого отправляют отчет об удержании излишне выплаченных компенсаций, производя удержание из текущей выручки.

Ответ эксперта. Обнаруженный товар проведите документом Оприходование товаров (раздел Склад — Инвентаризация). Счет учета 45.01, т. к. товар вам не возвращается, а остается у маркетплейса для дальнейшей реализации.

Аналитика по контрагенту на счете 45.01 автоматически не заполняется, поэтому придется указать ее вручную в движениях документа, выставив флаг Ручная корректировка (разрешает редактирование движений документа). Надо выбрать документ, которым списывали эти товары (Отчет комиссионера о списании).

Полученную претензию по возврату компенсации отразите документом Операция, введенная вручную: Д 91.02 К 76.09.

Если излишне выплаченная компенсация удерживается маркетплейсом из выручки, закройте взаиморасчеты документом Корректировка долга или Операция, введенная вручную.

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