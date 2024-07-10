Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Какие знания вы получите на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»
Это наш уникальный продукт, который подойдет не только новичкам в профессии, для которых дебеты и кредиты, УСН и ПСН — незнакомые и непонятные слова, но и тем, кто уже работает и хочет повысить квалификацию.
Существует множество нюансов, с которыми вы еще не сталкивались в работе, на курсе вы сможете получить практические навыки по ведению учета основных средств и капитальных вложений, заполнению платежек на ЕНП, работе с разными системами налогообложения (общая, УСН и ПСН) и т. д.
В курсе более 250 уроков, на которых мы научим вас вести бухгалтерский и налоговый учет, применять все семь ФСБУ, оформлять отпускные, больничные, командировочные и другие пособия, делать расчет НДС, НДФЛ, налога на прибыль, составлять отчеты и проводить все это в 1С.
Вы получите фундаментальные знания, которые позволят вам быстро стартовать в профессии или систематизировать имеющиеся знания, улучшив их и освоив дополнительные практические навыки.
Потому что на курсе большое внимание уделяется именно отработке всех тем на рабочих задачах бухгалтера.
Убедитесь в качестве и пользе курса сами!
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