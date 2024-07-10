Новый подход к обучению бухгалтеров! Как проходит обучение на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Мы составили программу, которая поможет новичкам освоить необходимые навыки в короткие сроки и сразу после обучения выйти на первую работу с зарплатой от 50 тыс. рублей, а опытные бухгалтеры смогут актуализировать и расширить имеющиеся знания — получить повышение и увеличить свой доход.

Какие знания вы получите на курсе «Профессия бухгалтер с нуля»

Это наш уникальный продукт, который подойдет не только новичкам в профессии, для которых дебеты и кредиты, УСН и ПСН — незнакомые и непонятные слова, но и тем, кто уже работает и хочет повысить квалификацию.

Существует множество нюансов, с которыми вы еще не сталкивались в работе, на курсе вы сможете получить практические навыки по ведению учета основных средств и капитальных вложений, заполнению платежек на ЕНП, работе с разными системами налогообложения (общая, УСН и ПСН) и т. д.

В курсе более 250 уроков, на которых мы научим вас вести бухгалтерский и налоговый учет, применять все семь ФСБУ, оформлять отпускные, больничные, командировочные и другие пособия, делать расчет НДС, НДФЛ, налога на прибыль, составлять отчеты и проводить все это в 1С.

Вы получите фундаментальные знания, которые позволят вам быстро стартовать в профессии или систематизировать имеющиеся знания, улучшив их и освоив дополнительные практические навыки.

Потому что на курсе большое внимание уделяется именно отработке всех тем на рабочих задачах бухгалтера.

Убедитесь в качестве и пользе курса сами!