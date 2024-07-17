🔔 Открываем набор на новый поток обучения! Старт — 1 августа

В «Клерке» стартует новый поток обучения на курсах повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
Поторопитесь занять вакантное место! Выбирайте подходящие курсы со скидками до -78% и приступайте к учебе.
Актуализируйте имеющиеся знания, чтобы в будущем сезоне выйти на новый профессиональный и карьерный уровень, получите дополнительные навыки, которые помогут вам перейти на новый участок или, вообще, уйти на аутсорс.
Курсы профессиональной переподготовки с дипломом
Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя
Для тех, кто освоил управленческий учет и финансовый анализ, мы приготовили более глубокое погружение в мир финансов. Новые знания помогут вам выйти на новый профессиональный уровень и претендовать на должность финансового директора.
Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.
Скидка до 1 августа 78%: 9 900 рублей вместо
44 900 рублей.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведения учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, УСН станут и плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Скидка до 1 августа 74%: 7 500 рублей вместо
28 600 рублей.
Курсы повышения квалификации с удостоверением
🎉 Новый курс: Восемь новых ФСБУ: Аренда, НМА, ОС, Капвложения, Документооборот, Запасы, Инвентаризация, Бухгалтерская отчетность
Бухгалтер должен вести учет и сдавать отчетность строго по федеральным стандартам, чтобы избежать штрафов и претензий от налоговой. Сейчас действуют семь ФСБУ (ФСБУ 28/2023 станет обязательным с апреля 2025 года, но применять его можно уже сейчас).
На курсе мы расскажем вам обо всех нюансах применения действующих ФСБУ + поможем разобраться заранее в положениях ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская отчетность».
Скидка до 1 августа 70%: 7 400 рублей вместо
24 400 рублей.
Бухгалтер ВЭД: учет, налогообложение, валютный контроль в 2024 году
Уверенных специалистов в сложной нише по учету ВЭД мало, поэтому спрос на них крайне высокий. Получите необходимые знания в сфере таможенного и валютного законодательства, расчете НДС и таможенных платежей в ФТС, чтобы занять престижную должность бухгалтера ВЭД и выйти на новый уровень дохода.
Под нашим руководством вы будете составлять контракты, рассчитывать НДС, таможенные платежи, вести учет операций в 1С и т. д.
Скидка до 1 августа 72%: 9 900 рублей вместо
35 200 рублей.
Бухгалтер маркетплейса
Научитесь вести учет на маркетплейсах, чтобы расширить круг клиентов, совмещать офис с аутсорсом, зарабатывая 50 тыс. рублей дополнительно, или начните работать на себя.
На курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.
Скидка до 1 августа 65%: 9 900 рублей вместо
28 600 рублей.
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