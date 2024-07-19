Налоговая реформа по НДФЛ принята! Что изменится в работе бухгалтера в 2025 году

С 2025 года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО.

Сейчас для прогрессивной шкалы НДФЛ есть 11 налоговых баз. С 2025 года будет несколько прогрессивных шкал и для каждой из них — своя налоговая база.

Пятиступенчатая шкала по НДФЛ

По п. 1 ст. 224 НК доходы в виде зарплаты будут облагаться по ставкам:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода от 2,4 до 5 млн рублей;

18% — для дохода от 5 до 20 млн рублей;

20% — для дохода от 20 до 50 млн рублей;

22% — для дохода свыше 50 млн рублей.

Двухступенчатая шкала по НДФЛ (лимит — 2,4 млн рублей)

По п. 1.1 ст. 224 НК доходы от ценных бумаг, дивиденды, проценты по вкладам будут облагаться по ставкам:

13% — для дохода до 2,4 млн рублей;

15% — для дохода свыше 2,4 млн рублей.

Другие налоговые базы, которые будут облагаться по двухступенчатой шкале:

доходы от продажи имущества (кроме ценных бумаг) и в виде стоимости имущества (кроме ценных бумаг), полученного в дар;

доходы в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному обеспечению;

доходы от долевого участия, в том числе в виде дивидендов;

доходы по операциям с ЦФА в виде выплат, не связанных с их выкупом;

доходы по операциям с ценными бумагами;

доходы от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, акций, облигаций и инвестиционных паев;

доходы по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;

доходы по операциям займа ценными бумагами;

доходы по операциям с ценными бумагами, учитываемым на ИИС;

доходы в виде процентов по вкладам.

Релоканты и НДФЛ

Жители страны, которые уехали из России и продолжают работать на отечественные компании за рубежом, с 2025 года будут платить НДФЛ по прогрессивной шкале со ставками от 13 до 22%.

Если человек находится за границей больше 183 дней в течение одного календарного года, то он перестает быть налоговым резидентом РФ.

Нерезиденты от источников дохода в России платят налоги по ставке 30%, но с 2024 года правительство утвердило, что дистанционные сотрудники будут платить НДФЛ, как и налоговые резиденты.

После введения пятиступенчатой прогрессивной шкалы, у резидентов будут удерживать:

13% — при доходах до 2,4 млн рублей в год или до 200 000 в месяц;

15% — от 2,4 до 5 млн в год или от 200 до 416,7 тыс. в месяц;

18% — от 5 до 20 млн в год или от 416,7 тыс. до 1,67 млн в месяц;

20% — от 20 до 50 млн в год или от 1,67 до 4,17 млн в месяц;

22% — свыше 50 млн в год или более 4,17 млн в месяц.

Прежнюю НДФЛ ставку оставят в регионах с высокими уровнями северных коэффициентов и надбавок.

Новые вычеты по НДФЛ

С 2025 года вычеты на детей будут в 2 раза больше. Лимит дохода тоже вырастет. И получить вычеты можно будет без заявления.

2024 год 2025 год Вычет на 1-го ребенка 1 400 1 400 Вычет на 2-го ребенка 1 400 2 800 Вычет на 3-го и последующих детей 3 000 6 000 Вычет на ребенка-инвалида 12 000 12 000 Лимит дохода для вычета 350 000 450 000 Основание для вычета Заявление + документы на детей Документы на детей

Работодатели будут предоставлять вычет без заявления — на основании имеющихся сведений о детях сотрудников.

Сотрудники имеют право такие документы предоставить (о возрасте детей, обучении, инвалидности) и обязаны информировать работодателя, если что-то изменилось.

Спортивные сотрудники, которые следят за своим здоровьем, получат на 2 340 руб. больше (за год). Им дадут вычет по НДФЛ 18 000 рублей за сдачу норм ГТО.

Как подготовиться к изменениям

Налоговая реформа 2025 добавит еще немало хлопот, поэтому сейчас самое время повторить основы, изучить все нюансы расчета страховых взносов, НДФЛ, зарплаты, пособий и т. д., освоить все действующие нормы, чтобы не боятся ошибок. Необходимые знания вы получите на онлайн-курсе «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С».

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