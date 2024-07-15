Инструкция для финдира — как вычислить вора в компании

Если вы не понимаете, куда уплывает капитал, то стоит обратиться к финансовой аналитике, чтобы проверить действенность стратегии и заодно присмотреться — нет ли в рядах сотрудников нечистого на руку работника.

Расхитителем средств компании может стать не только рядовой сотрудник, но и само руководство. Можно выделить несколько типов организации разворовывания имущества:

Кражи, которые совершает начальство с применением различных хитроумных способов. Руководители управляют финансовыми потоками, контролируют их использование, поэтому скрыть преступления им проще.

Кражи, которые совершают лица, имеющие допуск к финансам (материально-ответственные сотрудники) : кассиры, бухгалтеры. Основной способ правонарушения — воровство наличности при расчете и выдаче денежных средств.

Аферы, которые проворачивают сами учредители. Они совершают многомиллионные хищения не на местах, а используя все рычаги власти: выпускают акции и ценные бумаги, которые ничем не обеспечены, подделывают документы по сделкам и т. д.

Если проконтролировать деятельность собственников компании финдиректор не может, то отследить кражи на более низких уровнях ему под силу.

На что обратить внимание финансовому директору

Он должен исследовать документы бухгалтерского учета, проверить фактическое наличие денежных средств, провести дотошный анализ финансовых операций, при необходимости запросить встречную документацию у контрагентов.

Во время проверки первичных и сводных бухгалтерских документов необходимо выяснить, была ли реальная потребность в этих финансовых операциях и прошли ли они законно.

При проверке фактически имеющихся денег, надо лично убедиться в их наличии у ответственных лиц и непосредственно в кассе 9провести инвентаризацию, неожиданную проверку), чтобы сверить с суммами, которые указаны в документах.

Порядок проверки денежной наличности регламентирует Приказ Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств».

Как выявить хищение внутри компании

Чтобы обнаружить воришек, необходимо провести тщательный анализ. Проверка должна включать следующие шаги:

Запросите выписку с расчетного счета (счетов), чтобы сформировать сводную таблицу. В столбцах пусть будут даты, а в строках — контрагенты и распределение выплат.

Проведите сортировку данных по сумме. Избавьтесь от перекидок между вашими счетами и размещения на депозит.

Проанализируйте финансы, которые поступили в компанию, и те, что были выплачены. В рядах поступлений обратите внимание на нехарактерные для деятельности компании платежи. Разбирая выплаты, присмотритесь к несвойственным для фирмы одиночным платежам, оплате услуг и т. д.

Проведите проверку добросовестности контрагентов из доступных источников.

Проанализируйте долги фирмы и начисления по разным статьям, в том числе зарплату. Обратите внимание на то, каким лицам выплачиваются авансы, кому списаны долги и т. д.

Проанализируйте выдачу зарплаты по месяцам. Присмотритесь, не были ли внезапно увеличены командировочные, компенсации, размеры премий и др.

Проверьте займы и их проценты.

Изучите основные средства — порядок их списания и стоимость при продаже.

Таким образом, правильно проведенный финансовый анализ поможет выявить наличие хищений, чтобы пресечь эту деятельность и использовать деньги исключительно для реализации работы и роста компании.

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Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается финансовый директор. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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