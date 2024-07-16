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Клерк
Обучение для бухгалтеров

Все новые правила ведения КУДиР и составления декларации на УСН уже в обновленном курсе «Клерка»

Изменения 2024 года только вступили в силу, а мы уже записали уроки по тому, как с ними работать. Научитесь правильно заполнять КУДиР и декларацию на УСН в соответствии с требованиями налоговой в 2024 году на курсе «Главный бухгалтер на УСН». Вы освоите профессию с нуля, систематизируете и актуализируете свои знания.
Все новые правила ведения КУДиР и составления декларации на УСН уже в обновленном курсе «Клерка»
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Как только в законодательство вносятся поправки, происходят изменения в работе бухгалтера, мы оперативно актуализируем информацию в наших курсах. Удаляем устаревшие нормы и записываем уроки с экспертами, которые научат вас в кратчайшие сроки вести учет уже по новым правилам. 

Выбирая любой курс «Клерка», вы можете быть уверены, что там вы получите только актуальные знания, будете оттачивать свои навыки и практиковаться на современных задачах, чтобы сразу после обучения применять все изученное на практике.

В 2024 году появились новые лимиты для применения на УСН, упрощенцы начали по-новому заполнять КУДиР, использовать новую форму декларации. 

Пока в этих нововведениях бухгалтеры часто делают ошибки и задают много вопросов про работу по этим правилам. Поэтому мы обновили контент нашего курса «Главный бухгалтер по УСН» и включили туда самую свежую информацию, новые формы и образцы для заполнения, чтобы вы учились только по актуальным данным и умели решать рабочие задач бухгалтера, с которыми он сталкивается уже сегодня.

Всего в курсе более 70 видеоуроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях. 

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер на УСН. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике. 

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс повышения квалификации за 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение стартовало 15 июля. Сегодня последний день, когда вы еще можете присоединиться!

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Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру
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