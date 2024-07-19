Управленка или финмоделирование? Чему научиться, чтобы зарабатывать больше

Умение вести управленческий учет и помогать собственнику принимать ключевые решения гарантирует бухгалтеру повышение в должности и увеличение зарплаты. Но можно пойти еще дальше — освоить финансовое моделирование и претендовать на должность финдира.

Любой бизнес нуждается во внутренней аналитике для понимания того, как идут дела в компании, правильно ли расходуется бюджет, есть ли потенциал для роста. Для решения таких важных задач компании необходим управленческий учет.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов, видеть движение активов, следить за расходами, чтобы избежать кассовых разрывов и правильно распределять ресурсы и финансы.

Зачем нужен управленческий учет

Управленческий учет помогает не только оценить текущее финансовое положение компании, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее. Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса.

Какие данные включаются в учет

Есть большое количество аналитических данных, которые бухгалтер может предоставить руководителю. Однако весь управленческий учет стоит на трех основных китах.

Управленческий баланс показывает состояние компании на текущую дату, позволяет рассчитать коэффициенты, необходимые для управленческого учета.

Отчет о прибылях и убытках показывает, сколько дохода получила компания за определенный период, на которой этот отчет составляется и прибыльность бизнеса за этот период.

Отчет о движении денежных средств отвечает за движение денег и показывает, сколько их у компании в анализируемый период.

Кроме этой «троицы» есть еще много разных аналитических отчетов.

Отчеты могут быть о товарных остатках, о движении и о продаже этих самых товаров, по дебиторской или кредиторской задолженности. Также могут быть развернутые отчеты по видам поступления денежных средств, отчеты о продажах покупателям.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы вести управленческий учет

Для работы с управленкой бухгалтер должен уметь:

Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании,

Автоматизировать управленческий учет в 1С,

Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс,

Работать с таблицами Google и Excel,

Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ,

Проводить анализ финансовой отчетности.

Где научиться вести управленческий учет

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Что такое финансовая модель

Иногда одного управленческого учета недостаточно, чтобы эффективно руководить бизнесом — запускать новые проекты, привлекать инвестиции и т. д. Компания нуждается в более глубоком анализе, прогнозировании с помощью финансовых моделей.

Финансовая модель — это система показателей, которые помогают составить качественный прогноз выручки, денежного потока, прибыльности и иных показателей эффективности организации.

Зачем нужно финансовое моделирование

Финмоделирование дает возможность предпринимателям оперативно контролировать деятельность организации, а также прогнозировать то, как их решения могут повлиять на будущее компании. Как правило, финмодель составляют на календарный год, иногда больше.

Финансовое моделирование позволяет найти узкие места в компании и попытаться отыскать решения для их устранения.

Какие данные нужны для построения финмодели

Главные разделы, которые обязательно должны быть включены в финансовую модель — это воронка продаж, операционная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, оборотный капитал, прогнозный ДДС, прогнозный баланс.

Воронка продаж (прогноз выручки),

Операционная деятельность,

Финансовая деятельность,

Инвестиционная деятельность,

Оборотный капитал,

Прогнозный ДДС,

Прогнозный баланс.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы строить финансовые модели

Работать с таблицами на уровне PRO, строить сложные модели и прогнозные балансы,

Анализировать финансовую и управленческую отчетность, делать не просто анализ, а выводы по его результатам,

Находить эффективные управленческие решения в отношении денежных потоков,

Сможете преподносить результаты моделирования и анализа собственнику, руководителю и инвестору в удобном и понятном для него формате.

Где научиться строить финансовые модели

Обладая такими навыками бухгалтер может вырасти до должности финансового директора, который является правой рукой собственника, помогает ему принимать управленческие и стратегические решения.

Освоить необходимые для работы финансовым менеджером хард и софт-скилы вы можете на онлайн-курсе «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

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