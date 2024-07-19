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Обучение для бухгалтеров

Управленка или финмоделирование? Чему научиться, чтобы зарабатывать больше

Умение вести управленческий учет и помогать собственнику принимать ключевые решения гарантирует бухгалтеру повышение в должности и увеличение зарплаты. Но можно пойти еще дальше — освоить финансовое моделирование и претендовать на должность финдира.

Любой бизнес нуждается во внутренней аналитике для понимания того, как идут дела в компании, правильно ли расходуется бюджет, есть ли потенциал для роста. Для решения таких важных задач компании необходим управленческий учет.

Управленческий учет — это инструмент, который помогает руководителю бизнеса быть в курсе внутренних процессов, видеть движение активов, следить за расходами, чтобы избежать кассовых разрывов и правильно распределять ресурсы и финансы. 

Зачем нужен управленческий учет

Управленческий учет помогает не только оценить текущее финансовое положение компании, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее. Результаты управленческого учета необходимы для развития любого бизнеса.

Какие данные включаются в учет

Есть большое количество аналитических данных, которые бухгалтер может предоставить руководителю. Однако весь управленческий учет стоит на трех основных китах.

  • Управленческий баланс показывает состояние компании на текущую дату, позволяет рассчитать коэффициенты, необходимые для управленческого учета.

  • Отчет о прибылях и убытках показывает, сколько дохода получила компания за определенный период, на которой этот отчет составляется и прибыльность бизнеса за этот период.

  • Отчет о движении денежных средств отвечает за движение денег и показывает, сколько их у компании в анализируемый период.

Кроме этой «троицы» есть еще много разных аналитических отчетов.

Отчеты могут быть о товарных остатках, о движении и о продаже этих самых товаров, по дебиторской или кредиторской задолженности. Также могут быть развернутые отчеты по видам поступления денежных средств, отчеты о продажах покупателям.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы вести управленческий учет

Для работы с управленкой бухгалтер должен уметь:

  • Настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании,

  • Автоматизировать управленческий учет в 1С,

  • Формировать отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс,

  • Работать с таблицами Google и Excel,

  • Рассчитывать KPI сотрудников и собирать ФОТ,

  • Проводить анализ финансовой отчетности.

Где научиться вести управленческий учет

Получить необходимые навыки вы можете на курсе «Управленческий учет: с нуля до настройки в 1С, Excel и Google-таблицах»

На курсе вы научитесь настраивать и вести управленческий учет, формировать бюджет компании, составлять отчеты о прибылях и убытках, отчет о ДДС и управленческий баланс.

В программе 48 видеоуроков, конспекты, тесты для самопроверки, шаблоны документов, а также более 30 таблиц и инструкций по управленке.

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Что такое финансовая модель

Иногда одного управленческого учета недостаточно, чтобы эффективно руководить бизнесом — запускать новые проекты, привлекать инвестиции и т. д. Компания нуждается в более глубоком анализе, прогнозировании с помощью финансовых моделей.

Финансовая модель — это система показателей, которые помогают составить качественный прогноз выручки, денежного потока, прибыльности и иных показателей эффективности организации.

Зачем нужно финансовое моделирование

Финмоделирование дает возможность предпринимателям оперативно контролировать деятельность организации, а также прогнозировать то, как их решения могут повлиять на будущее компании. Как правило, финмодель составляют на календарный год, иногда больше.

Финансовое моделирование позволяет найти узкие места в компании и попытаться отыскать решения для их устранения.

Какие данные нужны для построения финмодели

Главные разделы, которые обязательно должны быть включены в финансовую модель — это воронка продаж, операционная деятельность, финансовая деятельность, инвестиционная деятельность, оборотный капитал, прогнозный ДДС, прогнозный баланс.

  • Воронка продаж (прогноз выручки),

  • Операционная деятельность,

  • Финансовая деятельность,

  • Инвестиционная деятельность,

  • Оборотный капитал,

  • Прогнозный ДДС,

  • Прогнозный баланс.

Какие навыки нужны бухгалтеру, чтобы строить финансовые модели

  • Работать с таблицами на уровне PRO, строить сложные модели и прогнозные балансы,

  • Анализировать финансовую и управленческую отчетность, делать не просто анализ, а выводы по его результатам,

  • Находить эффективные управленческие решения в отношении денежных потоков,

  • Сможете преподносить результаты моделирования и анализа собственнику, руководителю и инвестору в удобном и понятном для него формате.

Где научиться строить финансовые модели

Обладая такими навыками бухгалтер может вырасти до должности финансового директора, который является правой рукой собственника, помогает ему принимать управленческие и стратегические решения.

Освоить необходимые для работы финансовым менеджером хард и софт-скилы вы можете на онлайн-курсе «Финмоделирование и финанализ для бизнеса».

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.

В программе 65 видеоуроков, разбор четырех реальных кейсов, конспекты, тесты для самопроверки, шаблоны документов и инструкции.

В честь Дня рождения школы «Клерка» на онлайн-курс действует скидка 83%. Сейчас вы можете купить курс за 3 290 рублей вместо 18 990 рублей.

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