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Клерк
Обучение для бухгалтеров

👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»

В 2024 году количество проверок и проверяющих органов выросло, к уже существующим контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Предотвращать налоговые риски и минимизировать вероятность проверок научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».
👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

В 2024 году увеличилось количество камеральных и выездных проверок организаций, но это только начало.

Большая налоговая реформа 2025 года внесет много изменений, которые будут контролировать с двойной силой, а быстро переключиться на новые рельсы и избежать промахов не так уж просто. Так что риск оказаться под подозрениями в налоговых нарушениях и получить предупреждение о грядущей проверке — станет выше.

❗️Оставаться вне поля внимания проверяющих органов становится одной из приоритетных задач бизнеса, а, значит, бухгалтера, потому что на нем тоже лежит ответственность, в том числе уголовная!

О чем курс

В нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты» мы подробно разбираем основные формы налоговых, полицейских и трудовых проверок, рассказываем о разных процедурах проверок — как к ним подготовиться и как вести себя во время проверки.

Чему вы научитесь

  • Противостоять давлению налоговиков при проверках, определять законность действий проверяющих.

  • Выстраивать защиту при угрозе уголовного дела, обжаловать решения.

  • Избегать проверок Минтруда по самозанятым и миграционной службы при найме иностранцев.

  • Предупреждать налоговые риски с учетом критериев законной оптимизации.

Вы научитесь предотвращать налоговые риски и минимизируете вероятность проверок. В случае если оповещение о проверке все-таки пришло, подробная инструкция с алгоритмом действий от наших экспертов поможет вам пройти это испытание достойно без стресса и с правильной стратегией защиты собственных прав.

В курсе много практических заданий. Вы отработаете навыки оформления результатов проверки, написания апелляционной жалобы, а также потренируетесь расшифровывать тексты документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 900 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

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Обучение для бухгалтеров

👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»

В 2024 году количество проверок и проверяющих органов выросло, к уже существующим контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Предотвращать налоговые риски и минимизировать вероятность проверок научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
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Создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина, Клерк
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