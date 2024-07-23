👌 Как подготовиться к налоговой проверке? Подробная инструкция по тому, как успешно пройти проверку любых проверяющих органов, в новом курсе «Клерка»

В 2024 году количество проверок и проверяющих органов выросло, к уже существующим контролирующим структурам добавились проверки Минтруда и миграционной службы. Предотвращать налоговые риски и минимизировать вероятность проверок научим на нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты».

В 2024 году увеличилось количество камеральных и выездных проверок организаций, но это только начало.

Большая налоговая реформа 2025 года внесет много изменений, которые будут контролировать с двойной силой, а быстро переключиться на новые рельсы и избежать промахов не так уж просто. Так что риск оказаться под подозрениями в налоговых нарушениях и получить предупреждение о грядущей проверке — станет выше.

❗️Оставаться вне поля внимания проверяющих органов становится одной из приоритетных задач бизнеса, а, значит, бухгалтера, потому что на нем тоже лежит ответственность, в том числе уголовная!

О чем курс

В нашем новом онлайн-курсе «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты» мы подробно разбираем основные формы налоговых, полицейских и трудовых проверок, рассказываем о разных процедурах проверок — как к ним подготовиться и как вести себя во время проверки.

Чему вы научитесь

Противостоять давлению налоговиков при проверках, определять законность действий проверяющих.

Выстраивать защиту при угрозе уголовного дела, обжаловать решения.

Избегать проверок Минтруда по самозанятым и миграционной службы при найме иностранцев.

Предупреждать налоговые риски с учетом критериев законной оптимизации.

Вы научитесь предотвращать налоговые риски и минимизируете вероятность проверок. В случае если оповещение о проверке все-таки пришло, подробная инструкция с алгоритмом действий от наших экспертов поможет вам пройти это испытание достойно без стресса и с правильной стратегией защиты собственных прав.

В курсе много практических заданий. Вы отработаете навыки оформления результатов проверки, написания апелляционной жалобы, а также потренируетесь расшифровывать тексты документов при проверках: решение о проверке, требования о документах, акт, протоколы допросов.

Сейчас вы можете купить новый онлайн-курс по специальной цене за 3 690 рублей вместо 15 900 рублей.

Купить курс

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.