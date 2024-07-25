Три вопроса по применению патента ИП в 2024 году: предпринимателю в закладки

Как пересчитывать налоги при слете с патента, применять патент на образовательные услуги и ремонтые работы -- сделали подборку вопросов по применению патента, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями экспертов Клерк.Консультаций.

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Подготовили для вас важные вопросы по работе с патентом с ответами экспертов.

Про слет с патента

Вопрос № 1. У ИП есть риск слететь с патента по достижении 60 млн. Есть деятельность УСН 6%. Патент приобретался на год. В случае слета с патента весь доход патента будет пересчитываться по УСН 6% с 01.01.2024? Можно ли будет из суммы налога УСН вычесть уплаченные страховые взносы за сотрудников и сумму, уплаченную за сам патент?

Ответ эксперта:

1. Пересчет на основную СНО происходит с начала действия патента. Если патент с 01.01.24, то пересчет будет с 1 января (п. 6 ст. 346.45 НК).

2. По взносам — можете уменьшить не более 50% исчисленного УСН (п. 3.1 ст. 346.21 НК).

Сумма налога по УСН при утрате права на применение патента уменьшается на сумму уплаченного патента (п. 7 ст. 346.45 НК). Отражается уплаченный патент в строке 101 раздела 1.1 декларации по УСН.

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Про образовательные услуги

Вопрос № 2. ИП с патентом на услуги дополнительного образования для детей и взрослых, и заключил договор на обучение с другим ИП-заказчиком. Обучение проводится для клиентов заказчика. Деньги от учеников получает заказчик и переводит их исполнителю. Имеет ли право исполнитель оказывать услуги таким образом? Или он вправе обучать только физических лиц, с которыми сам должен заключать договор и сам получать от них средства?

Ответ эксперта. Заказчиками образовательных курсов и программ могут быть физлица и организации. Налоговый кодекс не ограничивает круг лиц, которым ИП на патенте вправе оказывать образовательные услуги. В подтверждение тому — письма Минфина от 12.01.2022 № 03−11−11/805, от 05.02.2019 № 03−11−11/6442.

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Про ремонт новостроек

Вопрос № 3. Имеет ли право ИП применять патент на отделочные и ремонтные работы физическим лицам в новостройках (патент на реконструкцию и ремонт существующих жилых и нежилых зданий, а так же спортивных сооружений)? Не будет ли это трактоваться как строительство? Дом сдан в эксплуатацию.

Ответ эксперта. Если речь о чистовой отделке в новостройках, то есть риски доначисления налога по УСН или ОСНО (если УСН нет).

Есть судебные решения в пользу налоговой, они основаны на определениях из ГОСТа. В НК не дается определение ремонта и реконструкции, поэтому используются определения из отраслевой нормативки.

3.2 услуги по реконструкции жилья и построек по индивидуальным заказам: Результат деятельности исполнителей по выполнению строительных работ по переустройству (перестройке, перепланировке, переоборудованию и т.п.) индивидуального жилья и построек. 3.3 услуги по ремонту жилья и построек по индивидуальным заказам: Результат деятельности исполнителей ремонтно-строительных работ по восстановлению эксплуатационных характеристик жилища и построек по индивидуальным заказам потребителя.

Отделочные работы в новостройках не попадают под эти определения. Ремонт предполагает полное либо частичное восстановление эксплуатационных характеристик жилья, а не создание новых.

Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 15.03.2022 № Ф04-63/2021 по делу № А75-20919/2019.

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