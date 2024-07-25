Открываем запись на обновленный курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате». Старт потока 1 августа!

Мы следим за изменениями в законодательстве и регулярно обновляем информацию в наших курсах. В 2024 году увеличился МРОТ, сотрудники получили возможность работать и получать пособие по уходу за ребенком одновременно, с 1 сентября надо по-новому оплачивать сверхурочную работу — в сумму теперь необходимо включать компенсационные и стимулирующие выплаты.

В 2024 году в силу вступает (некоторые уже вступили) более 100 изменений в НК. Уже с января с доходов зарубежных работников на удаленке нужно платить НДФЛ 13%, а зарплату приходится рассчитывать с учетом изменившегося МРОТ.

Чтобы работать без штрафов, бухгалтер должен быть в курсе всех поправок в законодательстве и правильно применять новые нормы. Однако уследить самому за всеми письмами Минфина и разъяснениями налоговой нереально, поэтому мы отслеживаем нововведения и оперативно внедряем их в наши курсы.

Прямо сейчас вы можете записаться на обновленный курс профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Что нового в курсе

Мы вынесли в отдельный блок правила по составлению авансового отчета и ведению учета подотчетных сумм. Из уроков вы узнаете, как пошагово заполнить авансовый отчет и сколько хранить документ, научитесь исправить в нем ошибки и вести учет сумм.

Кроме этого, в программе пополнение — более 15 новых видеоуроков и конспектов.

Мы учли все изменения в законодательстве, а также частые вопросы бухгалтеров, которые получают наши эксперты, и дополнили блоки по учету отпускных, подготовке отчетности по страховым взносам, правилам приема новых сотрудников, массовым увольнениям и оформлению командировок.

Теперь вы сможете лучше разобраться в расчете отпускных и штрафах за нарушение сроков их выплат, узнаете, как отразить в документации увольнение сотрудников из-за ликвидации компании и переезде организации в другую местность, не будете совершать ошибки при оформлении командировки, продлении срока и выплате командировочных.

Как подготовиться к изменениям 2025 года

Налоговая реформа-2025 по НДФЛ уже принята! Со следующего года будет новая шкала для ставок НДФЛ – от 13 до 22%, в том числе для релокантов, изменятся стандартные вычеты на детей и сотрудников, сдавших нормы ГТО и др. Чтобы без проблем перейти на новые рельсы, нужно хорошо знать основы этот участка.

На курсе «Бухгалтер по зарплате» вы получите базовые знания по расчету выплат сотрудникам, ведению и автоматизации учета в 1С, своевременной уплате налогов и подготовке отчетности с учетом всех изменений 2024 года.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер по зарплате. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

3. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

4. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

До 26 июля вы можете купить курс со скидкой 69% за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Новый поток стартует 1 августа.

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