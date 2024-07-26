Основные изменения по УСН в 2024 году уже в обновленном курсе «Главный бухгалтер на УСН». Записывайтесь — старт потока 1 августа!

Мы следим за тем, как меняется законодательство и оперативно обновляем информацию в наших курсах. В 2024 году появились новые лимиты по УСН, новая декларация, новая КУДиР, из обихода вышли платежки со статусом 02 — вместо них бухгалтеры сдают уведомления по ЕНП.

В 2024 году в силу вступает (некоторые уже вступили) более 100 изменений в НК. С 1 января действует новый лимит доходов, перейти на УСН смогли только компании и ИП с доходом ниже 149,51 млн рублей. Бухгалтеры уже по-новому ведут КУДиР, а весной ИП и организации на УСН сдали декларации по новым формам.

Чтобы работать без штрафов, бухгалтер должен быть в курсе всех поправок в законодательстве и правильно применять новые нормы. Однако уследить самому за всеми письмами Минфина и разъяснениями налоговой нереально, поэтому мы отслеживаем нововведения и оперативно внедряем их в наши курсы.

Прямо сейчас вы можете записаться на обновленный курс профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Что нового в курсе

С бухотчетности за 2024 год учет нематериальных активов нужно вести по ФСБУ 14/2022, поэтому мы записали отдельный блок по новому стандарту, чтобы вам было проще разобраться во всех нюансах его применения. Вы узнаете, что относится к нематериальным активам, научитесь отражать в бухгалтерском учете покупку и создание НМА, вклады в уставной капитал и т. д.

В программе появились уроки о плане счетов и способах учета доходов и расходов, а также полный перечень нормативных документов, которые регулируют бухгалтерский учет. Теперь вы сможете погрузиться в азы профессии, чтобы комфортно себя чувствовать, выполняя даже самые сложные операции.

Важной темой года стали новые формы КУДиРа и налоговой декларации. В курсе вы найдете подробный разбор этих изменений, а также примеры заполнения документации по новым стандартам.

Всего мы добавили более 10 видеоуроков и конспектов, новые тесты, образцы и шаблоны документов.

Мы учли все изменения в законодательстве, а также частые вопросы бухгалтеров, которые получают наши эксперты, и дополнили блоки по уплате налогов и авансовых платежей, налоговым нарушениям и ответственности бухгалтера и др.

Вы сможете больше не сомневаться в своих знаниях по УСН, научитесь работать на УСН с новыми ФСБУ, вести налоговый учет и сдавать отчеты вовремя. Закроете все пробелы в знаниях об УСН и будете профи в спецрежиме.

Как подготовиться к изменениям 2025 года

Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведения учета на УСН: появятся новые лимиты доходов и стоимости основных средств для применения спецрежима, плательщики УСН станут и плательщиками НДС со ставками 0%, 5%, 7%, 20% и т. д.

Подготовьтесь к изменениям заранее. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнаете все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам на обновленном курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

На курсе вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении. Все полученные знания вы отработаете на практике на реальных задачах.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер на УСН. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

3. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

4. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

По 26 июля включительно вы можете купить курс со скидкой 74% за 7 500 рублей вместо 28 600 рублей.

Новый поток стартует 1 августа.

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