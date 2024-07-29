От качества управления финансами зависит стабильная работа и рост бизнеса. Чтобы справляться со сложными вызовами и быстро находить решения для нестандартных задач, финансовому директору необходимо владеть большим количеством разнообразных инструментов.

Хороший специалист умеет выполнять много сложных задач одновременно: анализировать финансовое состояние фирмы, находить креативные решения, подбирать методы, которые обеспечат финансовое благополучие компании.

Чем больше рабочих инструментов есть в арсенале финансового директора, тем выше его ценит руководство, и тем быстрее растет его доход.

Освойте передовые рабочие инструменты и концепции для эффективного управления финансами, чтобы построить успешную карьеру финансового менеджера или директора.

Шесть концепций управления финансами

Принцип влияния денежных потоков. В данном случае финансовый директор при выборе стратегии опирается не на бухгалтерские отчеты, а на движение средств, то есть на то, сколько компания заработала и сколько потеряла за определенный период. Принцип вариативности стоимости денег. Он учитывает изменчивость средств, тот факт, что одна и та же сумма в разные периоды времени обладает разной ценностью для компании. Чем раньше бизнес получает деньги, тем выше их ценность. Принцип стоимости капитала. Суть концепции заключается в том, что у привлеченного капитала есть своя цена, которая определяется источником его получения. Так, деньги, предоставленные акционерами будут дешевле, чем средства, взятые в кредит под процент. Принцип соотношения риска и доходности. Речь идет об обратной пропорции: чем выше риск, тем большее количество средств может привлечь компания. Принцип сравнения альтернативных затрат. Во время принятия стратегических решений финдир должен брать в учет альтернативные варианты вложений. Если фирма планирует расширение, то специалист должен учесть альтернативы — возможно, в данный момент разумнее будет эти деньги положить на депозит или выплатить дивиденды акционерам. Принцип эффективного рынка. Он устанавливает, что рынки имеют разную эффективность, то есть способность учитывать все, что на них происходит. На эффективном рынке бизнес не сможет заработать больше, чем его конкуренты, а на неэффективном — шансы увеличить свой доход выше.

Три рабочих инструмента финдира

ERP-система предназначена для планирования и управления ресурсами предприятия.

В этой системе управления предприятием хранятся данные, которые необходимы финансовому директору для построение финансовых моделей и стратегий — перечень договоров, сроки платежей, суммы контрактов и т. д.

Здесь ведется большая часть первички (финансовая первичка, первичка относительно товаров, производства, заказов, человеческая первичка – часы подработки, требуемые и планируемые сотрудники).

С помощью ERP-системы финдиру удобно координировать поток данных между корпоративными бизнес-процессами, система предоставляет единый источник достоверных данных, объединяет финансы, цепочки поставок, бизнес-процессы, коммерцию, отчетность, производство и управление персоналом на единой платформе.

Самые популярные ERP-системы — это 1С:ERP, Microsoft Dynamics, Oracle ERP Cloud, SAP ERP и др.

Бюджет. Главный инструмент планирования и прогнозирования для специалиста по финансам. Учет доходов и расходов необходим для выявления сбоев в работе и их ликвидации.

Финансовый директор обязан досконально изучить предоставленные в отчетности данные. Например, превышение бюджета по одному из направлений может быть сигналом того, что все бюджетирование рассчитано неверно, отсюда сбои в финансировании и кассовые разрывы.

На основе этой информации разрабатывается стратегия, которая поможет равномерно распределить бюджет между направлениями

Финансовая модель. В основе любой стратегии лежит финансовая модель, то есть долгосрочный план развития компании. Он учитывает множество параметров: доход, себестоимость, оборот, рентабельность и т. д.

Этот инструмент позволяет отследить то, сколько прибыли приносит бизнес, через какие каналы, определить — за счет чего компания могла бы увеличить доход и снизить убытки. Например, здесь детально расписывается воронка продаж. Благодаря этому можно выявить, что именно определяет количество выручки — конверсия на сайте или конверсия в покупку в офлайн-магазине.

Финансовая модель необходима для привлечения капитала. Она подтверждает надежность проекта для банка, а также служит демонстрацией перспектив для инвесторов.

Больше полезных инструментов для финдира

Освоить необходимые для работы финансовым менеджером инструменты, вы можете на курсе профессиональной переподготовки «Финансовый менеджмент: управление финансами для бухгалтера и руководителя» с дипломом.

Вы научитесь проводить глубокий анализ финансовой отчетности, оценивать финансовое состояние компании и структуру капитала, находить точки увеличения прибыли и учитывать риски.

После обучения вы сможете строить финансовые модели и прогнозы, делать наглядные дашборды для собственника — работать в штате или развиваться самостоятельно на аутсорсе.

В программе 78 уроков, письменные работы и тесты для самопроверки, конспекты со скринами, шпаргалки и шаблоны документов, а также много заданий на отработку практических навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается финансовый директор. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по финансовому консультированию». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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Старт потока 1 августа.

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