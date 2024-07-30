Что почитать аналитику 1С: полезные книги для новичков и профессионалов

В подборке лучшие книги для начинающих и опытных специалистов, а также для тех, кто только планирует попробовать себя в аналитике. Вы сможете погрузиться в основы профессии, ближе познакомиться с задачами и методами работы аналитиков 1С.

В изучении чего-то нового все средства хороши. Неважно, решили вы сменить специализацию и стать успешным аналитиком 1С только вчера или уже не первый год развиваетесь в этой профессии — чем больше у вас источников полезной информации под рукой, тем быстрее будет прогресс. Сделали подборку интересных книг для всех, кому интересна аналитика 1С — для начинающих, потенциальных и действующих специалистов.

Топ-3 книги, которые должен прочитать каждый начинающий аналитик 1С

Собрали лучшие научно-популярные книги, которые помогут даже новичку в профессии разобраться в ее основах, а также по реальным кейсам познакомиться с ежедневными задачами аналитика 1С.

«Настольная книга аналитика», Сергей Ковалев, Валерий Ковалев

Из книги будет полезно почерпнуть теорию описания бизнес-процессов, стандарты и методы описаний таких процессов.

Здесь представлено более 200 пояснительных рисунков и диаграмм, а также более 70 примеров из практики управления процессами и организационной структурой российских компаний, в том числе и партнеров фирмы «1С».

Обратите внимание на главы, где говорится о технологии анализа и оптимизации бизнес-процессов. К сожалению, в книге мало внимание уделили описанию системы 1С:СППР, использование которой все чаще встречается в проектной деятельности. В этой системе можно не только вести проект, но и организовывать тестирование, в том числе – нагрузочное, поэтому знания по этой системе аналитику очень пригодятся.

Несколько глав посвящены управленческому учету. Если вам интересна эта тема, то хорошая книга по этой теме — «1С:Академия ERP. Управленческий учет», Завьялкин Д.В., Пальчиков И.Б., Гаврилова Е.В.

«UML. Основы», Мартин Фаулер

Книга является понятным руководством по применению UML. Ее главное достоинство — это краткое изложение сути UML и особенностей применения этого языка в современном процессе разработки ПО.

В книге описаны все главные типы диаграмм UML, рассказано, для чего они предназначены и какие нотации применяются при их создании и чтении. Это диаграммы классов, последовательности, объектов, пакетов, развертывания, прецедентов, состояний, деятельности, составных структур, компонентов, обзора взаимодействия, коммуникационные и временные.

Издание скорее будет интересно тем, кто занимается разработкой приложений и отдельных сервисов на UML. Для описания функций в 1С больше подойдет нотация BPMN или EPC. Однако в любом случае знать и уметь применять нотацию UML полезно хотя бы для верхнеуровневого описания процессов или схем интеграций.

«Принципы работы с требованиями к программному обеспечению», Дин Леффингуэлл

Еще одна книга, подойдет для углубленного изучения, выявления, классификации и управления требованиями.

Авторы предлагают хорошо зарекомендовавшие себя методы определения, документирования, реализации и тестирования требований, используя для их описания как прецеденты, так и более традиционные методы.

Особое внимание уделяется пониманию потребностей пользователей, определению масштаба проекта и обработке изменений. Все этапы иллюстрируются обсуждением полномасштабного рабочего примера.

Плюс книги в том, что она подходит всем участникам проекта — членам команды разработчиков, пользователям и заказчикам.

Настольные книги для практикующих аналитиков

В книге описаны десятки проверенных на практике приемов выявления, формулирования, разработки, проверки, утверждения и тестирования требований, которые необходимы для создания эффективного ПО.

Важность качественной коммуникации подтверждает один из описанных в книге кейсов.

При работе над программой учитывали требования только опытного пользователя, который быстро и качественно вводил данные в систему.

Однако при массовом запуске оказалось, что большинство пользователей не имеют такой квалификации: пришлось переделывать программу для удобства работы неопытных пользователей.

«Путь аналитика. Практическое руководство IT-специалиста», В. Иванов, А. Перерва

Авторы книги отвечают на насущные вопросы аналитиков: как воплотить неясные ожидания заказчика в блестящий и прибыльный проект? Как избежать ошибок на начальном этапе? Как стать эффективным аналитиком?

Эксперты делятся своими ноу-хау, реальными кейсами и опытом, которые позволят вам стать гуру в разработке программного обеспечения.

Книга подойдет опытным аналитикам для пересмотра подходов к работе, а также пути к построению карьеры.

В книге классифицируются аналитики по уровню: младший аналитик, аналитик, старший аналитик и начальник отдела. Авторы книги разбираются, какие личностные и профессиональные навыки необходимы на каждом уровне квалификации.

Больше полезных материалов для профессионального роста аналитика 1С

Все необходимые знания вы получите на курсе профессиональной переподготовки «Аналитик 1С» с дипломом, который внесем в реестр ФИС ФРДО.

Вы узнаете, как улучшать рабочие процессы в разных компаниях с помощью продуктов 1С, как использовать их возможности, чтобы автоматизировать учет и управление, узнаете, какими инструментами должен владеть аналитик, научитесь внедрению и сопровождению проектов в 1С.

Сможете не только создавать системные решения, но и обучать других с ними работать.

Всего в программе 57 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении новой программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается аналитик 1С. Все практические задания направлены на тренировку навыков, которые запрашивает работодатель. Вы освоите инструменты, которые помогут вам сразу после обучения стать конкурентноспособным специалистом, имеющим достаточное количество компетенций для работы.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

6. Получение диплома

После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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