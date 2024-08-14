От бухгалтера до главбуха и финдира: как построить успешную карьеру с «Клерк.Премиум»

Чтобы стать успешным специалистом, бухгалтеру необходимы две вещи.
Во-первых, опыт, то есть базовые знания, которые помогают решать задачи любой сложности. Во-вторых, умение быстро обучаться, осваивать новые инструменты и подстраиваться под изменения в законодательстве — без этого вы не сможете оставаться конкурентным специалистом.
С помощью подписки «Клерк.Премиум» вы закроете пробелы в основах профессии, актуализируете имеющиеся знания, прокачаете софт-скилы, чтобы стать уверенным и разносторонним специалистом.
Вы научитесь работать с нестандартными задачами, ставить амбициозные цели и добиваться их.
Как увеличить свой доход с подпиской «Клерк.Премиум»
Какие изменения помогут вам выйти на более высокий уровень дохода? Мы нашли четыре варианта того, как бухгалтеру начать зарабатывать больше.
Вариант №1: повысить квалификацию на онлайн-курсах
Если вы любите свою работу и не хотите уходить на другие участки, менять сферу деятельности, то вы всегда можете расширить свои знания, стать экспертом. Тогда вы сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.
Повысить квалификацию вы можете на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:
для бухгалтеров, которые работают со спецрежимами: «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С»
для бухгалтеров по зарплате: «Зарплата: учет, налоги, кадры, 1С»
для бухгалтеров и кадровиков: «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»
В подписке «Клерк.Премиум» вы найдете более 60 онлайн-курсов, которые помогут вам закрыть пробелы в основах, структурировать и углубить те знания, которые у вас уже есть.
Вариант №2: перейти в высокооплачиваемую нишу
Вы можете выбрать направления, в которых мало компетентных специалистов, поэтому на них высокий спрос и по-настоящему хорошим бухгалтерам здесь готовы платить намного больше, чем на других участках.
Освоить новые направления вы можете на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:
Вариант №3: выйти за рамки бухгалтерии
Используйте знания в бухгалтерии как основу для карьерного роста в других направлениях, например, научитесь дополнительно управлять финансами и перспективами компании, предлагайте управленческие решения.
Станьте правой рукой собственника и займите должность финансового директора.
Расширьте свои познания на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:
управляйте финансами компании «Финмоделирование и финанализ для бизнеса»
возьмите на себя безопасную работу бизнеса «Проверки бизнеса-2024: налоговая безопасность и тактика защиты»
помогайте руководителю принимать правильные управленческие решения «Управленческий учет для бухгалтера: от азов до настройки в 1С, Excel, финансового менеджмента и бюджетирования»
Вариант №4: уйти на аутсорс
Постройте личный бренд и станьте самостоятельным специалистом — находите клиентов по всему миру, выбирайте интересные для вас задачами, регулируйте свой заработок самостоятельно, определяйте количество и стоимость проектов, над которыми вы работаете.
Онлайн-курсы, которые помогут вам безболезненно перейти на аутсорс и зарабатывать здесь больше, чем в найме:
«Психология для бухгалтера: тайм-менеджмент, самоорганизация и борьба со стрессом»
Как повысить свою ценность перед руководством
Хороший специалист, за которого работодатель готов бороться, предлагать конкурентную зарплату и выгодные условия работы отвечает нескольким требованиям:
у него хорошие базовые знания, он легко ориентируется в любом аспекте сферы, в которой работает.
Если у вас есть пробелы в основах или вы хотите структурировать имеющиеся знания, чтобы эффективнее их использовать, то вам пригодится большой архив вебинаров «Клерка» (более 700 записей по разным направлениям: бухгалтерскому и налоговому учету, юридическим аспектам работы бухгалтера, аудиту, кадровому и воинскому учету и т. д.).
он в курсе последних изменений в законодательстве и знает, как применять свежие нормы.
Уследить за всеми поправками самостоятельно нереально, быть в курсе событий вам помогут ежедневные разборы законов с экспертами «Клерка» и вебинары. Например, уже на этой неделе наши эксперты расскажут: как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия, а также обсудят нюансы налоговой реформы-2025, помогут разобраться — стоит ли компаниям переходить на ОСНО или выгоднее продолжать работу на УСН.
умеет выходить даже из самых трудных и нестандартных рабочих ситуаций.
Если вы столкнетесь с задачей, которую срочно нужно решить, но у вас нет ни малейшего представления, как это сделать — в голове каша, а искать ответы в нормативных актах и ФСБУ долго, то вы можете получить консультацию экспертов «Клерка». В течение 3,5 часов специалисты помогут разобраться в ситуации и найти оптимальный выход из положения. Кроме того, подписка «Клерк.Премиум» предоставляет доступ к базе из более чем 200 тыс. решенных вопросов — возможно, ответ на ваш вопрос уже есть там.
Как стать успешным специалистом
Используйте все возможности подписки «Клерк.Премиум»: изучайте новые инструменты, осваивайте целые участки, погружайтесь в смежные области, развивайте хард и софт-скилы, учитесь работать самостоятельно, чтобы стать уверенным в себе профессионалом.
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