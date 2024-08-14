От бухгалтера до главбуха и финдира: как построить успешную карьеру с «Клерк.Премиум»

Рассказываем, как вырасти в профессии, добиться повышения или исполнить мечту и уйти на аутсорс с помощью подписки «Клерк.Премиум».

Чтобы стать успешным специалистом, бухгалтеру необходимы две вещи.

Во-первых, опыт, то есть базовые знания, которые помогают решать задачи любой сложности. Во-вторых, умение быстро обучаться, осваивать новые инструменты и подстраиваться под изменения в законодательстве — без этого вы не сможете оставаться конкурентным специалистом.

С помощью подписки «Клерк.Премиум» вы закроете пробелы в основах профессии, актуализируете имеющиеся знания, прокачаете софт-скилы, чтобы стать уверенным и разносторонним специалистом. Вы научитесь работать с нестандартными задачами, ставить амбициозные цели и добиваться их.

Как увеличить свой доход с подпиской «Клерк.Премиум»

Какие изменения помогут вам выйти на более высокий уровень дохода? Мы нашли четыре варианта того, как бухгалтеру начать зарабатывать больше.

Вариант №1: повысить квалификацию на онлайн-курсах

Если вы любите свою работу и не хотите уходить на другие участки, менять сферу деятельности, то вы всегда можете расширить свои знания, стать экспертом. Тогда вы сможете претендовать на повышение и увеличение зарплаты.

Повысить квалификацию вы можете на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:

В подписке «Клерк.Премиум» вы найдете более 60 онлайн-курсов, которые помогут вам закрыть пробелы в основах, структурировать и углубить те знания, которые у вас уже есть.

Вариант №2: перейти в высокооплачиваемую нишу

Вы можете выбрать направления, в которых мало компетентных специалистов, поэтому на них высокий спрос и по-настоящему хорошим бухгалтерам здесь готовы платить намного больше, чем на других участках.

Освоить новые направления вы можете на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:

Вариант №3: выйти за рамки бухгалтерии

Используйте знания в бухгалтерии как основу для карьерного роста в других направлениях, например, научитесь дополнительно управлять финансами и перспективами компании, предлагайте управленческие решения.

Станьте правой рукой собственника и займите должность финансового директора.

Расширьте свои познания на онлайн-курсах, которые включены в подписку «Клерк.Премиум»:

Вариант №4: уйти на аутсорс

Постройте личный бренд и станьте самостоятельным специалистом — находите клиентов по всему миру, выбирайте интересные для вас задачами, регулируйте свой заработок самостоятельно, определяйте количество и стоимость проектов, над которыми вы работаете.

Онлайн-курсы, которые помогут вам безболезненно перейти на аутсорс и зарабатывать здесь больше, чем в найме:

Как повысить свою ценность перед руководством

Хороший специалист, за которого работодатель готов бороться, предлагать конкурентную зарплату и выгодные условия работы отвечает нескольким требованиям:

у него хорошие базовые знания, он легко ориентируется в любом аспекте сферы, в которой работает.

Если у вас есть пробелы в основах или вы хотите структурировать имеющиеся знания, чтобы эффективнее их использовать, то вам пригодится большой архив вебинаров «Клерка» (более 700 записей по разным направлениям: бухгалтерскому и налоговому учету, юридическим аспектам работы бухгалтера, аудиту, кадровому и воинскому учету и т. д.).

он в курсе последних изменений в законодательстве и знает, как применять свежие нормы.

Уследить за всеми поправками самостоятельно нереально, быть в курсе событий вам помогут ежедневные разборы законов с экспертами «Клерка» и вебинары. Например, уже на этой неделе наши эксперты расскажут: как воспользоваться амнистией по дроблению бизнеса и какие там есть условия, а также обсудят нюансы налоговой реформы-2025, помогут разобраться — стоит ли компаниям переходить на ОСНО или выгоднее продолжать работу на УСН.

умеет выходить даже из самых трудных и нестандартных рабочих ситуаций.

Если вы столкнетесь с задачей, которую срочно нужно решить, но у вас нет ни малейшего представления, как это сделать — в голове каша, а искать ответы в нормативных актах и ФСБУ долго, то вы можете получить консультацию экспертов «Клерка». В течение 3,5 часов специалисты помогут разобраться в ситуации и найти оптимальный выход из положения. Кроме того, подписка «Клерк.Премиум» предоставляет доступ к базе из более чем 200 тыс. решенных вопросов — возможно, ответ на ваш вопрос уже есть там.

Как стать успешным специалистом

Используйте все возможности подписки «Клерк.Премиум»: изучайте новые инструменты, осваивайте целые участки, погружайтесь в смежные области, развивайте хард и софт-скилы, учитесь работать самостоятельно, чтобы стать уверенным в себе профессионалом.

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