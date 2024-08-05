⚡Новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025» поможет разобраться во всех правилах и подготовит к работе в 2025 году

Налоговая реформа-2025 внесет много изменений в работу бухгалтера: появится НДС для упрощенцев, вырастет налог на прибыль, появится прогрессивная шкала ставок по НДФЛ, перемены коснутся в расчете и уплате других федеральных и региональных налогов.

Налоговая нагрузка на бизнес растет, так что бухгалтеру недостаточно просто изучить новые правила — реформа-2025 затронет все бизнес-процессы и коснется доходной части бизнеса.

Нововведений будет так много, что начать подготовку нужно уже сейчас. Чтобы вам не пришлось по крупицам собирать информацию по каждому изменению, мы собрали все новые правила в одной программе курса «Налоговая реформа-2025».

Мы разберем: изменения в НДФЛ, налоге на прибыль, акцизах, налоге на имущество;

изменения УСН, введение НДС для компаний на УСН;

новый туристический налог;

амнистию при дроблении бизнеса;

за какие периоды можно списать долги;

что будет с уже вынесенными решениями по налоговым проверкам.

В программу вошли ключевые изменения, без которых невозможно работать в 2025 году!

Что в программе

В курсе 20 видеоуроков по НДФЛ, федеральным и региональным налогам, страховым взносам, налоговой амнистии, УСН и др. Вы получите доступ к дополнительным материалам: обновленным шаблонам для заполнения отчетности, пошаговым инструкциям, которые помогут быстро адаптироваться к новым правилам.

Вы научитесь

После обучения вы будете спокойно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН и уплачивать НДС, разберетесь в изменениях налога на имущество и в других федеральных и местных налогах, сможете их правильно расчитывать и сдавать вовремя по ним отчетность.

После каждого блока есть тест для самопроверки. Он поможет вам убедиться, что вы полностью освоили материал и можете не сомневаться в своих знаниях — работать уверенно и без страха совершить ошибку.

После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.

Курс будет доступен 10 августа. Только до 9 августа вы можете купить курс по спеццене за 4 990 рублей вместо 9 900 рублей.

После старта курса цена вырастет — успейте воспользоваться выгодным предложением.

Купить курс

Онлайн-курс входит входит в подписку «Клерк.Премиум».