Налоговая реформа-2025: как работать на УСН в новом году

Принят законопроект № 639663-8 с масштабными поправками в НК. Больше всего налоговая реформа-2025 касается налогоплательщиков на УСН.

1. Новые лимиты

Лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости ОС будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Лимит по ОС

Сейчас лимит стоимости ОС при УСН – 150 млн рублей, в 2025 году он составит 200 млн рублей и будет ежегодно индексироваться.

При расчете лимита стоимости ОС не будут учитывать российское высокотехнологичное оборудование. Его перечень утвердит Правительство. Такая норма содержится в законопроекте с поправками в НК, который готов ко второму чтению.

Лимит дохода

Для перехода на УСН сумма доходов за последние 9 месяцев не должна превышать 337,5 млн руб.

Перечень доходов, которые учитывают для лимита по переходу на УСН тоже меняется. Сейчас это доходы, определяемые в соответствии со ст. 248 НК. Начиная с 2025 году это будут доходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль (без учета доходов в виде положительной курсовой разницы, предусмотренных п. 11 ч. 2 ст. 250 НК, и доходов в виде субсидий, признаваемых в порядке, установленном п. 4.1 ст. 271 НК, при безвозмездной передаче в государственную и муниципальную собственность имущества, имущественных прав)

Лимит дохода для применения УСН в 2025 году составит 450 млн руб.

Из-за того, что лимит доходов увеличится (в 2024 году – 265,8 млн рублей, в 2025 – 450 млн рублей), некоторые упрощенцы, которые потеряли право на УСН в 2024 году, смогут снова перейти на упрощенку с 1 января 2025 года.

Лимита дохода для применения УСН с повышенными ставками не будет, так как отменят сами ставки.

Лимит численности для применения УСН — 130 человек.

2. Ставки по НДС

С 2025 года организации и ИП на УСН по умолчанию становятся плательщиками НДС. То есть применение УСН уже не предусматривает освобождение от налога на добавленную стоимость.

Упрощенцы смогут исчислять и уплачивать НДС в общем или особом порядке:

общий порядок со ставками 20%, 10%, 0% и вычетами «входящего» налога;

особый порядок предполагает льготные ставки 5% (7%) без применения вычетов.

Без НДС

Право на освобождение по статье 145 НК получают упрощенцы, у которых доход за прошлый год составил менее 60 млн рублей или которые перешли на УСН в текущем году.

При этом в налоговый орган не нужно подавать соответствующее уведомление. Налогоплательщиков освободят от НДС автоматически.

Однако, что касается порядка составления счетов-фактур, то для бизнеса на УСН исключения нет. Согласно п. 5 ст. 168 НК при реализации товаров (работ, услуг) налогоплательщиками, освобожденными от НДС по статье 145 НК, счета-фактуры составляются с указанием «Без налога (НДС)».

НДС 5%, 7% и 20%

Ранее предполагалось, что для выбора ставок 5% и 7% нужно подать заявление. А кто его не подал, тот автоматически применяет 20%. Сейчас ситуация изменилась. Согласно новой формулировке НК, заявление теперь не нужно. О том, что упрощенец превысил лимит и выбрал ставку 5%, налоговики узнают из его первой декларации по НДС, то же самое со ставкой 7%.

Бизнес на УСН с доходом от 60 до 250 млн рублей обязан применять ставку НДС 5%, но при этом может перейти и на уплату полной ставки 20% с вычетом.

Бизнес на УСН с доходом от 250 до 450 млн рублей — ставку 7%.

Если в 2024 году доходы более 60 млн, но менее 250 млн, с 01.01.2025 будет НДС по ставке 5% или 20%.

Если в 2024 году доходы были менее 60 млн, а в середине 2025 года они превысили 60 млн, то до середины года НДС не будет, а потом надо будет выбрать — 5% без вычетов или 20% с вычетами.

Если в течение года доход превысил 250 млн рублей, то право на ставку 5% теряется, но можно выбрать ставку 7%.

Но выбрав однажды такую особенную ставку (5% или 7%), отказаться от нее нельзя в течение 3 лет (12 кварталов).

Смотрите в таблице: какую ставку может выбрать бизнес в зависимости от дохода

Доход Без НДС НДС 5% НДС 7% НДС 20% Менее 60 млн Да Нет Нет Нет От 60 до 250 млн Нет Да, по выбору (без вычета) Нет Да, если не выбрали 5% (с вычетом) От 250 до 450 млн Нет Нет Да, по выбору (без вычета) Да, если не выбрали 7% (с вычетом) Свыше 450 млн Нет Нет Нет Да

3. Переход с ОСНО на УСН

Сейчас при переходе с общего режима на упрощенку надо восстановить НДС по товарам, материалам, основным средствам, принятый ранее на вычет. Потому что при УСН реализация будет идти без НДС.

Восстанавливать НДС при переходе в 2024 году надо в налоговом периоде, предшествующем переходу на УСН. С 2025 года это нужно будет делать в налоговом периоде, начиная с которого применяются ставки 5% и 7%. То есть восстановление будет не в 4 квартале уходящего года, а в 1 квартале нового года.

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