Почему все ИП должны платить фиксированные взносы и когда их можно не платить

Очередное разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 13.03.2024 № 03-15-05/22324.
Вопрос был по ИП-инвалидам. Минфин пояснил, что инвалидность – это не причина не платить взносы.
Вот аргументы Минфина в пользу взносов:
Взносы платят в целях получения гражданином страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию – это будущая пенсия человека.
Если ИП – пенсионер или инвалид, его взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.
В системе обязательного пенсионного страхования должны соблюдаться публичные интересы и принцип солидарности.
Человек регистрируется ИП добровольно, приобретает права и обязанности.
Если ИП не ведет деятельность, то никто его не держит в статусе ИП. Не закрыл ИП – плати взносы.
ИП на УСН и ПСН могут уменьшать свой налог на фиксированные взносы.
При этом есть периоды, за которые ИП не платит свои взносы.
Смотрите их в таблице.
Основание
Период
Пункт 1 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Военная служба по призыву
Пункт 3 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет
Пункт 5 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Содержание под стражей необоснованно привлеченных к уголовной ответственности
Пункт 6 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Уход за инвалидом I группы, 80-летним пенсионером
Пункт 7 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Проживание супругов военных в местности, где они не могли работать
Пункт 8 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Проживание за границей супругов дипломатов
Пункт 12 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
Пребывание в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время
Прохождение военной службы по контракту
Приостановка статуса адвоката
Кроме того, взносы не платят ИП на НПД.
Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про фиксированные взносы ИП:
При ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы минус расходы» при расчете взносов учитывают расходы, и 1% начисляют на разницу между доходами и расходами. А при ПСН и УСН «доходы» расходы значения не имеют и 1% считают от суммы дохода без учета расходов.
Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.
Для взносов за работников важен факт уплаты.
При УСН «доходы» и ПСН на них можно уменьшить налог, при УСН «доходы минус расходы» – включить их в расходы.
Но в любом случае взносы должны быть начислены и оплачены.
Взносы 1% за 2024 год можно учесть для уменьшения налога как за 2024, так и за 2025 год – на усмотрение ИП.
Отвечаем на многочисленные вопросы ИП: как платить взносы, нужны ли уведомления и заявления.
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