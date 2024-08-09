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Клерк
Фиксированные взносы ИП

Почему все ИП должны платить фиксированные взносы и когда их можно не платить

В общем случае все ИП должны платить фиксированные взносы независимо от того, ведут они деятельность или нет. Но есть периоды, за которые взносы можно не платить.
Почему все ИП должны платить фиксированные взносы и когда их можно не платить
Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру

Очередное разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 13.03.2024 № 03-15-05/22324.

Вопрос был по ИП-инвалидам. Минфин пояснил, что инвалидность – это не причина не платить взносы.

Вот аргументы Минфина в пользу взносов:

  1. Взносы платят в целях получения гражданином страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию – это будущая пенсия человека.

  2. Если ИП – пенсионер или инвалид, его взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии.

  3. В системе обязательного пенсионного страхования должны соблюдаться публичные интересы и принцип солидарности.

  4. Человек регистрируется ИП добровольно, приобретает права и обязанности.

  5. Если ИП не ведет деятельность, то никто его не держит в статусе ИП. Не закрыл ИП – плати взносы.

  6. ИП на УСН и ПСН могут уменьшать свой налог на фиксированные взносы.

При этом есть периоды, за которые ИП не платит свои взносы.

Смотрите их в таблице.

Основание

Период

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 1 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Военная служба по призыву

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 3 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Отпуск по уходу за ребенком до 1,5 лет

Пункт 7 ст. 430 НК РФ

Пункт 5 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Содержание под стражей необоснованно привлеченных к уголовной ответственности

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 6 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Уход за инвалидом I группы, 80-летним пенсионером

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 7 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Проживание супругов военных в местности, где они не могли работать

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 8 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Проживание за границей супругов дипломатов

Пункт 7 ст. 430 НК

Пункт 12 ч. 1 ст. 12 федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ

Пребывание в добровольческом формировании во время мобилизации, военного положения и в военное время

Пункт 7 ст. 430 НК

Прохождение военной службы по контракту

Пункт 7 ст. 430 НК

Приостановка статуса адвоката

Кроме того, взносы не платят ИП на НПД.

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Взнос ИП 1% с дохода: что важно знать

При ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы минус расходы» при расчете взносов учитывают расходы, и 1% начисляют на разницу между доходами и расходами. А при ПСН и УСН «доходы» расходы значения не имеют и 1% считают от суммы дохода без учета расходов.

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Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

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Для взносов за работников важен факт уплаты.

При УСН «доходы» и ПСН на них можно уменьшить налог, при УСН «доходы минус расходы» – включить их в расходы.

Но в любом случае взносы должны быть начислены и оплачены.

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