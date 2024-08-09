Почему все ИП должны платить фиксированные взносы и когда их можно не платить

В общем случае все ИП должны платить фиксированные взносы независимо от того, ведут они деятельность или нет. Но есть периоды, за которые взносы можно не платить.

Очередное разъяснение по этому вопросу дал Минфин в письме от 13.03.2024 № 03-15-05/22324.

Вопрос был по ИП-инвалидам. Минфин пояснил, что инвалидность – это не причина не платить взносы.

Вот аргументы Минфина в пользу взносов:

Взносы платят в целях получения гражданином страхового обеспечения по обязательному пенсионному страхованию – это будущая пенсия человека. Если ИП – пенсионер или инвалид, его взносы влияют на перерасчет получаемой пенсии. В системе обязательного пенсионного страхования должны соблюдаться публичные интересы и принцип солидарности. Человек регистрируется ИП добровольно, приобретает права и обязанности. Если ИП не ведет деятельность, то никто его не держит в статусе ИП. Не закрыл ИП – плати взносы. ИП на УСН и ПСН могут уменьшать свой налог на фиксированные взносы.

При этом есть периоды, за которые ИП не платит свои взносы.

Смотрите их в таблице.

Кроме того, взносы не платят ИП на НПД.

Эксперты «Клерка» подготовили статьи-разборы про фиксированные взносы ИП:

При ОСНО, ЕСХН и УСН «доходы минус расходы» при расчете взносов учитывают расходы, и 1% начисляют на разницу между доходами и расходами. А при ПСН и УСН «доходы» расходы значения не имеют и 1% считают от суммы дохода без учета расходов.

Заявление о зачете на фиксированные взносы — это добровольный документ. Потребность в нем может возникнуть, если ИП хочет досрочно учесть свои взносы в составе расходов.

Для взносов за работников важен факт уплаты.

При УСН «доходы» и ПСН на них можно уменьшить налог, при УСН «доходы минус расходы» – включить их в расходы.

Но в любом случае взносы должны быть начислены и оплачены.

Взносы 1% за 2024 год можно учесть для уменьшения налога как за 2024, так и за 2025 год – на усмотрение ИП.

Отвечаем на многочисленные вопросы ИП: как платить взносы, нужны ли уведомления и заявления.

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