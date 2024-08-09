Налоговая реформа 2025. Главные изменения / БухСтрим

Сегодня мы с вами разберемся в самых больших изменениях в налогах и взносах с 2025 года. Наверняка новости о налоговой реформе не обошли вас стороной. Как минимум все слышали про изменения ставок НДФЛ и прогрессивную шкалу налога. Но для бизнеса изменений намного больше.

Мы сделаем наибольший акцент на НДФЛ и УСН и немного пройдем по другим изменениям, более расширенную информацию, полезные таблицы, ссылки и примеры вы сможете найти в наших вебинарах и курсах.

НДФЛ: прогрессивная шкала и вычеты

Начнем с изменений в главе 23 Налог на доходы физических лиц.

Что меняется с 2025 года:

прогрессивная шкала налогообложения;

порядок налогообложения для отдельных видов доходов;

некоторые налоговые вычеты.

Прогрессивная шкала

Начнем с прогрессивной шкалы. Теперь вместо двух налоговых ставок 13% и 15% будет пять налоговых ставок. В зависимости от доходов их размер составляет:

13% – для доходов до 2,4 млн руб. в год;

15% – от 2,4 млн до 5 млн руб. в год;

18% – от 5 млн до 20 млн руб. в год;

20% – от 20 млн до 50 млн руб. в год;

22% – свыше 50 млн руб. в год.

Обратите внимание, что повышенные ставки применяются только к сумме превышения. Поэтому, для налогоплательщиков, получающих заработную плату в размере до 200 000 рублей в месяц ничего не изменится, их доходы по-прежнему будут облагаться по ставке 13%.

Такая же прогрессивная шкала будет действовать и в отношении доходов нерезидентов.

Есть и исключения из правила. Для участников СВО ставка НДФЛ в 2025 году останется прежней (п.1.2 ст. 224 НК):

13 % – если доход до 5 млн руб.;

15 % – если доход свыше 5 млн руб.

Также для отдельных видов доходов будут применяться не пять, а только две ставки — 13% и 15%, но изменится предел с которого будет применяться повышенная ставка 15%.

Например, под такое налогообложение попадают дивиденды, доходы от операций с ценными бумагами, проценты по вкладам и доходы от продажи квартиры.

Налоговые вычеты

Изменяться стандартные вычеты на детей, их увеличили в двое:

с 1 400 до 2 800 руб. — на второго ребенка;

с 3 000 до 6 000 руб. — на третьего и на каждого следующего ребенка.

Подавать заявление на вычеты работодателю будет не нужно, если у него есть сведения о детях, находящихся на обеспечении налогоплательщика. Но если в данных что-то изменилось, то проинформировать об изменениях работодателя сотрудник обязан.

Появится новый вычет по ГТО. Те, кто успешно сдаст нормативы ГТО и пройдет диспансеризацию в соответствующем календарном году будут иметь право на налоговый вычет в размере 18 000 рублей. Вычет можно будет предоставить единовременно сразу за весь год, но не ранее месяца, в котором будет подтверждено право на указанный вычет.

Совокупный доход для применения вычетов увеличивается с 350 тыс. до 450 тыс. руб. Если стандартный вычет будет предоставлен в большем размере, то налогоплательщику нужно будет уплатить налог не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового уведомления.

Налоговый кэшбэк

Работающие россияне с двумя и более детьми, чей среднедушевой семейный доход не превышает 1,5 регионального прожиточного минимума на человека, смогут с 2026 года получить семейную налоговую выплату — налоговый вычет по НДФЛ в размере 7%. Вернуть налог можно будет подать в Соцфонд заявление с 1 июня до 1 октября, следующего за годом, в котором был уплачен НДФЛ.

Выплата будет производиться в размере 7% из 13% уплаченного налога на доходы физических лиц. Получить выплату могут оба родителя, при определении права на ежегодную выплату будет учитываться наличие у заявителя и членов его семьи движимого и недвижимого имущества.

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На вебинаре рассмотрим:

прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кешбэк;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Спикер — Елена Ярушкина, руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

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УСН: НДС и новые лимиты

Переходим к самой волнующей предпринимателей и бухгалтеров теме — изменениям в упрощенной системе налогообложения.

Вот такие изменения ждут бизнес:

базовый порог доходов для перехода на спецрежим увеличивается до 337,5 млн руб.;

средняя численность сотрудников для применения УСН составит до 130 человек, без возможности превышения;

пороговое значение суммы доходов для применения УСН повышается до 450 млн руб.;

лимит по остаточной стоимость основных средств поднимается до 200 млн руб.;

возникает обязанность уплачивать НДС при доходах более 60 млн руб. в год.

Лимиты по УСН с 2025 года

Мы уже сказали об изменении лимитов для перехода и применения УСН.

Стоит отметить, что лимиты дохода (для перехода на УСН и применения этого режима) и лимит стоимости основных средств будут ежегодно индексироваться на коэффициент-дефлятор.

Появилось и новое правило по индексации лимитов для перехода на УСН. Он установлен в размере 337,5 млн рублей, эту сумму ежегодно будут индексировать, но коэффициент-дефлятор, например, на 2026 год, не будет применяться для целей перехода на УСН с 2026 года. Он будет применяться к доходам 2026 года для перехода на УСН с 2027 года.

Буквально, по этой норме НК получается так, что лимит для перехода на УСН с 1 января.2025 и 1 января 2026 будет одинаковый – 337,5 млн рублей.

НДС для компаний на УСН

С 2025 года «упрощенцы» становятся плательщиками НДС. Освобождены от этой обязанности будет для компаний и ИП, чьи доходы за налоговый период не превысят 60 млн. рублей.

Если в течение налогового периода доходы превысят 60 млн руб., компания или ИП теряют право на освобождение от НДС с 1-го числа месяца, в котором произошло превышение.

Налоговые ставки по НДС для упрощенцев будут особые:

5 % – если сумма доходов по УСН не превысила 250 млн руб . в предшествующем году;

7 % – если сумма доходов по УСН составила от 250 до 450 млн руб. в предшествующем году.

При этом можно сделать выбор — платить налог по ставкам 5% или 7% без права принять налог к вычету или 20% (10% и 0% - для льготных категорий товаров) с возможностью применять вычеты.

Введение НДС для «упрощенцев» означает, что им нужно выставлять счета-фактуры, вести книги покупок и продаж и сдавать декларации по НДС,.

В этой статье представлены все варианты НДС при УСН в 2025 году.

Налог на прибыль

Переходим к изменениям, которые коснулись других налогов и взносов.

Для всех плательщиков налога на прибыль одно большое изменение — повышение налоговой ставки до 25%.

При этом в 2025—2030 годах в федеральный бюджет будет зачислятся 8 %.

С 2025 года IT-компаниям тоже придется платить налог на прибыль. Для них ставка налога, подлежащего зачислению в федеральный бюджет, устанавливается в размере 5%, а ставка по налогу, подлежащему зачислению в бюджет субъекта РФ — 0%.

Федеральный инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль регулирует новая статья в НК 286.2. Федеральный инвестиционный налоговый вычет позволит уменьшить часть налога на прибыль, зачисляемую в федеральный бюджет.

Фиксированные взносы ИП и ПСН

Переходим к фиксированным взносам для ИП. Размер взносов на 2025–2027 годы изменили. В 2025 году размер фиксированных взносов ИП составит 53 658 рублей. Изменился и предельный размер взносов в 1% для доходов свыше 300 000 рублей, он составит 300 888 рублей.

Изменился и срок уплаты фиксированных взносов. Сейчас он 31 декабря. Будет 28 декабря.

Еще одно важное изменение — порядок учета взносов на УСН «доходы минус расходы». Сейчас учесть взносы в расходах можно только по факту уплаты, но это положение изменят. На доходно-расходной УСН надо будет учитывать взносы ИП в расходах независимо от факта их уплаты.

В расходы пойдут взносы, подлежащие уплате в текущем году. Если срок уплаты переносится на первый рабочий день следующего года, то все равно они считаются подлежащими уплате в текущем году.

Таким образом, взносы за 2025 год можно будет включить только в расходы 2025 года, даже если они будут уплачены в 2026 году.

Аналогичное правило уже есть для УСН «доходы». Только на доходной УСН взносы уменьшают налог, а на доходно-расходной – базу.

Кстати есть и еще одно изменения для ИП на патенте. Если патент получен на срок от 6 месяцев до 1 года, его оплачивают двумя частями. И срок уплаты второй части – не позднее срока окончания действия патента. Эту норму уточнят для патентов, действующих до конца года. Если срок окончания действия патента приходится на 31 декабря, уплата налога должна быть не позднее 28 декабря.

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса

Теперь давайте рассмотрим основные положения налоговой амнистии за дробление бизнеса, используемое с целью применения льготных спецрежимов.

Налоговая амнистия распространяется на период 2022—2024 годов при условии добровольного отказа от таких схем в 2025 и 2026 годах.

Как сформулировано понятие «дробление бизнеса»?

Дробление бизнеса — разделение единой предпринимательской деятельности между несколькими формально самостоятельными лицами (организациями, индивидуальными предпринимателями), в отношении которых осуществляется контроль одними и теми же лицами, направленное исключительно или преимущественно на занижение сумм налогов путем применения такими лицами специальных налоговых режимов.

Таким образом, в определении сформулированы критерии, характеризующие случаи неправомерного дробления бизнеса, а именно:

подконтрольность одному и тому же лицу;

одинаковый бизнес;

отсутствие самостоятельности участников схемы;

цель - занижение сумм налогов.

Ранее, критерии, которые применяла налоговая при установлении дробления, формулировались в письмах ФНС и решениях судов.

Еще одно новое понятие - «добровольный отказ» от дробления. Под ним понимается:

Исчисление и уплата налогов лицами, применяющими дробление бизнеса, в размере, определенном в результате консолидации доходов и (или) других показателей, соблюдение которых является условием для применения специальных режимов налогообложения, всей группы лиц.

Таким образом, налогоплательщикам предлагается в 2025-2026 годах отказаться от разделения деятельности на несколько юридических лиц и ИП и тогда при проведении проверок за 2022-2024 гг., налоговики, выявившие признаки дробления бизнеса, не будут налагать на компанию санкции, предусмотренные ст. 119, 120, 122 НК.

Вам «простят» возможные доначисления за 2022—2024 гг. если вы откажетесь от дробления в ближайшие два года.

Обратите внимание, что амнистия не распространяется на уже вступившие в силу решения ИФНС.

И еще одна возможная ситуация — компания работает с применением схем дробления бизнеса, а добровольный отказ произошел только после налоговой проверки за 2025—2026 гг. В таком случае, амнистия может быть применена к налогам и штрафам за 2022–2023 гг., но при условии добровольного отказа от дробления бизнеса также и за 2024 год.

Туристический налог

Раздел X. Местные налоги и сборы дополнен главой 33.1 «Туристический налог».

Налог относится к местным, поэтому местные власти определяют налоговую ставку в пределах, установленных гл. 33.1 НК, а также устанавливают налоговые льготы, основания и порядок их применения.

Налогоплательщиками налога признаются организации и физические лица, оказывающие услуги по предоставлению мест для временного проживания физических лиц в средствах размещения, принадлежащих налогоплательщику на праве собственности или на ином законном основании и включенные в реестр классифицированных средств размещения, предусмотренный Федеральным законом от 24 ноября 1996 года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации».

Налоговая база — стоимость услуг по проживанию.

Не включается в налоговую базу стоимость услуги по предоставлению мест для временного проживания, оказываемая ряду льготных категорий граждан (это, например, участники СВО, ветераны боевых действий, инвалиды).

Предельная налоговая ставка, предусмотренная Налоговым Кодексом следующая:

в 2025 году — 1%;

в 2026 году — 2%;

в 2027 году — 3%;

в 2028 году — 4%;

начиная с 2029 года — 5%.

При этом могут устанавливаться разные ставки с учетом сезонности или категории мест размещения.

Минимальная сумма налога установлена в размере 100 рублей в сутки.

Налоговым периодом по налогу признается квартал.

В срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, необходимо подать декларацию в налоговую по месту нахождения средства размещения и до 28-го числа оплатить налог.

Таким образом, сегодня мы прошлись только по самым главным изменениям в налогах, которые нас ждут в 2025 году. И если вы поняли, что надо во всем этом разобраться более подробно, то ждем вас на нашем курсе, посвященном налоговой реформе 2025 года.

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