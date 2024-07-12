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Налоговые изменения 2025

НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

В зависимости от размера доходов за прошлый и текущий год будут разные варианты с НДС на УСН. Смотрите их в нашей таблице.
НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов
Иллюстрация: Борис Мальцев / Клерк

Что случилось

Принят закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ с поправками в НК, которые, в том числе, вводят НДС при УСН. То есть, упрощенцы теперь становятся плательщиками НДС.

Ранее мы рассказывали, что хотели поменять в НК по УСН. Но ко второму чтению проект подкорректировали. В этом материале разберем, при каких условиях упрощенцы в 2025 году будут платить НДС.

Без НДС

Бизнес на УСН с доходом до 60 млн рублей не будет платить НДС. Но изначально предполагалось, что это право будет уведомительным.

В окончательном варианте проекта освобождение от НДС при УСН с доходами до 60 млн рублей будет автоматическим.

Для применения освобождения с 2025 года надо, чтобы доходы за 2024 год были до 60 млн рублей. Считать прошлогодние доходы надо по нормам для того режима налогообложения, который в то время применялся.

Например, организация при переходе с ОСНО на УСН с 2025 года ориентируется на доходы по нормам главы 25 НК.

Если ИП в 2024 году совмещал УСН и ПСН, то считают доход по обоим режимам налогообложения.

Для новых организаций и ИП на упрощенке априори не будет НДС.

Бизнес на ОСНО не может освободиться от НДС, если реализует подакцизные товары. Но для упрощенцев такого запрета не будет.

С НДС

Право на освобождение от НДС теряется, как только доход за текущий год превысит 60 млн рублей. Причем ИП на УСН+ПСН считают общий доход. Учитывая, что на ПСН лимит тоже 60 млн рублей, то при его превышении такой ИП одновременно лишается права на ПСН и права работать без НДС.

Утрата права будет с 1 числа месяца, в котором произошло превышение. С этого месяца надо начислять НДС либо по ставке 5% без права на вычет, либо по ставке 20% с правом на вычет.

НДС 5% и 7%

Ранее предполагалось, что для выбора ставок 5% и 7% нужно подать заявление. А кто его не подал, тот автоматически применяет 20%.

Но теперь формулировки НК изменили. Заявление не нужно. О том, что упрощенец превысил лимит и выбрал ставку 5%, налоговики узнают из его первой декларации по НДС. Аналогично со ставкой 7%.

  • Бизнес на УСН с доходом от 60 до 250 млн рублей может применять ставку НДС 5%.

  • Бизнес на УСН с доходом от 250 до 450 млн рублей — ставку 7%.

Причем лимит 60 млн руб. — не индексируется, а 250 млн и 450 млн — индексируются ежегодно.

Если в 2024 году доходы более 60 млн, но менее 250 млн, с 01.01.2025 будет НДС по ставке 5% или 20% (по выбору налогоплательщика)

Если в 2024 году доходы были менее 60 млн, а в середине 2025 года они превысили 60 млн, то до середины года НДС не будет, а потом надо будет выбрать — 5% без вычетов или 20% с вычетами.

Если в течение года доход превысил 250 млн рублей, то право на ставку 5% теряется, но можно выбрать ставку 7%.

Но выбрав однажды такую особенную ставку (5% или 7%), отказаться от нее нельзя в течение 3 лет (12 кварталов).

Смотрите в нашей таблице зависимость ставки по НДС от дохода:

Доход

Без НДС

НДС 5%

НДС 7%

НДС 20%

Менее 60 млн

Да

Нет

Нет

Нет

От  60 до 250 млн

Нет

Да, по выбору

Нет

Да, если не выбрали 5%

От 250 до 450 млн

Нет

Нет

Да, по выбору

Да, если не выбрали 7%

Свыше 450 млн

Нет

Нет

Нет

Да

Варианты НДС при УСН в 2025 году

Ставка НДС в 2025 году будет зависеть от дохода за 2024 и 2025 годы.

Смотрите в нашей таблице, какие варианты могут быть:

Доход в 2024 году

Доход в 2025 году

Возможные варианты НДС при УСН в 2025 году

До 60 млн рублей

До 60 млн рублей

  • Весь год не будет НДС

До 60 млн рублей

От 60 до 250 млн рублей

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 5%

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 20%

До 60 млн рублей

От 250 до 450 млн рублей

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 5%, потом будет ставка 7%

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 5%, потом будет ставка 20%

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 20%

До 60 млн рублей

Свыше 450 млн рублей

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 5%, потом будет ставка 7%, потом будет ставка 20%

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 5%, потом будет ставка 20%

  • Сначала не будет НДС, потом будет ставка 20%

От 60 до 250 млн рублей

До 60 млн рублей

  • Весь год будет ставка 5%

  • Весь год будет ставка 20%

От 60 до 250 млн рублей

От 60 до 250 млн рублей

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 7%

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 20%

От 60 до 250 млн рублей

От 250 до 450 млн рублей

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 7%

  • Весь год будет ставка 20%

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 20%

От 60 до 250 млн рублей

Свыше 450 млн рублей

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 7%, потом будет ставка 20%

  • Весь год будет ставка 20%

  • Сначала будет ставка 5%, потом будет ставка 20%

От 250 до 337,5 млн рублей

До 60 млн рублей

  • Весь год будет ставка 7%

  • Весь год будет ставка 20%

От 250 до 337,5 млн рублей

От 60 до 250 млн рублей

  • Весь год будет ставка 7%

  • Весь год будет ставка 20%

От 250 до 337,5 млн рублей

От 250 до 450 млн рублей

  • Весь год будет ставка 7%

  • Весь год будет ставка 20%

От 250 до 337,5 млн рублей

Свыше 450 млн рублей

  • Сначала будет ставка 7%, потом будет ставка 20%

  • Весь год будет ставка 20%

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