НДС при УСН в 2025 году: 27 вариантов

Что случилось
Принят закон от 12.07.2024 № 176-ФЗ с поправками в НК, которые, в том числе, вводят НДС при УСН. То есть, упрощенцы теперь становятся плательщиками НДС.
Ранее мы рассказывали, что хотели поменять в НК по УСН. Но ко второму чтению проект подкорректировали. В этом материале разберем, при каких условиях упрощенцы в 2025 году будут платить НДС.
Без НДС
Бизнес на УСН с доходом до 60 млн рублей не будет платить НДС. Но изначально предполагалось, что это право будет уведомительным.
В окончательном варианте проекта освобождение от НДС при УСН с доходами до 60 млн рублей будет автоматическим.
Для применения освобождения с 2025 года надо, чтобы доходы за 2024 год были до 60 млн рублей. Считать прошлогодние доходы надо по нормам для того режима налогообложения, который в то время применялся.
Например, организация при переходе с ОСНО на УСН с 2025 года ориентируется на доходы по нормам главы 25 НК.
Если ИП в 2024 году совмещал УСН и ПСН, то считают доход по обоим режимам налогообложения.
Для новых организаций и ИП на упрощенке априори не будет НДС.
Бизнес на ОСНО не может освободиться от НДС, если реализует подакцизные товары. Но для упрощенцев такого запрета не будет.
С НДС
Право на освобождение от НДС теряется, как только доход за текущий год превысит 60 млн рублей. Причем ИП на УСН+ПСН считают общий доход. Учитывая, что на ПСН лимит тоже 60 млн рублей, то при его превышении такой ИП одновременно лишается права на ПСН и права работать без НДС.
Утрата права будет с 1 числа месяца, в котором произошло превышение. С этого месяца надо начислять НДС либо по ставке 5% без права на вычет, либо по ставке 20% с правом на вычет.
НДС 5% и 7%
Ранее предполагалось, что для выбора ставок 5% и 7% нужно подать заявление. А кто его не подал, тот автоматически применяет 20%.
Но теперь формулировки НК изменили. Заявление не нужно. О том, что упрощенец превысил лимит и выбрал ставку 5%, налоговики узнают из его первой декларации по НДС. Аналогично со ставкой 7%.
Бизнес на УСН с доходом от 60 до 250 млн рублей может применять ставку НДС 5%.
Бизнес на УСН с доходом от 250 до 450 млн рублей — ставку 7%.
Причем лимит 60 млн руб. — не индексируется, а 250 млн и 450 млн — индексируются ежегодно.
Если в 2024 году доходы более 60 млн, но менее 250 млн, с 01.01.2025 будет НДС по ставке 5% или 20% (по выбору налогоплательщика)
Если в 2024 году доходы были менее 60 млн, а в середине 2025 года они превысили 60 млн, то до середины года НДС не будет, а потом надо будет выбрать — 5% без вычетов или 20% с вычетами.
Если в течение года доход превысил 250 млн рублей, то право на ставку 5% теряется, но можно выбрать ставку 7%.
Но выбрав однажды такую особенную ставку (5% или 7%), отказаться от нее нельзя в течение 3 лет (12 кварталов).
Смотрите в нашей таблице зависимость ставки по НДС от дохода:
Доход
Без НДС
НДС 5%
НДС 7%
НДС 20%
Менее 60 млн
Да
Нет
Нет
Нет
От 60 до 250 млн
Нет
Да, по выбору
Нет
Да, если не выбрали 5%
От 250 до 450 млн
Нет
Нет
Да, по выбору
Да, если не выбрали 7%
Свыше 450 млн
Нет
Нет
Нет
Да
Варианты НДС при УСН в 2025 году
Ставка НДС в 2025 году будет зависеть от дохода за 2024 и 2025 годы.
Смотрите в нашей таблице, какие варианты могут быть:
Доход в 2024 году
Доход в 2025 году
Возможные варианты НДС при УСН в 2025 году
До 60 млн рублей
До 60 млн рублей
До 60 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
До 60 млн рублей
От 250 до 450 млн рублей
До 60 млн рублей
Свыше 450 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
До 60 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
От 250 до 450 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
Свыше 450 млн рублей
От 250 до 337,5 млн рублей
До 60 млн рублей
От 250 до 337,5 млн рублей
От 60 до 250 млн рублей
От 250 до 337,5 млн рублей
От 250 до 450 млн рублей
От 250 до 337,5 млн рублей
Свыше 450 млн рублей
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