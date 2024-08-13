Поправки в НК: как бизнесу выжить в 2025 году. Расчет налоговой нагрузки

Налоговая реформа уже сейчас вызвала множество опасений среди предпринимателей и бухгалтеров. И это неудивительно: в НК вводится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличат налог на прибыль, появятся дополнительные акцизы, вырастут госпошлины.
Самое главное изменение — появление обязанности уплаты НДС на упрощенке. Теперь компании на УСН, чьи доходы превышают 60 млн рублей в год, будут платить НДС.
Смотрите, как это будет выглядеть:
Доход
Без НДС
НДС 5%
НДС 7%
НДС 20%
Менее 60 млн
Да
Нет
Нет
Нет
От 60 до 250 млн
Нет
Да, по выбору (без вычета)
Нет
Да, если не выбрали 5% (с вычетом)
От 250 до 450 млн
Нет
Нет
Да, по выбору (без вычета)
Да, если не выбрали 7% (с вычетом)
Свыше 450 млн
Нет
Нет
Нет
Да
Об этом более подробно мы поговорим на нашем бесплатном вебинаре 15 августа в 11:00 Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям. Это самое важное мероприятие по налоговой реформе, в котором мы собрали все изменения:
прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кэшбэк;
изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;
акцизы, налог на имущество и туристический налог;
НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;
амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.
Спикером мероприятия выступит Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.
На вебинаре вы сможете не только разложить все изменения по полочкам, но еще и получите полезные материалы!
🎁Всем участникам мы подарим чек-лист для УСН, из которого вы узнаете, какие шаги нужно предпринять бухгалтеру и руководителю, чтобы безболезненно перейти на применение НДС.
А еще подарим жизненно необходимый для работы инструмент — таблицу, с помощью которой можно рассчитать оптимальную ставку НДС для вашей компании. Достаточно указать в ней размер доходов (доходов и расходов) и таблица просчитает для вас налоговую нагрузку по всем налоговым ставкам для УСН и ОСНО. Сможете принять взвешенное и продуманное решение, как экономить на налогах в 2025 году.
Успейте записаться, пока еще остались места!
После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.
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