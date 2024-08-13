Поправки в НК: как бизнесу выжить в 2025 году. Расчет налоговой нагрузки

Поправки в НК уже приняты, и в 2025 году бизнес будет работать по новым правилам. Упрощенцам придется платить НДС, НДФЛ теперь будет рассчитываться по прогрессивной шкале, а налог на прибыль будут платить даже ИТ-компании. Как бизнесу выжить в таких условиях? Разбираемся вместе.

Налоговая реформа уже сейчас вызвала множество опасений среди предпринимателей и бухгалтеров. И это неудивительно: в НК вводится прогрессивная шкала НДФЛ, увеличат налог на прибыль, появятся дополнительные акцизы, вырастут госпошлины.

Самое главное изменение — появление обязанности уплаты НДС на упрощенке. Теперь компании на УСН, чьи доходы превышают 60 млн рублей в год, будут платить НДС.

Смотрите, как это будет выглядеть:

Доход Без НДС НДС 5% НДС 7% НДС 20% Менее 60 млн Да Нет Нет Нет От 60 до 250 млн Нет Да, по выбору (без вычета) Нет Да, если не выбрали 5% (с вычетом) От 250 до 450 млн Нет Нет Да, по выбору (без вычета) Да, если не выбрали 7% (с вычетом) Свыше 450 млн Нет Нет Нет Да

Об этом более подробно мы поговорим на нашем бесплатном вебинаре 15 августа в 11:00 Налоговая реформа – 2025. Как подготовиться к изменениям. Это самое важное мероприятие по налоговой реформе, в котором мы собрали все изменения:

прогрессивную шкалу НДФЛ, налоговые вычеты и налоговый кэшбэк;

изменения в части налога на прибыль – новую налоговую ставку, федеральный инвестиционный вычет и особенности его применения;

акцизы, налог на имущество и туристический налог;

НДС для компаний на УСН и новые лимиты для УСН;

амнистию за дробление бизнеса и варианты действия амнистии.

Спикером мероприятия выступит Елена Ярушкина — руководитель Центра обучения «Клерка», к.э.н., доцент, эксперт по независимой оценке квалификаций специалистов финансового рынка, главный бухгалтер (6 уровень квалификации) с опытом работы более 20 лет.

На вебинаре вы сможете не только разложить все изменения по полочкам, но еще и получите полезные материалы!

🎁Всем участникам мы подарим чек-лист для УСН, из которого вы узнаете, какие шаги нужно предпринять бухгалтеру и руководителю, чтобы безболезненно перейти на применение НДС. А еще подарим жизненно необходимый для работы инструмент — таблицу, с помощью которой можно рассчитать оптимальную ставку НДС для вашей компании. Достаточно указать в ней размер доходов (доходов и расходов) и таблица просчитает для вас налоговую нагрузку по всем налоговым ставкам для УСН и ОСНО. Сможете принять взвешенное и продуманное решение, как экономить на налогах в 2025 году. Записаться

Успейте записаться, пока еще остались места!

После вебинара вы получите сертификат, который подтвердит, что вы прослушали лекцию на вебинаре и являетесь обладателем новых знаний.