Основные средства: восстановление НДС и налог на имущество. Разъяснения Минфина для бухгалтера

Как восстановить НДС, если основное средство передано в качестве вклада в уставный капитал, как изменение справедливой стоимости влияет на налог на имущество — пояснения Минфина.

При восстановлении НДС по основным средствам надо учитывать нормы ФСБУ 6/2020

Если ОС передают в качестве вклада в уставный капитал, надо восстановить НДС с остаточной (балансовой) стоимости. Причем есть нюансы определения этой стоимости для восстановления НДС.

Разъяснение дал Минфин в письме от 21.06.2024 № 03-07-11/57563.

Балансовая стоимость ОС = первоначальная стоимость — амортизация

При этом первоначальная стоимость ОС увеличивается на капвложения (достройку, модернизацию и т. д.).

Таким образом, при восстановлении НДС по ОС остаточную (балансовую) стоимость определяют исходя из их первоначальной стоимости, уменьшенной на амортизацию и обесценение, и с учетом последующих капвложений.

Обесценение и изменение справедливой стоимости ОС иногда влияет на имущественный налог

Учет основных средств в бухучет идет по ФСБУ 6/2020, МСФО 36 «Обесценение активов» и МСФО 13 «Оценка справедливой стоимости».

Налог на имущество организаций считают по среднегодовой остаточной стоимости ОС.

При этом в отношении объектов основных средств, использование которых в деятельности компании невозможно по независящим от нее причинам, надо учитывать изменение их балансовой стоимости вследствие обесценения или изменения справедливой стоимости.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 12.04.2024 № 03-05-05-01/33994.

ОС переоценивают по нормам МСФО 36, а оценка справедливой стоимости идет по МСФО 13.

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Здесь может быть три варианта: без учета срока фактической эксплуатации, с учетом и с полной выработкой. В каждом случае амортизация рассчитывается по-разному.

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