Как добиться успеха на маркетплейсах: делимся лайфхаками на новом онлайн-курсе

Для того, чтобы начать торговать на маркетплейсах, открыть магазин или ПВЗ, не обязательно иметь высшее экономическое образование. Достаточно изучить специальные инструменты для запуска продаж, рекламы, ведения учета и логистики, разобраться в юридических аспектах — и вы уже можете начинать зарабатывать свои первые деньги на маркетплейсах.

Премьера года на «Клерке» — новый онлайн-курс «Менеджер маркетплейса»!

Маркетплейсы — идеальное место для реализации специалиста, который пока находится в поиске подходящей ниши. Вы можете оказывать бухгалтерские услуги или консультировать по ведению учета всех операций, можете самостоятельно запустить магазин на маркетплейсе, открыть ПВЗ или помогать собственникам в создании карточек товара и его продвижении.

Главные плюсы сотрудничества с маркетплейсами — это доступность и легкий старт. Вам не нужно ездить в офис, чтобы вести дела, задачи можно выполнять удаленно, достаточно освоить ключевые навыки и можно начинать зарабатывать.

Так как интернет-торговля продолжает набирать обороты, то несомненно, что вместе с ростом дохода продавцов будет расти и зарплата специалистов, которые им помогают — менеджеров и бухгалтеров маркетплейса.

Чему научиться для работы на маркетплейсах

Получите все необходимые навыки, чтобы сделать шаг к такому выгодному сотрудничеству, на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.

Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.

После курса вы сможете:

выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;

работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров;

завести свой личный кабинет на маркетплейсе;

провести анализ конкурентов в вашей ниши товаров;

сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;

составить финансовую модель для работы на маркетплейсе;

составить уникальное торговое предложение;

настроить маркетинг: от работы с инфографикойи контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;

вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.

В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.

Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателям.

Начало обучения 26 августа.

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После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.