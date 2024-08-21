Как добиться успеха на маркетплейсах: делимся лайфхаками на новом онлайн-курсе

Премьера года на «Клерке» — новый онлайн-курс «Менеджер маркетплейса»!
Маркетплейсы — идеальное место для реализации специалиста, который пока находится в поиске подходящей ниши. Вы можете оказывать бухгалтерские услуги или консультировать по ведению учета всех операций, можете самостоятельно запустить магазин на маркетплейсе, открыть ПВЗ или помогать собственникам в создании карточек товара и его продвижении.
Главные плюсы сотрудничества с маркетплейсами — это доступность и легкий старт. Вам не нужно ездить в офис, чтобы вести дела, задачи можно выполнять удаленно, достаточно освоить ключевые навыки и можно начинать зарабатывать.
Так как интернет-торговля продолжает набирать обороты, то несомненно, что вместе с ростом дохода продавцов будет расти и зарплата специалистов, которые им помогают — менеджеров и бухгалтеров маркетплейса.
Чему научиться для работы на маркетплейсах
Получите все необходимые навыки, чтобы сделать шаг к такому выгодному сотрудничеству, на нашем новом онлайн-курсе «Менеджер маркетплейса». Этот курс разработали эксперты-практики, поэтому вы получите самые актуальные знания и навыки, которые востребованы именно сейчас.
Вы узнаете, как провести анализ конкурентов и выбрать подходящую нишу, как оформить карточку товаров, какой инструмент выбрать для продвижения продукции, как работать с личным кабинетом продавца, составлять первичку, вести документацию и учет в 1С:Предприятие 8.3.
После курса вы сможете:
выбрать лучшую площадку и удобную для вас схему работы;
работать с системой «Честный знак», с сертификацией и декларированием товаров;
завести свой личный кабинет на маркетплейсе;
провести анализ конкурентов в вашей ниши товаров;
сформировать свое ценообразование и рассчитать юнит-экономику;
составить финансовую модель для работы на маркетплейсе;
составить уникальное торговое предложение;
настроить маркетинг: от работы с инфографикойи контентом до SEO-оптимизации и Rich-контента;
вести бухгалтерский и налоговый учет товаров, реализуемых на маркетплейсе.
В программе курса 64 видеоурока, 13 тестов для самопроверки, пошаговые инструкции с таблицами и скринами, конспекты и справочный материал.
Мы собрали топовых экспертов и сделали курс, который погрузит вас в реальные задачи, чтобы вы получили навыки, которые реально востребованы на рынке работодателям.
Начало обучения 26 августа.
После обучения вы получите сертификат от Центра обучения «Клерка» о прохождении курса, который сможете предъявить работодателю.
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