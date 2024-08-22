Топ-7 самых дорогих ошибок селлера маркетплейсов

Открыть магазин на маркетплейсе нетрудно, а правильно вести бизнес так, чтобы он приносил прибыль, а не был убыточным уже сложнее. Сделали обзор ошибок, которые дорого обходятся неумелому продавцу и зачастую становятся причиной банкротства.

Ошибка №1. Неправильно выбрали систему налогообложения

Предприниматели должны иметь в виду, что торговля на маркетплейсах не попадает под патент. В целом селлер может рассчитывать налоги по шести схемам, но для маркетплейса подходят три: НПД, УСН — «Доходы» или «Доходы минус расходы», ОСНО. Каждая из них рассчитана на определенный размер доходов и предъявляет свои условия к бизнесу.

Например, использовать схему «Доходы» целесообразно, если у ИП расходы небольшие или их невозможно подтвердить. Система «Доходы минус расходы» удобнее для предпринимателей, у которых расходы составляют более 60% от доходов, причем эти траты можно подтвердить документами.

Ошибка №2. Не подготовились к ведению электронного документооборота

Работа с маркетплейсами строится на удаленном электронном формате обмена документацией. Если вы заранее не подумали об этом — не получили электронную подпись, не выбрали оператора, не изучили правила работы в программе ЭДО, то вряд ли стоит рассчитывать на быстрый старт и порядок в документах.

Ошибка №3. Выбрали неподходящую схему хранения и доставки товара

На старте работы селлер должен определиться с тем, по какой схеме он будет хранить и передавать товар получателю.

Есть 2 варианта FBS — в данном случае вы отгружаете товар на свой склад и своими силами осуществляете доставку, другая схема — FBО. В данном случае товары отгружаются, хранятся и перевозятся силами маркетплейса.

Первый вариант выгоднее для опытных селлеров с налаженной логистикой и большим опытом проведения таких операций, в том числе их учета. Для новичков эта схема может оказаться слишком сложной. Здесь легко наделать много глупых ошибок: неправильный расчет ресурсов может привести к переполненности склада, некачественной упаковке и перебоев с доставкой.

Ошибка №4. Не учли правила работы с маркированными или прослеживаемыми товарами

Селлеры, работающие с товарами, подлежащими маркировки, обязаны вовремя настроить передачу сведений в Государственную информационную систему мониторинга товаров (ГИС МТ) или наладить отправку документов в систему прослеживаемости, если продукция под нее попадает. В противном случае юридическому лицу грозит штраф до 300 тыс. рублей или до трех лет лишения свободы, если нарушение допущено в крупном или особо крупном размере.

Ошибка №5. Сэкономили время на создании карточек товара

Продавец может вложить много сил в выбор продукта, анализ ниши, конкурентов, но упустить из виду создание карточек товаров. Кажется, что это второстепенно, главное, что продукт качественный, тем более селлер не пожалел денег на рекламу, а вот продаж почему-то все равно нет.

Дело в том, что товар так же, как и человека, встречают по одежке, и есть целые рекомендации, основанные на исследованиях, по тому, как составить выигрышную и продающую карточку, чтобы не слить бюджет впустую.

Ошибка №6. Не пробиваете чеки по онлайн-кассе

На каждую продажу физическому лицу селлер обязан пробить чек на онлайн-кассе и выдать его покупателю.

Платежи от физических лиц, которые поступают на расчетный счет ИП, нужно фискализировать. Кассовые документы предприниматель обязан выдавать на переводы и на наличные.

Работать без кассы могут ИП, которые платят налог на профессиональный доход (ПНД). Но чеки выдавать все равно придется через приложение «Мой налог».

За невыдачу покупателю кассового чека или бланка строгой отчетности предприниматель может получить предупреждение или штраф — 2 000 рублей, а юрлицо — 10 000 рублей.

Чтобы снизить риск получения штрафа и освободиться от необходимости покупать онлайн-кассу, нужно внимательно прочитать договор сотрудничества с маркетплейсом. Если там сказано, что он берет на себя обязательства платежного агента и сам формирует чеки, то вам не понадобится онлайн-касса.

Ошибка №7. Установили несоответствующую цену

Ценообразование — очень важный элемент продаж. Зачастую начинающим продавцам, особенно тем, кто сам производит продукт, так же, как и специалистам на аутсорсе — сложно определить релевантную стоимость своих услуг.

Если брать за основу только цену материалов и бояться сделать достойную наценку, то можно напугать клиентов слишком низкой ценой. У них может сложиться впечатление, что продукт некачественный.

С другой стороны, если вы установите слишком высокую стоимость, то покупатели могут пройти мимо, так как на том же маркетплейсе много аналогов с более привлекательной ценой.

Поэтому изучите среднерыночный показатель, оцените затраты на исходный материал, потраченное время, логистику, упаковку и т. д. — таким образом, чтобы после уплаты комиссии маркетплейсу вы остались в плюсе, но не заставили клиентов переплачивать.

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