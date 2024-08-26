Как составить идеальное резюме для финансового директора

Финансовый директор — это серьезная должность, один из важнейших специалистов в компании, который помогает руководителю поддерживать стабильность и процветание бизнеса. Именно поэтому к финдиру выдвигаются жесткие требования: опыт, хард- и софт-скилы. Мы проанализировали вакансии и сделали подборку главных навыков, которые должны быть в резюме финдира.

Главная задача финансового директора — следить за устойчивостью и стабильной работой бизнеса. В его обязанности входит контроль денежных потоков, расходов и издержек, поиск тонких мест и грамотное распределение бюджета.

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Какие навыки нужно указать в резюме

По мнению руководства компании финдиректор должен обладать достаточными компетенциями в сфере финансового анализа, моделирования, управления финансами. Чтобы доказать свою экспертность стоит отметить в резюме, что вы умеете выполнять следующие задачи:

Организовывать управленческий учет. Сформировать систему управленческого учета внутри организации — приоритетная задача финдира. Он дает оценку возможным перспективам развития компании, называет перечень отчетов, которые необходимы для грамотной аналитики.

Предоставлять отчетность. Он обязан своевременно передавать информацию собственнику по ДДС, ОПиУ и балансу.

Анализировать сформированные отчеты. Финансовый директор должен досконально изучить предоставленные данные, чтобы выявить потенциальные слабые места и проблемы компании.

Заниматься финансовым планированием. В ряду должностных инструкций финансового директора есть формирование финансовой модели на год. В его основе лежит формирование стратегии, которая позволит организации добиться поставленных целей.

Контролировать реализацию финансового плана. Финансовый директор работает по установленной стратегии. Он сам участвует в ее разработке и отвечает за исполнение.

Разрабатывать идеи и стратегии для бизнеса. Финансовый директор рассматривает разные варианты решения проблемы, чтобы выбрать оптимальный вариант.

Управлять финансами внутри компании. Отчеты и регулярный анализ, работа согласно установленным регламентам — суммарно это делает бизнес управляемым и позволяет просчитывать возможные риски.

Все это — обязательные хард-скилы, то есть профессиональные знания. Однако финансовый директор нуждается в хорошо развитых софт-скилах, так как это не только аналитик, но и управленец, который постоянно коммуницирует с большим количеством разных специалистов.

В резюме важно отметить умение управлять командой и собственным временем, коммуникабельность, открытость к новым идеям, активность и инициативность, а также серьезное отношение к деталям и ответственность.

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Управленческий учет помогает финансовому директору не только оценить текущее финансовое положение компании, выявить слабые места, улучшить методы управления, но и составить прогнозы и планы на будущее. Результаты управленческого учета необходимы ему для развития бизнеса.

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