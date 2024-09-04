Маркетплейсы получат право передавать в налоговую данные о расчетах с продавцами, ФНС запустит новую волну проверок, а продавцов на УСН ждут глобальные перемены из-за вступления в силу налоговой реформы-2025.

В июле 2024 года множество продавцов на маркетплейсах столкнулись с запросами от ФНС на предоставление пояснений по вопросам учета доходов. Особенно остро эта ситуация затронула предпринимателей на УСН, перед которыми встала необходимость разобраться, как изменится их работа в 2025 году с введением обязательного НДС.

Как изменится система контроля за работой маркеплейсов

Новая общественная инспекция позволит покупателям и партнерам маркетплейсов объединить претензии к площадкам и направить их в государственные органы.

Сейчас покупатели и партнеры цифровых торговых площадок массово жалуются в государственные органы и в Общественную палату на действия маркетплейсов, которые доминируют на рынке. Чтобы объединить претензии и гарантировать прозрачность рассмотрения жалоб будет создана общественная инспекция.

Инспекция будет выполнять задачи:

работать с обращениями, обобщать претензии и перенаправлять их в госорганы с учетом позиции экспертов АУРЭК;

проводить экспертизу условий деятельности малого и среднего бизнеса и самозанятых в их работе с цифровыми платформами;

выполнять общественный мониторинг действий органов исполнительной власти по таким обращениям;

проводить публичные обсуждения и общественные слушания.

Кроме этого, власти заявили, что в 2025 году появятся ГОСТы для маркетплейсов. Они должны будут стандартизировать сотрудничество площадок с пунктами выдачи заказов и поставщиками.

Введут отдельный закон для маркетплейсов

Кабмин сформулировал основные положения отдельного закона, который будет регулировать деятельность маркетплейсов. Концепцию документа уже подготовила Федеральная антимонопольная служба (ФАС), она же продолжит разработку норм вместе с Минпромторгом, Роспотребнадзором и другими организациями.

Владельцы онлайн-площадок по продаже товаров будут обязаны контролировать информацию о товарах, заявленную продавцом. Также в новом законе опишут процесс взаимодействия маркетплейсов с покупателями, селлерами и собственниками пунктов выдачи заказов (ПВЗ).

Ожидается, что документ поможет создать «более эффективные условия для конкуренции и защиты прав потребителей и предпринимателей в сфере электронной торговли».

В марте 2024 года в Госдуму уже вносили законопроект о маркетплейсах, однако кабмин назвал этот документ «сырым» и дал отрицательный отзыв. Государственно-правовое управление президента настояло на концептуальной переработке проекта, чтобы избежать серьезных конфликтов между агрегаторами, партнерами-селлерами и потребителями.

Как налоговая реформа-2025 изменит работу селлеров на упрощенке

Большинство компаний, продающих товары на маркетплейсах, применяют УСН. С 2025 года этот спецрежим ждут глобальные изменения.

Повышенных ставок: УСН «доходы» — 8%, УСН «доходы минус расходы» — 20%, — не будет.

Лимиты для применения режима повысят:

доходы — до 450 млн руб. (с увеличением на коэффициент-дефлятор);

персонал — до 130 человек (будет единый лимит);

основные средства — до 200 млн рублей (с увеличением на коэффициент-дефлятор).

Упрощенцы станут плательщиками НДС.

Освободиться от НДС можно только при доходах менее 60 млн рублей.

Далее ставка налога будет 5% без права на вычет. Но эта ставка будет действовать, только пока доход не превысит 250 млн рублей. Лимит дохода будет ежегодно индексироваться.

Когда доход будет выше, ставка НДС уже 7% без права на вычет. Такая ставка будет, пока доход не превысит 450 млн рублей.

О выборе ставки надо подать заявление до 20-го числа месяца, следующего за кварталом, с которого применяется ставка. От своего решения нельзя отказаться в течение 12 кварталов. Кроме случаев, когда право на выбранную ставку будет утрачено.

Компании и ИП на АУСН смогут торговать на маркетплейсах

Ранее селлеры на автоматизированной упрощенной системе налогообложения не имели права торговать на площадках. С 2025 года организации и ИП на АУСН смогут работать через посредников, например, на маркетплейсах.

Новый закон вступит в силу в следующем году. После этого маркетплейсы будут по аналогии с банками загружать информацию в налоговые органы о взаиморасчетах с продавцами.

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