Оставаться на УСН или переходить на ОСНО? Что нужно знать о работе на упрощенке в 2025 году

С 1 января 2025 года в силу вступает налоговая реформа, которая обещает стать для упрощенцев серьезным испытанием. Столько изменений за раз компании на УСН еще не переживали и справятся ли они с новыми условиями трудно представить. Так что сейчас самое время задуматься и решить, что будет выгоднее для бизнеса в 2025 году.

Все лето бухгалтеров и владельцев бизнеса кошмарят предстоящей налоговой реформой — что же будет с НДФЛ, что делать с выросшим налогом на прибыль, как изменятся фиксированные взносы и т. д. Но самой горячей темой была судьба компаний на УСН. Кроме того, что меняются лимиты для перехода и работы на УСН, так еще упрощенцы станут плательщиками НДС. Хотя не все, плюс будет несколько налоговых ставок — с вычетами и без, в общем, нюансов много и от этого только страшнее.

На самом деле некоторые ИП и юрлица на УСН и в 2024 году платят НДС. Есть несколько таких в случаев: транспортируют товары в Россию из-за рубежа;

выставляют счет-фактуру с НДС покупателю на ОСНО;

являются налоговыми агентами по НДС;

заключают договор простого товарищества, доверительного управления имуществом или концессионное соглашение.

В 2025 году плательщиками станут почти все, за исключением компаний, работающих на УСН в 2024 году с доходом меньше 60 млн. рублей; компаний, которые переходят на УСН с 1 января 2025 года и их доход за прошлый год на другой системе налогообложения не превысил 60 млн. рублей; а также зарегистрированные в 2025 году компании, которые сразу переходят на УСН.

Чтобы обеспечить безопасность бизнесу, нужно серьезно задуматься над выбором системы налогообложения (УСН или все-таки ОСНО). Это уже не вопрос целесообразности, речь идет о будущем организации.

Как выбрать наиболее выгодную систему налогообложения с учетом НДС

В первую очередь нужно рассчитать размер НДС для вашей компании на УСН и ОСНО и сравнить, какая система будет наиболее выгодной.

Сделать это вы можете с помощью калькулятора расчета НДС «Клерка».

У плательщиков УСН есть возможность выбрать, по каким ставкам платить НДС:

5% или 7% — без права принять налог к вычету;

20% (10% и 0% для льготных категорий товаров) — с возможностью применять вычеты.

Если выбираете первый вариант, то входящий НДС в стоимость приобретенных товаров, работ, услуг не включается. Его можно учесть в расходах, если компания применяет УСН с объектом «Доходы минус расходы».

Калькулятор позволит рассчитать налоговую нагрузку. Для расчета нужно внести суммы:

доходов (с НДС);

расходов, которые будут учтены при объекте «доходы минус расходы» (п. 1 ст. 346.16 НК);

стоимость покупок с НДС, по которым можно принять НДС к вычету, при использовании ставки НДС 20 (10)%.

Как перейти с УСН на ОСНО

Если ваши расчеты показали, что вам с УСН больше не по пути, то мы подготовили подробную инструкцию по смене системы налогообложения. Наши эксперты сделали разбор всех нюансов, которые вам необходимо учесть, чтобы переход прошел гладко.

Как работать на УСН в 2025 году

Если вы решили остаться на упрощенке, то вам необходимо заранее подготовиться к изменениям, чтобы работать в 2025 году без стресса. Хотя это будет не просто. Мы записали новый онлайн-курс «Налоговая реформа-2025», а также обновили программу в онлайн-курсах «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С» и «НДС: расчет, декларация, 1С», теперь в каждом из них есть блоки с подробными разборами и практическими советами применения новых норм.

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