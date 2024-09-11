Как избежать проблем с законом — за что и как могут наказать бухгалтера

За свои ошибки перед работодателем бухгалтер несет дисциплинарную и материальную ответственность, а перед государством — административную, субсидиарную и даже уголовную.

Надо оговориться, что по умолчанию за все налоговые нарушения ответственность несет собственник компании, а не главбух. Именно он получит штраф за несвоевременную подачу декларации и уголовное наказание, за уход от уплаты налогов.

Однако есть много возможностей переложить ответственность хотя бы частично, поэтому в случае своих или чужих ошибок бухгалтер рискует разделить долю руководителя.

Что входит в зону ответственности бухгалтера

В зависимости от тяжести нарушения бухгалтер может понести дисциплинарную, материальную, административную, субсидиарную и уголовную ответственность.

Дисциплинарное наказание регламентируется ТК РФ и выражается в виде замечания, выговора или увольнения за прогулы, причинение материального ущерба фирме, неисполнение должностных обязанностей и указаний начальства.

За порчу имущества, хищение, утрату ценностей работодателя бухгалтера могут привлечь к материальной ответственности в виде удержания из зарплаты в пользу работодателя в пределах среднемесячного заработка по ст. 238, 241 ТК РФ или в виде взыскания полного размера причиненного ущерба по ст. 243 ТК РФ.

В рамках налогового законодательства за недочеты в работе бухгалтер может быть привлечен к административной ответственности в виде штрафов. Также бухгалтер может быть дисквалифицирован по ч. 2 ст. 15.11 КоАП РФ за повторное занижение налогов на 10%. С таким работником трудовой договор расторгается по п. 2 ст. 32.11 КоАП РФ.

Если организацию поймали на уклонении от уплаты налогов в крупном размере (более 6 млн рублей или по 2 млн три года подряд), то может последовать уголовное наказание по ст. 199 УК РФ за невыполнение функций налогового агента.

Еще один вид ответственности — субсидиарная ответственность, которая может повлечь за собой изъятие имущества главбуха при нарушении закона о банкротстве.

Однако большинство ошибок случаются на более низком уровне, ограничиваясь штрафами и дисциплинарными наказаниями. Чаще всего они связаны с тем, что бухгалтер упускает какие-то нюансы, связанные с изменениями в законодательстве или с пробелами в знаниях.

Как снизить риск привлечения к ответственности

Лучший способ защитить свои интересы — хорошо знать свою работу. Освоить все нюансы бухгалтерии вы сможете на курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С».

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Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами и ведению учета в 1С:Бухгалтерия и 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Научим работать по всем правилам налоговой реформы-2025

Специально для курса мы записали новый блок по всем изменениям налоговой реформы-2025. В программу вошли 15 дополнительных уроков:

Прогрессивная шкала НДФЛ;

Изменение ставок НДФЛ для отдельных видов доходов;

Налоговые вычеты;

Налоговый кэшбэк;

Особенности исчисления НДФЛ с фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании;

Налог на прибыль;

Страховые взносы;

Налог на имущество;

Земельный налог;

Туристический налог;

Лимиты УСН с 2025 года;

Как с 2025 года будут индексировать лимит дохода для перехода на УСН;

Налоговые ставки для УСН;

НДС для компаний на УСН;

Налоговая амнистия при дроблении бизнеса.

Кроме этого, мы добавили тесты для самопроверки по тому, насколько хорошо вы разобрались в особенностях работы с НДФЛ и УСН в 2025 году. Также приложили конспекты уроков и подробные инструкции.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные обязанности бухгалтера. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

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