Как подготовиться к изменениям по налогу на прибыль в 2025 году

Согласно налоговой реформе-2025 со следующего года налог на прибыль организаций вырастет на 5% и составит 25%, поэтому провести максимум операций лучше до конца года, чтобы учесть доходы по старой ставке.

С 2025 года ставка налога на прибыль повысится на 5%. Если сейчас, это 20%, с 2025 года будет 25%. Налог вырастет за счет федеральной ставки — ее поднимают с 3% до 8% Региональная ставка 17% не изменится. Рассказываем, как бухгалтеру подготовиться к изменениям и работе по новым правилам.

1. Учесть больше доходов в 2024 году по старой ставке

До конца года будет актуальна ставка 20%. Поэтому в ваших интересах учесть в 2024 году как можно больше доходов. Проверьте договоры с контрагентами. Предстоящие сделки предложите заключить заранее, в текущем году.

Риск претензий налоговиков есть, но он минимален, если не искажать факты хозяйственной жизни.

Дело в том, что порядок признания доходов установлен Налоговым кодексом РФ и зависит от выбранного метода их признания (метод начисления или кассовый). Независимо от того, какой метод вы применяете, произвольно переносить признание доходов на иные периоды нельзя.

Так, если вы применяете метод начисления и отгрузите товар в январе 2025 г., доход по этой операции вы учтете в налоговой базе 2025 г., к которой применяется повышенная ставка 25%.

Если же вы согласуете с покупателем перенос отгрузки товаров с января 2025 г. на декабрь 2024 г., то доход по этой операции вы учтете в налоговой базе 2024 г., к которой применяется ставка 20%. Для этого отгрузка товара должна фактически произойти в 2024 г. и это должно быть отражено в первичных документах (п. п. 1, 3 ст. 271 НК РФ).

2. Перенести накопленные убытки на 2025 год

Если у вас есть накопленные убытки прошлых лет, то вы можете не использовать их в 2024 г., а воспользоваться ими в 2025 г., так как использование убытков прошлых лет является правом, а не обязанностью. В таком случае вы сможете уменьшить налоговую базу, которая будет облагаться по повышенной ставке 25%. На уменьшение налоговой базы на эти убытки в 2025-2026 гг. по-прежнему действует ограничение в 50% (п. п. 1, 2, 2.1 ст. 283 НК РФ).

В то же время учитывайте, что за счет инфляции реальный финансовый эффект от переноса использования убытков на следующий год будет уменьшаться.

3. Перейти на российский софт

Бизнес, который тратит деньги на покупку российских программ для ЭВМ, сможет применять повышенный коэффициент 2 к расходам на право пользования софтом. Такой подход позволит уменьшить сумму налога на прибыль.

В 2024 году часть расходов на НИОКР можно учитывать в повышенном размере — с коэффициентом 1,5 (п. 7 ст. 262 НК РФ). С 2025 года коэффициент будет увеличен до 2. Это означает, что в налоговой базе по прибыли подобные расходы можно учесть в двойном размере.

Например, если компания купила станок (ОКОФ 330.28.41.21). Объект включен в Перечень, утв. распоряжением Правительства от 20.07.2023 № 1937-р. Срок полезного использования — 8 лет или 96 месяцев. Первоначальная стоимость без НДС — 700 000 руб. Норма амортизации — 1,0417 % (1 : 96 мес. × 100). То в 2024 году в расходах можно учесть 10 937,85 рублей, а с 2025 года — 14 583,80 рублей.

Как подготовиться к другим изменениям налоговой реформы

До вступления в силу новых правил работы по налоговой реформе-2025 осталось чуть больше трех месяцев, так что пора приступать к активной подготовке. На курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С» вы сможете привести в порядок и пополнить имеющиеся знания, а также разобраться в нюансах предстоящих изменений.

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