Покупайте с выгодой! Онлайн-курсы для подготовки к налоговой реформе по 3 690 рублей

Поторопитесь! До вступления в силу новых правил налоговой реформы осталось меньше четырех месяцев. Запускаем акцию для ускоренной подготовки. Успейте купить обновленные онлайн-курсы по бухгалтерии с нуля, УСН, учету на маркетплейсах и налоговой реформе-2025 по супервыгодной цене — за 3 690 рублей. Акция действует до 20 сентября.

Остается все меньше времени до вступления в силу налоговой реформы-2025 — первые изменения ждут бухгалтеров уже в январе, и откладывать подготовку больше нельзя. Чтобы помочь вам быстро разобраться в ключевых поправках и научиться с ними работать, мы запускаем акцию на обновленные с учетом налоговой реформы-2025 онлайн-курсы.

Программа составлена таким образом, что всего за один-два месяца вы не только изучите новый участок, но и на практике отработаете решение задач по новым правилам 2025 года.

До 20 сентября вы можете купить обновленные онлайн-курсы и абсолютно новый курс со всеми изменениями налоговой реформы-2025 по акции за 3 690 рублей!

Каталог онлайн-курсов

Вы будете учиться на примерах задач, с которыми столкнетесь совсем скоро. После обучения вы сможете без проблем работать по новым правилам 2025 года, станете ценным сотрудником, который хорошо разбирается в реформе и может защитить компанию от штрафов и претензий налоговой.

На онлайн-курсе вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Скидка до 20 сентября 81%: 3 690 рублей вместо 19 900 рублей.

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На онлайн-курсе вы разберетесь во всех нюансах и юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам на аутсорсе.

В программу мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка до 20 сентября 77%: 3 690 рублей вместо 16 350 рублей.

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В 2025 году бухгалтеров ждет самая масштабная налоговая реформа за последние 20 лет. Чтобы вам не пришлось собирать информацию по крупицам, мы записали новый онлайн-курс со всеми изменениями.

После обучения вы будете уверенно работать с новыми ставками налога на прибыль и прогрессивной шкалой по НДФЛ, вести учет на УСН, рассчитывать НДС, налог на имущество и другие федеральные и местные налоги, а также без ошибок составлять по ним отчетность.

Скидка до 20 сентября 59%: 3 690 рублей вместо 9 000 рублей.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут и плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев! Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка до 20 сентября 77%: 3 690 рублей вместо 15 950 рублей.

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