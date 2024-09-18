Освойте все необходимые бухгалтеру функции Excel и Google таблиц на новом онлайн-курсе «Клерка»

На нашем новом онлайн-курсе «Базовый курс Excel и Google таблицы» мы расскажем, как ускорить работу с данными, дадим пошаговые инструкции и полезные советы, которые пригодятся вам на практике. Вы сможете решать задачи любой сложности с помощью Excel и Google таблиц, повысите свою ценность перед работодателем и сможете претендовать на повышение.

Умение работать с данными ценится на рынке труда: специалист, владеющий Excel зарабатывает в среднем на 40 тыс. рублей выше.

Для бухгалтера это необходимый навык, потому что большую часть его задач связана с обработкой больших массивов информации. Поэтому наш новый практический онлайн-курс «Базовый курс Excel и Google таблицы» будет полезен каждому специалисту.

Грамотная работа в Excel и Google таблицах поможет вам ускорить выполнение задач и повысить точность расчетов. Вы сможете сэкономить время на ежедневной рутине, чтобы переключиться на более важные и интересные задания. Повысите качество своей работы и сможете претендовать на повышение.

Онлайн-курс ориентирован на практику, поэтому учиться вы будете на реальных примерах, чтобы столкнувшись с подобной задачей в реальности, вы смогли ее без проблем решить. Для того, чтобы вам было еще проще на практике, мы подготовили для вас подробные пошаговые инструкции.

Что в программе

В онлайн-курсе 21 видеоурок, удобные конспекты, дополнительные материалы, пошаговые инструкции и тесты, которые помогут вам закрепить полученные знания.

Уже через два месяца обучения вы вырастите с нуля до уверенного специалиста по работе в Excel и Google таблицах.

После прохождения онлайн-курса вы сможете:

Использовать возможности все Excel;

Работать с разными видами данных;

Применять функции и строить собственные функции;

Создавать диаграммы и графики для визуализации данных.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста. Проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене за 5 900 рублей.

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