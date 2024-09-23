Как доказать наличие деловой цели и избежать штрафов за дробление бизнеса

ФНС продолжает усиливать контроль над схемами дробления бизнеса. За уклонение от уплаты налогов предпринимателям может грозить уголовная ответственность.
Один из способов избежать налоговой реконструкции и уголовной ответственности — это вовремя доказать, что ваши действия по снижению налоговой нагрузки были правомочными. Тогда налоговая не сможет доказать вашу вину.
Что такое деловая цель
Деловая цель — это обоснованная экономическая или иная причина действий налогоплательщика, которая опровергает обвинение в том, что компания совершила те или иные действия с единственной целью экономии на уплате налогов.
Какими могут быть доказательства наличия деловой цели
Экономические показатели, основной целью которых не является уклонение;
Производственные показатели, критерии расширения спектра рынка (услуг);
Наличие специфики в деятельности компаний, отличная друг от друга основная деятельность;
Исторические данные по причинам возникновения компаний;
Финансово-экономическое обоснование: рост показателей по доходам и уплачиваемым налогам;
Привлечение специалистов (экспертов) для определения наличия (отсутствия) деловой цели, произведения расчета действительных налоговых обязательств;
Рискованность деятельности компаний (определенных компаний группы) — наличие лицензирования, членства в СРО.
Как налоговая оценивает наличие деловой цели
Доминирующий налоговый мотив может иметь место:
при реализации решения, не свойственного деловой практике;
не может быть обосновано с точки зрения получения экономических выгод и предпринимательского риска (например, присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования);
решения, принятого не в своем интересе, а в интересах иного лица с целью его скрытого финансирования.
Критерии выявлении злоупотреблений при дроблении бизнеса
необходимо оценивать, ведется ли налогоплательщиком и иными лицами соответствующая деятельность самостоятельно и на свой риск с использованием собственных достаточных трудовых, производственных и иных ресурсов;
определить, ведется ли организационно единая деятельность, координируемая одними и теми же лицами, с задействованием общих материально-технических и (или) трудовых ресурсов и (или) средств индивидуализации от имени нескольких формально самостоятельных субъектов.
Источник: письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».
Как защитить бизнес от последствий незаконного дробления бизнеса
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как налоговики отслеживают незаконное дробление;
как проходит выездная налоговая проверка по факту дробления;
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Комментарии1
скоро дробление станет бесполезным