Как доказать наличие деловой цели и избежать штрафов за дробление бизнеса

Если ФНС докажет, что ваша фирма занималась дроблением бизнеса с целью получения налоговой выгоды, то вам грозит доначисление значительной суммы налогов, а в некоторых случаях уголовная ответственность. Разбираемся, как вовремя обнаружить, что вы в опасности и запросить налоговую амнистию.

ФНС продолжает усиливать контроль над схемами дробления бизнеса. За уклонение от уплаты налогов предпринимателям может грозить уголовная ответственность.

Один из способов избежать налоговой реконструкции и уголовной ответственности — это вовремя доказать, что ваши действия по снижению налоговой нагрузки были правомочными. Тогда налоговая не сможет доказать вашу вину.

Что такое деловая цель

Деловая цель — это обоснованная экономическая или иная причина действий налогоплательщика, которая опровергает обвинение в том, что компания совершила те или иные действия с единственной целью экономии на уплате налогов.

Какими могут быть доказательства наличия деловой цели

Экономические показатели, основной целью которых не является уклонение;

Производственные показатели, критерии расширения спектра рынка (услуг);

Наличие специфики в деятельности компаний, отличная друг от друга основная деятельность;

Исторические данные по причинам возникновения компаний;

Финансово-экономическое обоснование: рост показателей по доходам и уплачиваемым налогам;

Привлечение специалистов (экспертов) для определения наличия (отсутствия) деловой цели, произведения расчета действительных налоговых обязательств;

Рискованность деятельности компаний (определенных компаний группы) — наличие лицензирования, членства в СРО.

Как налоговая оценивает наличие деловой цели

Доминирующий налоговый мотив может иметь место:

при реализации решения, не свойственного деловой практике;

не может быть обосновано с точки зрения получения экономических выгод и предпринимательского риска (например, присоединение компании с накопленным убытком без актива при отсутствии экономического обоснования);

решения, принятого не в своем интересе, а в интересах иного лица с целью его скрытого финансирования.

Критерии выявлении злоупотреблений при дроблении бизнеса

необходимо оценивать, ведется ли налогоплательщиком и иными лицами соответствующая деятельность самостоятельно и на свой риск с использованием собственных достаточных трудовых, производственных и иных ресурсов;

определить, ведется ли организационно единая деятельность, координируемая одними и теми же лицами, с задействованием общих материально-технических и (или) трудовых ресурсов и (или) средств индивидуализации от имени нескольких формально самостоятельных субъектов.

Источник: письмо ФНС России от 10.03.2021 № БВ-4-7/3060 «О практике применения статьи 54.1 Налогового кодекса Российской Федерации».

Как защитить бизнес от последствий незаконного дробления бизнеса

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как налоговики отслеживают незаконное дробление;

как проходит выездная налоговая проверка по факту дробления;

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