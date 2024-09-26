Какие документы вправе запросить финансовый управляющий, срок для подачи заявления о банкротстве, распределение имущества между кредиторами

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по теме банкротства, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про запрос документов у бывших родственников должника

Вопрос № 1: у физлица идет дело по банкротству. Управляющий направил ходатайства в суд об истребовании информации, касающейся деятельности его бывшей супруги в качестве ИП, а также нескольких организаций. Он сослался на то, что должник сам ведет бизнес несмотря на расторжение брака. Насколько правомерны эти ходатайства?

Ответ эксперта: судебная практика показывает, что финансовый управляющий вправе запрашивать информацию у бывших супругов. Это следует из ст. 213.9, ст. 213.26 ФЗ от 26.10.2002 №127-ФЗ и ст. 34 СК. Такое требование практически невозможно обжаловать.

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Про срок подачи заявления о признании должника банкротом

Вопрос № 2: когда кредитор должен подать заявление о признании должника — ООО банкротом?

Ответ эксперта: при наступлении признаков банкротства (то есть сумма долга превышает 2 млн руб. и просрочка составляет более 3 месяцев) согласно п. 2 ст. 6 ФЗ от 26.10.2002 № 127-ФЗ, кредитор может подать заявление в арбитражный суд о банкротстве.

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Про распределение имущества для удовлетворения требований кредиторов

Вопрос № 3: в суде идет дело о распределении имущества ликвидированного должника. В него не вступают все кредиторы, будут ли в этом случае требования не вступивших кредиторов удовлетворены за счет имущества должника?

Ответ эксперта: согласно п. 2 ст. 64 ГК по общему правилу требования кредиторов каждой очереди необходимо удовлетворять после полного удовлетворения требований кредиторов предыдущей очереди.

После удовлетворения этих требований в соответствии с п. 1 ст. 64 ГК удовлетворяются требования кредиторов о возмещении убытков в виде упущенной выгоды, о взыскании неустойки (штрафа, пени), в том числе за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанности по уплате обязательных платежей.

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