Что изменится в кадровом и воинском учете осенью 2024 года

Налоговая реформа-2025 уже наделала много шума. Все в деталях разбирают предстоящие изменения. Однако 2024 год еще не закончился, и списывать его со счетов рано — рассказываем, какие сюрпризы принесет осень 2024 года бухгалтерам.

Жаркое лето осталось позади, но для бухгалтера горячий сезон продолжается. Конец года, как и начало 2025 года, доставят еще немало хлопот.

Новые правила коснутся разных участков. На маркетплейсах начнут продавать услуги, Ozon изменит тарификацию размещения товаров, будет расширен список продукции, подлежащей маркировке, зарплаты бюджетников вырастут на 5,1%, проиндексируют выплаты военным пенсионерам и т.д.

Много изменений произойдет в кадровом учете, в том числе из-за изменений в ведении воинского учета в организации. Разбираемся, какие перемены здесь ждут бухгалтера.

1. Электронная подпись

ФСБ подготовила проект приказа с новыми требованиями к форме квалифицированного сертификата ключа проверки электронной подписи.

Теперь в списке информации, которую должны содержать сертификаты КЭП, будут сведения о сроке действия ключа электронной подписи.

В форму ключа проверки КЭП добавят дополнительное поле, где будет указан срок действия электронной подписи.

ФСБ также утвердит общий вид квалифицированного сертификата на бумажном носителе для владельцев, которые замещают государственные должности, и для собственников филиалов или представительств иностранной компании.

2. Порядок работы с МЧД

С осени 2024 года сотрудники, которые подписывают документы от лица компании, должны оформить машиночитаемую доверенность и получить квалифицированную электронную подпись.

Доверенность не нужно заверять нотариально и распечатывать. Она выглядит как файл в формате XML и применяется в связке с электронной подписью физлица, которому выдана доверенность.

Руководители компании и предприниматели, которые пользуются КЭП, имеют право действовать без МЧД.

Для получения машиночитаемой доверенности в организации нужно:

определить, кто из сотрудников получит право подписывать документы;

узнать требования, которые разрешают применять МЧД в конкретных ситуациях. Это позволит правильно выбрать тип доверенности;

заполнить реквизиты: номер доверенности, дату выдачи и срок действия, информацию о доверителе и представителе, а также определить полномочия и возможность передоверия;

подписать МЧД с помощью КЭП руководителя или ИП;

разместить готовую доверенность в хранилище, распределенном реестре ФНС.

3. Квота для приема на работу инвалидов

Осенью 2024 года вступают в силу положения закона о занятости населения, касающиеся содействия занятости инвалидов.

Количество работников, которые должны быть трудоустроены по квоте, придется рассчитывать каждый квартал, а не ежегодно. Срок — до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И исходя из среднесписочной численности работников за предыдущий квартал.

Теперь работодателям, у которых численность работников превышает 35 человек, установлена квота для приема на работу инвалидов — в размере от 2 до 4% от среднесписочной численности персонала за предыдущий квартал без учета работников представительств и филиалов работодателя в других субъектах РФ.

4. Порядок признания работника непригодным к работе из‑за психических расстройств

Сотрудника могут признать временно не пригодным из-за психического расстройства к выполнению отдельных видов работ, в том числе связанных с источниками повышенной опасности.

Окончательное решение принимает комиссия врачей-психиатров по результатам обязательного психиатрического освидетельствования.

Гражданин имеет право на прохождение повторного осмотра в случае улучшения состояния.

5. Спецоценка условий труда

Этой осенью в силу вступает приказ Минтруда от 21.11.2023 № 817н. Он описывает новые методику спецоценки условий труда, классификатор вредных и опасных факторов, а также форму отчета СОУТ с инструкцией по ее заполнению.

Документы будут действовать до 1 сентября 2030 года.

6. Отсрочка от призыва

Согласно федеральному закону от 24.07.2024 № 215-ФЗ поступившим на службу в органы и организации прокуратуры, следственные органы и учреждения СК РФ непосредственно по окончании их профильных вузов при наличии высшего образования и специальных званий (классных чинов прокуроров) положена отсрочка от призыва на военную службу.

Кроме того, таких граждан, а также федеральных государственных гражданских служащих и работников указанных органов, организаций и учреждений освободили от военных сборов.

7. Единый реестр воинского учета и единый реестр повесток

С 1 ноября 2024 года в России заработает Единый электронный реестр воинского учета. Соответствующее постановление Правительства РФ от 19.04.2024 № 506 вступило в силу 27 апреля 2024 года.

Единый электронный реестр ВУ — это цифровая база данных, которая состоит из двух разделов: Реестра воинского учета;

Реестра повесток.

В базе данных будет хранится информация о военнообязанных гражданах — мужчинах, призывного возраста, постоянно проживающих в РФ, которые сейчас не проходят военную службу и не освобождены от воинской обязанности по состоянию здоровья или возраста.

Как подготовиться к изменениям

В законодательство регулярно вносятся поправки, иногда это происходит так часто, что не успеваешь привыкнуть к старым правилам, а на подходе уже новые.

Чтобы вы не отставали от происходящих событий, мы регулярно обновляем наши программы. Вести кадровый и воинский учет по правилам 2024 года научим на курсе профессиональной переподготовки «Кадровик с нуля до профи: все навыки от ТК до 1С: ЗУП».

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1. Знакомство с материалом

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3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается кадровик. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение диплома

Программа курса соответствует профстандарту «Специалист по управлению персоналом». После обучения вы получите диплом о профессиональной переподготовке на 256 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

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