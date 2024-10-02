❄️ Чем торговать на маркетплейсах зимой: самые продаваемые товары

Выход на рынок в любое время года имеет свои особенности. Но зима — уникальный случай, когда растет спрос не только на нужные в сезон вещи, но и на приятные мелочи — подарки и украшения для дома на разный вкус. Как не прогадать с товаром и добиться финансового успеха в период высокой конкуренции.

Зима — это не только холода, лед и сугробы, но еще и семейные праздники, долгие каникулы и развлечения, которые мы ждем весь год. Для селлеров зима — самый горячий сезон продаж, когда можно перевыполнить годовой план и с нуля построить успешный бренд на маркетплейсе.

Главное — нужно учесть все нюансы зимних продаж, разобраться, как обойти конкурентов и предложить товар с максимальным спросом.

Когда выходить на рынок с зимними товарами

Наученные опытом покупатели стараются запасаться теплыми вещами задолго до сезона, чтобы сэкономить деньги. Однако большинство все равно опомнятся с первыми холодами — и так со всеми покупками. Подарки, праздничные сервизы и т. д. — продавать это можно еще осенью, но максимальный пик придется на зиму. Есть ли в таком случае смысл начинать торговать зимними товарами раньше ноября? Все зависит от стратегии, которую вы выберете.

1. Выйти на маркетплейс заранее. Если вы начнете продвигать зимнюю продукцию еще осенью, то у вас будет достаточно времени, чтобы заполнить карточки, скорректировать их по обратной связи покупателей, накопить отзывы и доработать, чтобы прийти в сезон во всеоружии. Это отличный ход, однако надо помнить, что у осени также есть свой сезонный пик, поэтому увлекшись зимой, вы можете упустить часть прибыли.

2. Стартовать в разгар сезона. С одной стороны у вас есть все шансы захватить самый пик продаж, когда цена достигает своего апогея. Так вы сможете получить за свой труд максимальную маржу, но с другой стороны — успех вам никто не гарантирует. Ведь у вас будет мало времени, чтобы как следует проработать карточки. Они просто не успевают накопить достаточно отзывов и выйти в топ.

3. Начинать торговать вне сезона. Пика продаж придется ждать долго, но зато карточки успеют накопить отзывы и рейтинг, а вы лояльность аудитории. Главное здесь — не забыть обновить всю информацию и адаптировать ее к сезону.

На какие товары зимой максимальный спрос

Не нужно изобретать велосипед, чтобы сказать, что чаще всего зимой покупают теплые вещи, а также атрибуты к праздникам — на Новый год, День защитника Отечества, День всех влюбленных и т. д. Все хорошо продаваемые зимой товары мы разбили на несколько групп.

Чтобы согреться. В первую очередь это теплая уличная и домашняя одежда, одеяла, пледы, обогреватели, уплотнители, которые помогают защитить окна от сквозняков и т. д.

Для уборки снега. Щетки для машин, незамерзающие жидкости, снегоуборочная техника и т. д.

Спортивные товары. Лыжи, сноуборды, коньки, ватрушки, а также средства для ухода за ними, например, мазь для лыж.

Товары для семейного досуга. Во время семейных посиделок или вечеринок в большой компании друзей хочется не только активного, но и расслабленного отдыха. Поэтому в период праздников почти в два раза увеличивается спрос на настольные игры, пазлы и т. д.

Увлажняющая косметика. Зимой кожа сохнет, трескается из-за холодного ветра, поэтому растет спрос на увлажняющие крема, бальзамы для губ и т. д.

Средства ухода за зимней обувью. Сушилки для ботинок, крема, щетки, губки и т. д.

Косметика и парфюм. Традиционно уходовые средства, а также косметика, парфюмерия становятся самыми популярными подарками для женщин и девочек.

Электроника. Фены, утюжки и фитнес-браслеты для девушек, бритвы, смарт-часы для мужчин — и еще множество бытовых аксессуаров для новогодних подарков.

Сувениры. Свечи, календари, брелоки, футболки, подвески, блокноты, ручки и множество других мелочей с символикой наступающего года. С этим пунктом нужно быть аккуратным в расчетах. Разумеется спрос на эти товары в декабре будет огромным, но и магазинов, которые будут готовы предложить свои услуги, будет не меньше. Поэтому заранее продумайте стратегию продвижения — скорректируйте карточки или товары, чтобы обратить на себя максимум внимания.

Игрушки. Детские мишки и куклы, конструкторы и машинки, а также огромное множество электронных игр для детей и взрослых будут популярны под Новый год, второй скачок спроса будет уже в феврале — ко Дню всех влюбленных.

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