Научим работать с реестром воинского учета на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

В Едином реестре воинского учета будут личные данные граждан с автоматической постановкой и снятием с воинского учета. Как только заработает реестр, повестки будут электронные и привлечение к ответственности и обжалование действий военкоматов тоже будет в цифровом формате.
Чтобы вы не запутались в новых правилах работы с Единым реестром воинского учета, мы записали дополнительные уроки для онлайн-курса «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С».
Что нового в курсе
В новом блоке мы обсудим:
цели и задачи Единого реестра воинского учета и реестра повесток;
принципы цифровизации воинского учета;
ведение ЭДО с военкоматами.
Чему вы научитесь
Всего в программе онлайн-курса 24 видеоурока, справочные материалы и конспекты лекций со скринами, пошаговые инструкции, которые пригодятся вам в работе.
Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.
На курсе вы узнаете, кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С:ЗУП. Сможете вести воинский учет по актуальным правилам 2024 года без ошибок.
На практике отработаете заполнение личных карточек военнообязанных сотрудников, порядок сверки данных с военкоматом, ведение учета в программе 1С:ЗУП.
Как проходит обучение
Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:
1. Знакомство с материалом
Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.
2. Изучение дополнительного материала
Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.
3. Тестирование
Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.
4. Получение сертификата
Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.
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