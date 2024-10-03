Научим работать с реестром воинского учета на онлайн-курсе «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С»

Мы расширили программу онлайн-курса и добавили туда дополнительные уроки по работе с реестром воинского учета и реестром повесток. Новые правила вступают в силу уже в ноябре 2024 года, так что сейчас самое время разобраться в изменениях. Вы узнаете, как устроены Единый реестр воинского учета и реестр повесток, и научитесь работать по новым правилам.

В Едином реестре воинского учета будут личные данные граждан с автоматической постановкой и снятием с воинского учета. Как только заработает реестр, повестки будут электронные и привлечение к ответственности и обжалование действий военкоматов тоже будет в цифровом формате.

Чтобы вы не запутались в новых правилах работы с Единым реестром воинского учета, мы записали дополнительные уроки для онлайн-курса «Ведение воинского учета: от документов, сверок с военкоматом до 1С».

Что нового в курсе

В новом блоке мы обсудим:

цели и задачи Единого реестра воинского учета и реестра повесток;

принципы цифровизации воинского учета;

ведение ЭДО с военкоматами.

Чему вы научитесь

Всего в программе онлайн-курса 24 видеоурока, справочные материалы и конспекты лекций со скринами, пошаговые инструкции, которые пригодятся вам в работе.

Разберитесь в изменениях в законодательстве и подготовьтесь к дополнительным задачам уже сейчас, чтобы справиться с ними без ошибок и проблем с военкоматом.

На курсе вы узнаете, кого нужно поставить на учет, какие документы обязан предоставить сотрудник, в каком порядке сдавать отчеты по военнообязанным в военкомат и как учитывать все эти процессы в 1С:ЗУП. Сможете вести воинский учет по актуальным правилам 2024 года без ошибок.

На практике отработаете заполнение личных карточек военнообязанных сотрудников, порядок сверки данных с военкоматом, ведение учета в программе 1С:ЗУП.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Изучение дополнительного материала

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

3. Тестирование

Вы проверяете полученные знания после каждого урока с помощью теста, проходить его можно неограниченное количество раз.

4. Получение сертификата

Вы получите официальный сертификат от Центра обучения «Клерка», который подтвердит ваши знания перед работодателем.

Успейте купить онлайн-курс по выгодной цене! Сейчас курс стоит 4 900 рублей вместо 16 000 рублей.

Купить курс

Больше онлайн-курсов со скидкой в каталоге «Клерка».