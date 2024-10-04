Все изменения по НДС в новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025»

Вы научитесь рассчитывать НДС для компаний на УСН и ОСНО по правилам 2025 года, сможете определять налоговую базу и составлять декларацию по стандартам налоговой реформы-2025.

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по уплате НДС.

Теперь не только организации на ОСНО, но и упрощенцы должны будут платить НДС. Более того, им будет еще сложнее, так как для УСН будут действовать сразу несколько налоговых ставок.

Чтобы не наделать ошибок и не влететь в огромные штрафы от налоговой, изучать все новшества по НДС нужно уже сейчас. А для бухгалтеров, которые раньше не работали с НДС, настало время быстро погрузиться в основы расчета налога и составления декларации до вступления в силу новых правил.

Специально для такой сложной задачи мы записали новый курс повышения квалификации «Учет НДС-2025», где собрана самая свежая и актуальная информация по работе с НДС.

Что в программе

В курсе 52 видеоурока, тесты и письменные работы для закрепления материала, конспекты лекций со скринами и подробные инструкции по заполнению отчетности, которые пригодятся в работе каждому бухгалтеру.

После обучения вы станете востребованным и универсальным специалистом, который умеет работать с НДС на ОСНО и УСН, разбирается в налоговой реформе-2025 и может уберечь бизнес от проблем с проверяющими органами.

Вы расширите круг клиентов и сможете зарабатывать больше ваших коллег благодаря актуальным знаниям.

Курс ориентирован на практику, поэтому вас ждут задания на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия 8.3, много задач по заполнению форм отчетности по образцам 2025 года, счетов-фактур, декларации и т. д.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку — шаблоны и образцы форм, готовые таблицы с примерами заполнения, тренируетесь составлять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

После обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации на 120 ак. часов. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Станьте студентом первого потока и получите скидку 69%! Купите новый курс за 7 900 рублей вместо 26 000 рублей.

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