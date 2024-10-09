Топ-6 ошибок ИП: за что чаще всего штрафуют предпринимателей

Забыли сдать отчетность вовремя, не оформили сотрудников или провели оплату без ККТ — любые нарушения законодательства влекут за собой санкции. Рассказываем, на каких нарушениях часто ловят ИП и как избежать ошибок.

В зависимости от тяжести нарушений ИП могут привлечь к административной, гражданско-правовой, налоговой и даже уголовной ответственности.

Забыли сдать декларацию в срок — заплатите минимум 1000 рублей, а если задержались на 20 дней, то заблокируют расчетные счета. Не оформили трудовые отношения, провели оплату без ККТ или работаете без лицензии — готовьтесь отчитываться за проступки и платить огромные штрафы.

За незаконное предпринимательство в крупном размере (если доходы от незаконной деятельности превысили 2,25 млн рублей) ИП могут арестовать на полгода, привлечь к обязательным работам или наложить штраф до 300 тыс. рублей.

Чтобы вы не наступили на те же грабли и не попали на огромные штрафы, мы сделали обзор частых ошибок, на которых ловят предпринимателей.

1. Ведение предпринимательской деятельности без регистрации ИП

Согласно КоАП РФ ст. 14.1, за работу без регистрации ИП предпринимателю грозит штраф от 500 до 2 тыс. рублей (при условии, что его доход меньше 2,25 млн рублей).

Если у ИП нет лицензии на ведение бизнеса, для которого она необходима, то предприниматель должен будет заплатить штраф от 2 до 2,5 тыс. рублей.

Кроме этого, ИП несет налоговую ответственность за несвоевременную регистрацию. Штраф за такое нарушение составит 10 тыс. рублей, также нужно будет выплатить сумму в размере 10% от полученных доходов (минимум 40 тыс. рублей).

За работу без регистрации с доходами более 2,25 млн рублей ИП грозит уголовная ответственность — штраф до 300 тыс. рублей, обязательные работы до 480 часов или арест на полгода.

2. Применение УСН без уведомления ФНС

Чтобы перейти на упрощенную систему налогообложения ИП обязан соответствовать условиям, перечисленным в п. 3 ст. 346.12 НК. Если предприниматель хочет работать на УСН со следующего календарного года, то он обязан уведомить об этом налоговую инспекцию по месту нахождения или регистрации не позднее 31 декабря текущего календарного года.

Если ИП не сделал это вовремя, то отчитываться и платить налоги придется по правилам общей системы налогообложения.

3. Неиспользование онлайн-кассы при расчете с физлицами

ИП обязан применять ККТ при осуществлении расчетов с физическими лицами наличными и при безналичной оплате (ст. 1.1, п. 1 ст. 1.2 54-ФЗ). После проведения операции предприниматель должен сформировать чек и выдать его покупателю.

Если ИП не соблюдает условия работы с кассой, то за нарушения предусмотрен штраф по ст. 14.5 КоАП в размере от 25 до 50% от непробитой суммы, но не менее 10 тыс. рублей.

4. Отсутствие трудовых договоров с сотрудниками

ИП обязан заключить трудовой или гражданско-правовой договор со специалистом при приеме его на работу.

При этом важно правильно оформить сотрудника. Если это постоянный работник, которому вы предоставили рабочее место, он выполняет свои задачи регулярно по графику, в одно и то же время получает фиксированную зарплату, то вы обязаны заключить с ним трудовой договор, а не гражданско-правовой.

Если трудовая инспекция переквалифицирует договор ГПХ в трудовой, придется оформить работника в штат и уплатить штраф — до 10 тыс. рублей.

За неоформленного работника статьей 5.27 КоАП предусмотрен штраф в размере от 5 до 10 тыс. рублей. За повторное нарушение штраф размер штрафа будет больше — от 30 до 40 тыс. рублей.

5. Выдача «серой» зарплаты без уплаты налогов

Если предприниматель не заключает договор со специалистом и переводит ему зарплату с карты на карту или работник числится в штате, но в договоре указана минимальная зарплата, а остальная часть вручается в конверте, то проверяющие органы расценивают такой способ оплаты труда как нарушение законодательства.

ИП могут привлечь к административной ответственности по ст.122, ст.123 НК РФ.

Неуплата страховых взносов грозит штрафом в размере 20% суммы страховых взносов к уплате. При умышленной неуплате штраф составит 40% причитающейся к уплате суммы взносов (ст. 122 НК, ст. 26.29 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ).

За неуплату налогов и сборов в крупном размере ИП (более 2 млн рублей) может быть привлечен к уголовной ответственности по ст. 199 УК.

6. Передача товаров внутри группы ИП без оформления документов / дробление бизнеса

Часто перемещение товаров внутри группы, в том числе без документального оформления, инспекторы и судьи квалифицируют как признак искусственного дробления бизнеса для получения необоснованной налоговой выгоды.

За дробление бизнеса ИП грозит налоговая ответственность по ст. 122 НК РФ — начисление недоимки, пени и штрафов. Если сумма неуплаченных за три финансовых года налогов составит от 2,7 млн рублей для ИП.

Чтобы уменьшить налоговые риски ИП необходимо обязательно документально оформлять все операции внутри группы, в том числе передачу товаров; участники группы должны быть обособлены друг от друга, то есть иметь свои собственные офисы, склады и т. д.; если передача товаров внутри группы происходит по договорам купли-продажи, цена не должна быть значительно ниже рыночной.

Как ИП работать без штрафов

В бухгалтерском учете ИП есть много тонких мест, когда легко допустить фатальную ошибку, исправить которую будет непросто. Следствием может быть и штраф и ликвидация ИП.

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