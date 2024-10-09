Топ-5 ошибок бухгалтера при работе с НДС — что проверяют налоговики

Бухгалтер может оступится в технической части — указать неверные реквизиты или продублировать показатели, либо ошибиться в расчетах и исказить размер налога или вычета. Любую из этих оплошностей налоговая может признать преднамеренной, за что придется нести ответственность и платить штрафы.

НДС — один из самых сложных налогов у бухгалтеров. Многие ошибаются в счетах-фактурах, неправильно формируют налоговую базу или пытаются «оптимизировать» НДС, и получают огромные штрафы от налоговиков.

Мы сделали подборку самых частых ошибок, которые допускают бухгалтеры при расчетах и заполнении отчетности по НДС.

1. Занижение налоговой базы

При реализации товаров, работ или услуг база по НДС — это выручка, то есть стоимость по договору с учетом акцизов (если они есть) и без НДС (п. 1 ст. 154 НК РФ).

Занижение налоговой базы предполагает, что бухгалтер умышленно или по ошибке уменьшил показатели, с которых исчисляют налог.

Согласно ст. 154 НК РФ, неуплата или неполная уплата налога (сбора, страховых взносов) в результате занижения налоговой базы предусматривает штраф в размере 20% от неуплаченной суммы налога.

2. Неправомерное освобождение от НДС

Бывают ситуации, когда налогоплательщик ошибочно не начисляет и не уплачивает НДС.

Зачастую проблема возникает в том случае, если компания, не являющаяся плательщиком НДС, выставляет контрагенту счет-фактуру с выделенным налогом, но не платит его.

Так делать нельзя, если НДС появился в документах, то его нужно уплатить, или не соглашаться на уговоры покупателя, который просит выделить сумму налога «просто для вычета».

Другой пример — бухгалтер не начисляет НДС по услугам, работам, товарам, которые организация использует самостоятельно, так как не относит их на прибыль.

3. Некорректное отражение частичного вычета

Согласно закону вычет может переноситься в течение нескольких кварталов (ст. 171, 172 НК РФ). Эту возможность налогоплательщики часто используют, подстраиваясь под безопасную долю.

Конфликт возникает, когда вычет по одному счету-фактуре переносится частями и частично указывается стоимость покупки. Проверяющие органы настаивают, что дробить сумму по счету-фактуре нельзя.

4. Ошибки в восстановлении НДС

В некоторых случаях ранее принятый к вычету налог подлежит восстановлению (ст. 170 НК РФ). Если ИП или организация не восстанавливает НДС, то налоговая доначисляет налог и применяет санкции.

Часто подобные ошибки бухгалтер совершает при реализации товара, за который уже перечислена предоплата, а НДС с нее принят к вычету, или в ситуации, когда бизнес переходит на спецрежим.

5. Злоупотребление льготной ставкой

Применять льготную ставку по НДС можно только к определенному списку операций из ст. 149 НК РФ. Товары или услуги, которые не относятся к этой группе, облагаются НДС по стандартной ставке.

Если у компании есть и облагаемые, и льготные операции, ей необходимо вести раздельный учет НДС.

Как избежать ошибок при работе с НДС

Налоговая реформа-2025 вводит новые правила по расчету и уплате НДС, с 2025 года плательщиками станут еще и упрощенцы, поэтому уметь работать с НДС теперь необходимо каждому бухгалтеру.

Получить все необходимые знания вы сможете на нашем новом курсе повышения квалификации «Учет НДС-2025», где собрана самая свежая и актуальная информация по работе с НДС.

На курсе вы узнаете: кто из упрощенцев может получить освобождение от НДС;

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какие плюсы и минусы есть у освобождения от налога;

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в чем особенность применения пониженных ставок НДС;

как восстановить вычеты НДС при переходе на УСН с 2025 года.

Мы на реальных примерах покажем, как рассчитать налоговую нагрузку, на какие показатели ориентироваться при выборе ставки НДС, чтобы сохранить стабильность и рентабельность бизнеса.

Все полученные знания вы отработаете на практических заданияхпо заполнению отчетности по образцам 2025 года, а также научитесь настраивать и вести учет в 1С:Бухгалтерия 8.3 и др.

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