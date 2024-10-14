Обзор курсов обучения для бухгалтера на УСН

Выбрали семь популярных на рынке курсов для изучения учета на УСН и сравнили их характеристики. Рассказываем, за какое время можно научиться вести учет на УСН и сколько будет стоить такое обучение.

Упрощенка — это идеальный вариант для многих компаний и ИП с небольшим бизнесом — простая система, минимум отчетности и претензий от ФНС. У бухгалтера, который умеет вести учет на УСН, всегда есть клиенты. Но в следующем году их количество вырастет, так как налоговая реформа-2025 усложнит правила работы, и любителям будет трудно быстро перестроиться.

Чтобы не попасть под санкции и не получить огромный штраф в 2025 году, предприниматели будут обращаться к профессионалам, которые помогут им адаптироваться и уберечь бизнес.

Так как УСН становится все более перспективной нишей, мы сделали подборку курсов, на которых вы бы могли изучить эту систему налогообложения.

Контур.Школа: «Бухгалтерский и налоговый учет, финансовая отчетность и планирование при УСН»

Продолжительность: 2 месяца, 272 ак. часа;

Количество уроков: 24;

В программе: учетная политика, документооборот компаний на УСН, учет ОС, НМА, аренды, учет расчетов с работниками и контрагентами, налоговый учет и отчетность, налоги и взносы, ответственность бухгалтера;

Формат: видеоуроки, итоговый тест;

Персональный менеджер/куратор: есть;

Цена: 34 500 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: диплом о профессиональной переподготовке.

Учебный центр МГУТУ: «Упрощенная система налогообложения (УСН)»

Продолжительность: 16 ак. часов;

Количество уроков: 32;

В программе: требования к применению УСН, налоговая оптимизация, ЕСХН, НДС для УСН, бухучет, порядок расчета авансовых платежей и налогов, заполнение налоговой декларации на УСН, АУСН, ПСН, НДП, изменение в налогообложении малого бизнеса и ИП;

Формат: очно / дистанционно с очной группой / онлайн с записанными уроками, пособия, документы, тесты;

Персональный менеджер/куратор: есть;

Цена: от 5 900 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

Учебный центр Стек: «Специалист по УСН: теория + практика в 1С»

Продолжительность: 24 ак. часа;

Количество уроков: 19;

В программе: условия применения УСН, налоговый учет доходов и расходов, налоговая база, ставки по УСН и уплата налога на Единый налоговый счет, переход с УСН, УСН на базе 1С:Бухгалтерия;

Формат: видеоуроки;

Персональный менеджер/куратор: нет;

Цена: 11 493 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

Европейский институт образования и рекрутинга: «Упрощенная система налогообложения (УСН)»

Продолжительность: 2 месяца;

Количество занятий: 13 тем;

В программе: 2 онлайн-курса — организация бухучета на предприятиях с УСН и 1С:Бухгалтерия — практические занятия;

Формат: дистанционно с очной группой / онлайн с записанными уроками, итоговый тест;

Персональный менеджер/куратор: нет;

Цена: 25 920 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

Учебный центр Forward: «Упрощенная система налогообложения (УСН)»

Продолжительность: 16 ак. часов;

Количество уроков: 32;

В программе: критерии малого бизнеса, (ЕСХН, УСН, ПСН, «самозанятые»), варианты применения УСН, налоговая оптимизация, налоговый учет, составление декларации;

Формат: дистанционно с очной группой / онлайн с записанными уроками, документы, тесты;

Персональный менеджер/куратор: есть;

Цена: от 5 200 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

«Разобраться в налогах»: «Налоговый учет на УСН»

Продолжительность: 121 ак. час;

Количество уроков: 51;

В программе: переход и применение УСН, расчет налогов, учет сделок и операций на УСН, составление декларации, заполнение КУДиР, налоговая оптимизация, совмещение УСН и ПСН.

Формат: видеоуроки, учебные пособия, практические задания, чат с коллегами в закрытой группе «Tax Group», инструкции, чек-листы, методички, готовые комплекты документов, контрольное тестирование;

Персональный менеджер/куратор: есть;

Цена: 45 000 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: удостоверение о повышении квалификации.

«Клерк»: «Главный бухгалтер на УСН»

Продолжительность: 4 месяца, 256 ак. часов;

Количество уроков: 148;

В программе: документооборот компаний на УСН, бухучет на УСН, учет ОС и НМА, признание доходов и расходов, налоговый учет при УСН, составление декларации, налоговое планирование, оформление и расчет с сотрудниками, работа с исполнителями по ГПХ, уплата НДФЛ и страховых взносов, кассовые операции, онлайн-кассы, основы управленческого учета, налоговые проверки, работа в Excel, учет в 1С:Предприятие 8.3, все изменения налоговой реформы-2025;

Формат: видеоуроки, онлайн-встречи с экспертами, чат с поддержкой, письменные задания, конспекты, инструкции, образцы документов, тесты;

Персональный менеджер/куратор: есть;

Цена: 15 900 рублей вместо 28 600 рублей;

Документ, подтверждающий прохождение курса: диплом о профессиональной переподготовке.

Начните учиться прямо сейчас с выгодным предложением от «Клерка»

Получите все необходимые навыки, чтобы без ошибок вести учет для компаний на УСН в 2024 и 2025 гг. на курсе профессиональной переподготовки «Главный бухгалтер на УСН».

Вы разберетесь в особенностях УСН, сможете комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков. Научитесь не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений реформы.

Теперь в программе курса есть отдельный блок со всеми изменениями по налоговой реформе-2025 для упрощенцев.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер на УСН. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 15 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт нового потока уже завтра, 15 октября!

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