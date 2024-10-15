Как выбрать маркетплейс для вашего бизнеса

Успех селлера на маркетплейсе зависит не только от качества товара и рекламного бюджета. Если вы продвигаете хороший продукт на платформе, где нет вашей аудитории, то вас ждет низкий спрос и мало продаж. Поэтому еще до того, как вы начнете торговать на маркетплейсе, изучите характеристики площадок, чтобы выбрать подходящую.

Торговых площадок в России — десятки, но все они разные, несмотря на то, что схема работы у них схожая.

До того, как начать торговать на маркетплейсах, сравните характеристики разных площадок и выберете ту, которая будет идеально подходить под запросы вашего бизнеса. Опираться нужно на ключевые показатели.

Размер комиссии

В каждой товарной категории он свой. Комиссионное вознаграждение Ozon — фиксированное вне зависимости от того, по какой схеме FBO или FBS работает селлер.

Ozon Wildberries Яндекс Маркет Мегамаркет 4-24% 6,5-24,5% 5-24% 2-15%

География продаж и количество ПВЗ

Ozon — Россия, Беларусь, Казахстан. Региональные склады есть во всех федеральных округах. Количество ПВЗ — 18 тыс.

Wildberries — Россия, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Армения. Количество ПВЗ — 30 тыс.

Яндекс Маркет — Россия. Количество ПВЗ — 13 тыс.

Мегамаркет — Россия. Количество ПВЗ — 76 тыс.

Стоимость логистики

Просчитайте, какое количество товара с какой периодичностью вы планируете отгружать, и за какое время рассчитываете его сбыть, так как площадки берут деньги за хранение, доставку покупателю и возврат товаров. Но маркетплейсы по разному подходят к вопросу формирования стоимости своих услуг: одни больше зарабатывают на комиссионном вознаграждении, другие делают дороже логистику.

Ozon Wildberries Яндекс Маркет Мегамаркет Цена зависит от схемы работы селлера: FBO, FBS и realFBS. FBO: 4‑6% от стоимости в зависимости от объемного веса, последняя миля: за один товар от 13 до 250 рублей. FBS: 4‑6% от стоимости в зависимости от объемного веса, последняя миля за один товар от 60 до 350 рублей. realFBS не оплачивает Ozon доставку товаров. 30‑90 рублей за единицу FBO: 5% от стоимости. Крупногабаритный товар: 250 рублей за заказ. FBS: 5% от стоимости. Крупногабаритный товар: 400 рублей за заказ. До 25 кг: 3% от цены (до 500 рублей). От 25 кг: 3% от цены (не более 1000 рублей) Цена товара до 500 руб. — бесплатно.

Частота выплат

Оплата за заказы падает не напрямую селлеру, а на счет маркетплейса. От того, как часто площадка перечисляет вам деньги, зависит скорость оборота и возможность пускать деньги в новые закупки товаров или материалов для производства. Некоторые площадки делают это раз в неделю, некоторые — на следующий день.

Например, Яндекс Маркет может делать выплаты ежедневно, еженедельно, раз в две недели и ежемесячно. Однако от того, как часто вы будете получать выплаты, зависит размер тарифа: Ежедневно — 2,7%;

Еженедельно — 2,3%;

Раз в две недели — 1,9%;

Ежемесячно — 1,3%.

Раз в месяц график выплат можно менять в кабинете (Финансы — Выплаты — Частота выплат).

Товарные категории

По большей части маркетплейсы универсальны. И на Яндекс коМаркете и на Wildberries вы можете найти одежду или бытовую химию. Однако на площадках лидируют разные категории товаров.

Например, обувь и одежду чаще покупают на Wildberries (56%), чем на Ozon (35%). Зато товары для дома в основном заказывают на Ozon (50%), на Wildberries всего 34%.

Поэтому заранее ознакомьтесь со статистикой продаж, которую публикуют маркетплейсы. Так вы увидите, куда приходит ваша целевая аудитория, однако имейте в виду, что конкуренция на этой площадке тоже будет выше.

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4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий учет на маркетплейсах. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

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