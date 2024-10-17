Как отчитаться за III квартал 2024 г. без стресса — лучшие материалы «Клерка» в помощь бухгалтеру

Сделали подборку онлайн-курсов, вебинаров и разборов «Клерка», которые помогут компаниям и ИП на ОСНО и УСН сдать все отчеты за III квартал 2024 года без ошибок и нервов.

На носу сдача отчетности за 9 месяцев 2024 года. Нужно подготовить всю документацию по актуальным правилам для налоговой и СФР. Чтобы вы ничего не упустили и не нарвались на большие штрафы, мы собрали самые полезные материалы по подготовке отчетности на ОСНО и УСН.

Разборы

25 октября – крайний срок сдачи отчетов за сентябрь и третий квартал (9 месяцев) 2024 года. Наши эксперты сделали разбор необходимых отчетов — «Формы и сроки сдачи отчетности за 9 месяцев 2024 года».

Вебинары

22 октября — «НДС: декларация за III квартал. НДС на УСН с 2025 г» — посмотрите правильно ли вы заполнили декларацию по НДС за III квартал, а также как плательщикам УСН подготовиться к переходу на НДС.

Каталог записей вебинаров

Получите доступ к почти 800 записям вебинаров «Клерка» с подпиской «Клерк.Премиум»!

Онлайн-курсы

Для компаний и ИП на ОСНО — онлайн-курс «ОСНО: налоговая и бухгалтерская отчетность»

Вы узнаете, как правильно оформлять документы и составлять отчетность по требованиям налоговой реформы-2025.

Сможете вести налоговый учет на общей системе налогообложения, формировать налоговые базы и работать по новым ФСБУ без претензий и штрафов от налоговой.

На курсе вы получите практические навыки по заполнению сложных отчетов, разберетесь в частых ошибках и нюансах при подготовке отчетности на реальных примерах, чтобы легко справляться с любой задачей — от квартального до годового отчета.

Для компаний и ИП на УСН — онлайн-курс «Главбух на УСН: от учета и отчетности до 1С»

Вы разберетесь в правилах составления отчетности и порядке уплаты налога на УСН. Научитесь комфортно работать в 1С, вести учет по новым ФСБУ и успешно проходить проверки налоговиков.

Вы сможете не только вести налоговый учет по УСН, но и работать с онлайн-кассами, защищать компанию от обвинений в дроблении.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:Предприятие, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров — и все это с учетом положений налоговой реформы-2025.

Для ИП на ОСНО и УСН — наш новый онлайн-курс «Бухгалтер ИП: от регистрации до учета и налогов»

Вы научитесь составлять декларацию по НДС и 3-НДФЛ, сможете без ошибок заполнять 6-НДФЛ, РСВ, ЕФС-1.

После обучения вы сможете регистрировать ИП и вносить изменения в регистрационные данные, выбирать выгодную для ИП систему налогообложения, пользоваться личным кабинетом ИП, вести учет и отчетность ИП, проходить налоговые проверки без проблем и штрафов.

Программа составлена с учетом налоговой реформы-2025 и изменений, которые коснутся ИП в 2025 году.

Получите безлимитный доступ ко всем онлайн-курсам «Клерка» с подпиской «Клерк.Премиум».

В законодательство регулярно вносят изменения и предъявляют новые требования к отчетам, чтобы вы всегда работали только с актуальной информацией, мы ежедневно обновляем контент подписки. Сразу после выхода новых поправок наши эксперты проводят тематические вебинары и делают полезные разборы, а мы обновляем нашу справочно-правовую систему, добавляем туда свежие формы отчетов и шаблоны их заполнения.

Подписка — это самый удобный инструмент, который позволит вам всегда быть в курсе изменений. Вы получите не только доступ к материалам, но и поддержку наших экспертов.

Если вы столкнулись с трудным отчетов, в котором никак не можете разобраться, а до сдачи остались считанные дни, то вы можете обратиться за помощью профессионалов «Клерка». Задайте вопрос и узнайте ответ в течение 3,5 часов!

При покупке подписки от полугода получите 10 консультаций наших экспертов, а также доступ к более 200 тыс. решенных вопросов — в подарок.

Билеты на все бухгалтерские конференции «Клерка» уже включены в стоимость подписки, поэтому вы можете посещать любые мероприятия в онлайн-формате без доплаты. Уже в декабре пройдет новая встреча — VI Всероссийская конференция «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг».

Сейчас вы можете оформить подписку «Клерк.Премиум» на полгода за 9 900 рублей вместо 19 490 рублей.

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