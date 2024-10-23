Как списать входной НДС, отражение розничной выручки, раздельный учет по договорам в 1С

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по 1С, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про списание счет-фактур по входному НДС

Вопрос № 1: как и какими проводками списать в 1С счет-фактуры по входному НДС, которыми не воспользовались спустя 3 года?

Ответ эксперта: для списания НДС, который не был принят к вычету, в 1С предусмотрен документ «Списание НДС» (Операции - Регламентные операции НДС - Списание НДС).

С помощью кнопки «Заполнить» можно выбрать нужный документ поступления. Счет списания — 91.02. Статья расходов «Списание выделенного НДС на прочие расходы.

Проводки будут такие:

91.02 — 19 (по бухгалтерскому учету)

Д НЕ.01.9 (по налоговому учету)

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про отражение розничной выручки и корректность проводок

Вопрос № 2: ООО оказывает услуги. Как отражать розничную выручку проводкой Дт 50 Кт 90, если услуги оказаны в момент оплаты и чек был выдан?

Ответ эксперта: эта проводка корректна только в случае, если была наличная оплата. В общем случае в отчете о розничных продажах в 1С могут быть следующие проводки:

Если только наличная оплата, то Дт 50 Кт 90. Если за какой-то день в конкретном отчете о розничных продажах присутствуют наличные и безналичные оплаты:

Дт 62.Р Кт 90 (безналичная оплата);

Дт 57.03 Кт 62.Р (безналичная оплата);

Дт 50 Кт 62.Р (наличная оплата);

Полный вопрос и ответ читайте в консультации.

Про разделение договоров в 1С

Вопрос № 3: у ООО в 1С не было детального учета по договорам. Однако в ходе самостоятельной проверки было выявлено, что оплаты и документы должны были вестись на 2 разных договора. Как разделить «Основной договор» на 2 договора в 1С?

Ответ эксперта: сначала необходимо определить дату раздельного учета. После этого нужно рассчитать остатки по договорам на эту дату в разрезе документов поставки. Если поставщик ведёт учёт по договорам, то компании нужно попросить акт сверки на эту дату в разрезе договоров.

В 1С к поставщику нужно создать еще 2 договора. После этого необходимо вручную сделать операцию в 1С по переносу остатков с основного договора на новые. После этого во всех документах поступления и списания нужно будет ставить новые договоры.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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