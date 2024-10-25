Сверьте контрольные соотношения 6-НДФЛ перед сдачей отчета

В 2024 году изменилась форма отчета 6-НДФЛ, а также контрольные соотношения для нее. Последнее уточнение ФНС опубликовала в апреле, проверьте — соответствует ли ваш отчет актуальным КС, чтобы не столкнуться с претензиями налоговой.

С отчета за 1 квартал 2024 года действует новая форма 6-НДФЛ, контрольные соотношения к ней указаны в Приказе ФНС от 29.02.2024 № ЕД-7-3/164@, а также в письмах ФНС от 20.12.2023 № БС-4-11/15922@, от 28.02.2024 № БС-4-11/2234@ и от 05.04.2024 № БС-4-11/4009@. В этих же документах можно найти описание дисциплинарных мер налоговой при выявлений несоответствий.

Рассказываем, какие КС применяют для новой формы 6-НДФЛ, которую бухгалтеру нужно сдавать за периоды 2024 года, в том числе за 3 квартал.

Дата сдачи отчета

Дата сдачи отчета после установленного по НК срока (25.04, 25.07, 25.10, 25.02) это сигнал о нарушении – несвоевременное представление отчета.

В расчете за 9 месяцев строка 020 = сумма строк 021, 022, 023, 024, 025, 026 + строка 020 за 1 и 2 квартал. Если это соотношение нарушено, то возможно, занижена или завышена сумма налога к уплате.

Возврат налога

В расчете за 9 месяцев строка 030 = сумма строк 031, 032, 033, 034, 035, 036 + строка 030 за 1 и 2 квартал.

Вычеты

В разделе 2 сравнят строки 120 (доход) и 130 (вычеты). Сумма в строке 130 не может быть больше суммы в строке 120. Если это соотношение нарушено, то завышена сумма вычетов.

При этом разница строк 120 и 130 – это налоговая база (строка 131).

Расчет налога

В разделе 2 доходы (строка 120) минус вычеты (строка 130), умноженные на ставку (13%) = сумма налога исчисленного (строка 140).

Если строка 120 – строка 130 / 100 х строка 100 больше или меньше строки 140 раздела 2, то завышена/занижена сумма налога исчисленная. При этом допускается погрешность в обе стороны, определяемая так: строка 110 х 1 руб. х 6.

Фиксированные платежи

Сравнят строки 140 и 150 раздела 2. Сумма в строке 140 (исчисленный налог) должна быть меньше, чем в строке 150 (фиксированный платеж иностранцев).

Удержанный налог

В расчете 6-НДФЛ налоговики сравнят исчисленный и удержанный налог. И удержанный налог в разделе 2 формы 6-НДФЛ по строке 160 должен быть не больше, чем исчисленный по строке 140.

Формула такая:

строка 140 (исчисленный налог) – строка 150 (фиксированные авансовые платежи) – строка 155 (налог на прибыль к зачету) – строка 156 (налог, уплаченный в другой стране)

БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО

строка 160 (удержанный налог) + строка 170 (не удержанный налог) – строка 180 (излишне удержанный налог) – строка 190 (возвращенный налог).

Если это соотношение нарушено, то сумма налога удержанная не соответствует расчетному значению – завышена сумма налога удержанная.

Справки

Сравнят данные из раздела 2 формы 6-НДФЛ и справок (в годовом отчете).

Данным из справок (просуммируют все справки по всем физлицам) должны соответствовать такие строки раздела 2:

строка 120 (сумма дохода);

строка 140 (сумма налога исчисленная);

строка 170 (сумма неудержанного налога);

строка 150 (сумма фиксированных авансовых платежей);

строка 110 (количество физлиц)

Размер дохода

В контрольные соотношения заложена проверка на МРОТ и среднеотраслевую зарплату в регионе.

Если средняя зарплата по справкам к годовой 6-НДФЛ больше МРОТ, но меньше среднеотраслевой, возникнут опасения, что занижена налоговая база.

ВКС

Строка 120 должна быть больше или равна строке 121. То есть, доход высоковалифицированных специалистов должен быть в том числе в сумме общего дохода.

Уведомления на вычеты

Налоговики проверят, на какую сумму было выдано уведомлений работникам и сколько вычетов организация отразила в справках.

Речь идет про социальные и имущественные вычеты, которые можно получить через работодателя.

Как отчитаться за 9 месяцев по правилам 2024 года

Часто причиной ошибок бухгалтеров становится то, что они вовремя не учли новые требования. Чтобы вы работали только по актуальным данным, мы собрали все изменения, в том числе предстоящие по налоговой реформе-2025, в нашем курсе профессиональной переподготовки «Бухгалтер по зарплате».

Вы научитесь правильно расчитывать зарплату, пособия, больничные и отпускные, заполнять уведомления и 6-НДФЛ и готовить отчетность. Сможете составлять внутренние нормативные акты, принимать и увольнять работников, вести кадровый учет — получите дополнительные навыки для карьерного роста.

Это прикладной курс, поэтому вас ждут практические задания по работе с таблицами Excel и ведению учета в 1С:ЗУП, много задач по заполнению форм отчетности, составлению договоров и т. д.

Всего в программе 97 видеоуроков, практические работы, конспекты, справочный материал и много шаблонов, форм для отработки навыков.

Как проходит обучение

Прохождение курса можно условно разбить на несколько этапов:

1. Знакомство с материалом

Вы смотрите уроки, изучаете тему, разбираетесь в примерах и тренируете полученные знания на практических заданиях.

2. Онлайн-встречи с преподавателями

В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Тестирование и практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер по зарплате. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Получение диплома

После обучения вы получите диплом на 256 ак. часов, который внесем в реестр Рособрнадзора ФИС ФРДО.

В честь дня рождения «Клерка» дарим промокод на дополнительную скидку 23%. Успейте купить курс за 6 083 рубля вместо 28 600 рублей!

Промокод КЛЕРК23 действует до 27 октября.

Записаться

Больше курсов повышения квалификации со скидками в каталоге.