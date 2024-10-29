Что изменилось в учете ВЭД в 2024 году

В 2025 году в работе бизнеса ВЭД произойдет ряд серьезных изменений, связанных в первую очередь с налогами — НДС и налогом на прибыль. Чтобы без стресса начать работать по новым правилам, нужно хорошо разобраться в тех, что вступили в силу в 2024 году.

Чем запомнится уходящий год для организаций, ведущих ВЭД, рассказываем о главных изменениях 2024 года.

Экспортеры из ЕАЭС начали платить НДС

Госдума приняла изменения, по которвм экспортеры из стран Евразийского экономического союза, не являющиеся налоговыми резидентами России, но продающие свою продукцию физлицам в РФ, должны уплачивать НДС.

Когда экспортер из ЕАЭС реализует товар на основе договора комиссии, поручения или агентских договоров, налоги рассчитывает и уплачивает посредник. Если купля-продажа осуществляется напрямую между иностранным поставщиком и физическим лицом в России, то продавцы должны уплачивать налог самостоятельно через личный кабинет налогоплательщика.

Правило заработало с 1 июля 2024 года.

По валютным операциям стало меньше документов

С 1 апреля 2024 года вступили в силу правила представления подтверждающих документов по внешнеторговым контрактам. Участники внешнеторговой деятельности могут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн рублей. Раньше этот порог составлял 600 000 рублей.

Участники ВЭД при поступлении денег от иностранных контрагентов на транзитный валютный счет должны представлять в банк документы, связанные с проведением операции. Это же правило касается и списаний средств с такого счета.

В банк нужно отправить договоры с иностранными партнерами, акты передачи товаров, работ или услуг, перевозочные и платежные документы, счета-фактуры. Полный список есть в федеральном законе № 173-ФЗ.

Расчеты по внешнеторговым контрактам

Компании и ИП должны ставить на учет заключаемые с иностранными контрагентами внешнеторговые договоры. Для этого в банк надо подать сведения о заключенной сделке. В документе указать вид контракта, валюту расчета, сумму обязательств, реквизиты партнера-нерезидента. Чтобы упростить задачу, участники ВЭД могут отправить в банк сам договор с иностранным контрагентом.

Документы нужно представить в уполномоченный банк в течение 15 рабочих дней.

С 1 апреля 2024 года компании вправе проводить расчеты по внешнеторговым контрактам через свои счета, открытые в любом уполномоченном банке, а не только в том, который поставил внешнеторговый контракт на учет. Раньше расчеты нужно было вести только через банк, в котором сделка стоит на учете.

Принят закон об оплате сделок ЦФА

11 марта Президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет российским экспортерам и импортерам рассчитываться по зарубежным контрактам с помощью цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Последние могут быть использованы как встречное предоставление по внешнеторговым сделкам между резидентами и нерезидентами РФ.

К ЦФА относятся электронные аналоги ценных бумаг, финансовых инструментов, которые существуют в информационной системе. Кроме этого, в электронный формат можно перевести привычные финансовые инструменты (неэмиссионные ценные бумаги, облигации) или долги третьих лиц.

Контролировать использование ЦФА будет Банк России. Он сможет выставлять условия для отдельных валютных операций или вводить запрет на проведение сделки. Кроме того, за ЦБ остается право запрашивать информацию о бенефициарных владельцах у представителя, выпустившего ЦФА, и у оператора информсистемы, в которой осуществляется их выпуск.

Подробно об изменениях 2024 и 2025 годов в работе ВЭД в своем выступлении расскажет Людмила Ганичева, основатель аудиторско-консалтинговой компании «Стандарты Аудита», аттестованный аудитор, спикер МБМ, автор курсов для Klerk.ru и Geekbrains, автор блога о налогах и финансовой грамотности.

Она разберет следующие аспекты:

1. Изменение валютного законодательства в период санкций. 2. Валютные операции в 2024 году: изменение порядка расчетов, схемы с платежными агентами,

расчеты наличными в валюте,

продажа валютной выручки,

электронные средства платежа,

взаимозачеты и встречные потоки. 3. Валютный контроль и изменения в инструкции 181-И. 4. Отчетность при расчетах с нерезидентами: статформа на таможню,

декларация по косвенным налогам,

налоговый расчет о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов. 5. Ответственность за нарушения валютного законодательства. Актуальная административная и судебная практика.

А также затронет тему логистики, сотрудничества с посредниками и работу со счетами за рубежом в 2025 году.

Еще больше полезной информации, которая пригодится вам в 2025 году, будет в выступлениях экспертов на VI Всероссийской конференции «Бухгалтер будущего. Перезагрузка-2025: глобальные изменения налоговой системы и бухгалтерский аутсорсинг», которая пройдет 5 и 6 декабря в Москве.

У вас будет реальная возможность примерить на себя роль бухгалтера из 2025 года, посмотреть на реалии и задачи, с которыми вы столкнетесь совсем скоро. За два дня насыщенной программы вы получите рекомендации по ведению учета в 2025 году, а также практические советы по тому, как без проблем закрыть 2024 год и спокойно уйти на каникулы.

Что будет в программе

Вас ждет два насыщенных дня и 16 лекций, которые помогут вам с легкостью сдать годовую отчетность и как следует подготовиться ко всем изменениям 2025 года.

Разбор изменений в налоговом законодательстве.

НДС при УСН.

ВЭД: учет и налогообложение.

Бухгалтерская отчетность за 2024 год и ФСБУ 4/2023.

Участие в госзакупках, ЭДО.

Маркировка товаров, ЕГАИС, кассовые операции.

Изменения в кадровом и воинском учете.

Автоматизация кадрового учета.

Проверки ФНС в 2025 году.

Изменения в налоговой отчетности с 2025 года.

Дробление и структурирование бизнеса: как получить амнистию по дроблению в 2025 году.

Налоговые риски работы на маркетплейсах.

Работа с нерезидентами и миграционный учет/СМЗ.

Банковский контроль операций (банки и АУСН, маркетплейсы и др.).

Изменения программы 1С в 2025 году.

Подробное описание выступлений читайте сайте конференции.

Для всех посетителей «Клерк» подготовил сертификаты, которые подтвердят, что в эти дни вы проходили обучение. Вы получите доклады, записи и презентации всех спикеров.

На конференции у вас будет возможность лично пообщаться со спикерами, обсудить налоговые изменения с коллегами, обменяться контактами, наладить деловые связи. Мы сделаем так, чтобы вам не было скучно.

Скорее выбирайте лучшие места в зале и бронируйте билеты!

Регистрация

В тариф входят: