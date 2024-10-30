👻 Самая страшная распродажа началась! Успейте купить курсы со скидками — старт потока 1 ноября

У бухгалтера, как и у любого другого специалиста, есть свои профессиональные страхи: постоянные нововведения, за которыми просто не уследишь, выход новых ФСБУ, обновления в 1С, когда приходится переучиваться заново; проверки ФНС, отчетность и т. д. Кто-то боится так и остаться рядовым бухгалтером без карьерного роста и с зарплатой 40 тыс. рублей, некоторых наоборот пугает большая ответственность и непонимание, как с ней справиться.
Кто-то переживает, что профессия ему надоест или потеряет актуальность, и бухгалтер останется без работы и стабильной зарплаты.
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Бухгалтер маркетплейса
На курсе вы разберетесь во всех юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.
В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.
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Бухгалтер с нуля: учет, налоги, 1С
На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.
Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.
Скидка 67%: 11 900 рублей вместо
36 000 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
Главный бухгалтер на УСН
Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.
Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.
Скидка 74%: 7 400 рублей вместо
28 600 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
Аналитик 1С
Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.
Вы научитесь:
анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;
создавать функциональные модели;
работать с базами данных и конфигурациями 1С;
использовать аналитические инструменты.
Скидка 83%: 9 900 рублей вместо
59 900 рублей.
Обучение стартует 1 ноября.
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