👻 Самая страшная распродажа началась! Успейте купить курсы со скидками — старт потока 1 ноября

Если вы боитесь трудных задач, изменений в законодательстве и дрожите от мысли о предстоящей налоговой реформе-2025, то мы знаем, как вам помочь. На курсах повышения квалификации и профпереподготовки «Клерка» вы запасетесь полезными знаниями и сможете защитить себя от любых вызовов.

У бухгалтера, как и у любого другого специалиста, есть свои профессиональные страхи: постоянные нововведения, за которыми просто не уследишь, выход новых ФСБУ, обновления в 1С, когда приходится переучиваться заново; проверки ФНС, отчетность и т. д. Кто-то боится так и остаться рядовым бухгалтером без карьерного роста и с зарплатой 40 тыс. рублей, некоторых наоборот пугает большая ответственность и непонимание, как с ней справиться.

Кто-то переживает, что профессия ему надоест или потеряет актуальность, и бухгалтер останется без работы и стабильной зарплаты.

Трудностей может быть много, и лучшее средство от профессиональных кошмаров — это знания, которые помогут вам стать увереннее в себе и своих силах. Поэтому мы запускаем самую страшную распродажу для бухгалтеров!

Выбирайте курсы повышения квалификации и профпереподготовки со скидками до -83% и приступайте к учебе.

Каталог курсов

Старт обучения уже 1 ноября!

Вы будете учиться на реальных примерах, чтобы уверенно работать по новым правилам осени 2024 года и налоговой реформы, которая вступит в силу в 2025 году. После завершения обучения вы получите удостоверение о повышении квалификации или диплом профессиональной переподготовки, который мы внесем в реестр ФИС ФРДО Минобра РФ и отправим оригинал вам почтой.

На курсе вы разберетесь во всех юридических аспектах работы с маркетплейсами, сможете оказывать бухгалтерские услуги селлерам.

В программу курса повышения квалификации мы добавили все важные нюансы, которые касаются перехода и применения УСН, уплаты НДС и налога на прибыль с учетом налоговой реформы-2025.

Скидка 65%: 9 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение стартует 1 ноября.

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На курсе профессиональной переподготовки вы получите фундаментальные знания по главным участкам работы бухгалтера, научитесь вести учет, составлять отчетность, рассчитывать и уплачивать налоги для организаций на ОСНО и УСН с учетом налоговой реформы-2025.

Программа ориентирована на практику, поэтому вас ждет 14 занятий на отработку настройки и ведения учета в 1С:Бухгалтерия, много задач по заполнению различных форм отчетности и приказов.

Скидка 67%: 11 900 рублей вместо 36 000 рублей.

Обучение стартует 1 ноября.

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Налоговая реформа 2025 года привнесет много поправок в ведение учета на УСН: появятся новые лимиты для применения спецрежима, упрощенцы станут плательщиками НДС и т. д.

Подготовьтесь к переменам заранее — теперь в программе курса профпереподготовки есть отдельный блок по всем изменениям для упрощенцев. Освойте правила налогового учета на УСН и систематизируйте имеющиеся знания, узнайте все об особенностях документооборота на упрощенке, фиксированных взносах и выплатах работникам.

Скидка 74%: 7 400 рублей вместо 28 600 рублей.

Обучение стартует 1 ноября.

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Аналитик 1С управляет процессом внедрения решений на базе 1С в компаниях, автоматизирует бизнес-процессы и представляет результаты клиентам.

Вы научитесь:

анализировать бизнес-процессы и визуализировать их для принятия решений собственником и понятной постановки задачи разработчику;

создавать функциональные модели;

работать с базами данных и конфигурациями 1С;

использовать аналитические инструменты.

Скидка 83%: 9 900 рублей вместо 59 900 рублей.

Обучение стартует 1 ноября.

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