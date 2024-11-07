Нужно ли включать работу в выходные в средний заработок, как учитывать премии при расчете среднего заработка, нужно ли компенсировать затраты на фитнес

Собрали самые интересные вопросы по теме расчетов с работниками с ответами экспертов «Клерка».

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Собрали топ-3 самых интересных вопросов по расчетам с работниками, и делимся с вами разъяснениями и рекомендациями наших экспертов.

Про учет работы в выходные при расчете среднего заработка

Вопрос № 1: сотрудник был направлен в командировку, которая захватила выходной день. Нужно ли учитывать работу в выходные при расчете среднего заработка?

Ответ эксперта: в случае, если время нахождения в командировке выпадает на нерабочий праздничный день для организации, то такое время должно быть оплачено работнику не менее чем в двойном размере, а не по среднему заработку. Поэтому такую оплату необходимо включить в расчет.

Если более высокий размер оплаты предусмотрен коллективным договором, локальным нормативным актом организации или трудовым договором, то выходной день должен оплачиваться в соответствии с ними согласно письму Роструда от 24.01.2020 № ПГ/37602-6-1.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про учет премий при расчете среднего заработка

Вопрос № 2: по результатам выполнения отделом KPI руководителю начисляется премия. В августе была начислена дополнительно разовая премия по решению директора. В сентябре работник был в отпуске 15 дней, отпускные рассчитали с учетом обеих премий. Правильно ли учитывать премии при расчете отпускных?

Ответ эксперта: разовые премии, которые были начислены без привязки к определенному периоду, берутся в расчет среднего заработка в полной сумме.

Ежемесячные премии включаются в расчет так: за один и тот же показатель только одна премия за каждый месяц. Если работнику в расчетном периоде за каждый месяц начислялось по 2 премии, но каждая — за свой показатель, то в расчете будут участвовать уже 24 ежемесячные премии — по 12 за каждый из двух показателей.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

Про компенсацию затрат на фитнес

Вопрос № 3: может ли компания компенсировать частичные затраты сотрудникам на спорт при самостоятельном оформлении?

Ответ эксперта: организация вправе компенсировать занятия фитнесом на свое усмотрения. Однако ФНС потребует удержать НДФЛ и начислить страховые взносы на эти компенсации.

По мнению Минфина, суммы возмещения работникам стоимости занятий спортом в клубах и секциях не перечислены в ст. 217 НК как освобождаемые от налогообложения, а значит, облагаются НДФЛ согласно письму от 21.04.2020 № 03-03-06/3/32714.

Согласно ст. 422 НК перечень не подлежащих обложению страховыми взносами выплат физическим лицам является исчерпывающим, поэтому оплата работодателем стоимости занятий работников спортом в клубах и секциях, а также компенсация работникам не освобождены от уплаты страховых взносов.

Полный ответ и вопрос читайте в консультации.

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