Что нового будет на маркетплейсах в 2025 году

Интернет-торговля на маркетплейсах бьет все рекорды по приросту пользователей и денежному обороту уже последние 3-4 года. В 2024 году Ozon и Wildberries вошли в топ мировых торговых площадок, вырвавшись за пределы российского рейтинга. Что изменится на маркетплейсах в 2025 году? Сделали подборку главных трендов развития торговых площадок в стране.

Популярность маркетплейсов в России делает площадки идеальным местом для покупок, а селлеров — завидными работодателями. Из-за постоянного обновления правил сотрудничества с маркетплейсами продавцы не успевают вести бизнес и бухгалтерию одновременно — банально не хватает времени, поэтому большинство прибегает к помощи бухгалтеров.

Бухгалтерские услуги у селлеров и так востребованы, но спрос станет еще выше после вступления в силу налоговой реформы-2025, которая увеличит налоговую нагрузку на бизнес в два раза.

Тем более что большая часть продавцов применяют УСН, а с 2025 года работать на спецрежиме станет сложнее, понадобятся навыки расчета НДС и заполнения отчетности по налогу.

Поэтому и селлерам, и бухгалтерам, которые планируют начать работать на маркетплейсах в 2025 году, нужно заранее оценить плюсы и минусы будущего интернет-площадок. Собрали для вас главные тренды, которые будут влиять на маркетплейсы в 2025 году.

1. Увеличение роли искусственного интеллекта в интернет-торговле

Многие селлеры уже сейчас активно используют возможности ИИ для создания контента — красивого описания карточки и яркого визуала. Этот инструмент продолжит набирать популярность, потому что сгенерированные таким образом материалы отличаются высоким качеством и скоростью создания, что позволяет продавцу расширять линейку товаров и объемы продаж, не опасаясь, что ему не хватит сил или времени на витрину.

2. Новые способы оплаты покупок

Люди зачастую отказываются от покупки, если за нее нужно внести предоплату, поэтому даже те маркетплейсы, у которых не было услуги «оплата после получения» (например, у Ozon), постепенно ее внедряют.

По-прежнему высоким спросом пользуется BNPL, то есть возможность оплачивать покупки частями. Самые популярные сервисы – Долями, Яндекс Сплит, Подели и т. д. Маркетплейсы активно развивают собственные предложения. Например, Ozon Рассрочка.

Более того многие крупные площадки создают собственные цифровые продукты для оплаты: WB кошелек, Яндекс Пей, карта Ozon банка. Пользователей мотивируют скидками и бонусами за использование внутренних систем расчета.

3. Развитие нишевых маркетплейсов

Сегодня большинство селлеров стараются реализовать себя на крупных маркетплейсах таких, как Wildberries, Ozon, Яндекс Маркет, Мегамаркет и т. д. Кажется, что из-за разношерстной аудитории здесь легче пробиться, нежели на нишевых маркетплейсах, например, на Lamoda для продавцов одежды.

Однако покупатели (особенно в сегменте B2B) все чаще выбирают поход в профильный «магазин». Аналитики предполагают, что в 2025 году стоит ожидать быстрого освоения таких ниш, как БАДы, лекарства, медицинские и спортивные товары и зоотовары. Большой спрос будет также в агросекторе, на рынке металла и товаров для стройки.

4. Изменится формат личного кабинета продавца

Несмотря на то, что маркетплейсы стараются сделать рабочий кабинет максимально понятным и удобным для селлера — это у них не всегда получается.

Однако чем проще будет устроена система, тем с большей вероятностью и скоростью продавец начнет сотрудничать с площадкой. Так как многие просто не доходят, а тонут в справочных материалах и обучающих роликах, то важная задача маркетплейсов на 2025 год — переработать кабинет, чтобы увеличить приток новых пользователей.

5. Рост спроса на крупногабаритные товары

Многие производители мебели и поставщики строительных материалов отказывались заходить на маркетплейсы из-за специфики товара. На продукцию приходилась высокая комиссия, были определенные трудности с логистикой и продвижением. Кроме этого, производителям нужно большое количество карточек, так как продукция имеет целый ряд модификаций, но не все маркетплейсы могут предложить необходимые условия.

Однако для покупателя границы между товарами, которые ему нужны (будь то керамогранит или пара носков) стерты, поэтому спрос есть на разную продукцию. Так что создание условий для реализации крупногабаритных товаров — новый тренд, который будет точкой роста для интернет-площадок в 2025 году.

Как изменится работа бухгалтера на маркетплейсах в 2025 году

В следующем году продолжит расти спрос на компетентных специалистов, которые могут вести учет для селлеров на маркетплейсах. Научитесь оформлять первичку, рассчитывать налоги, составлять отчетность и делать возвраты для клиентов на ОСНО и УСН в 2025 году на курсе повышения квалификации «Бухгалтер маркетплейса».

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1. Знакомство с материалом

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В таком формате вы сможете разобрать сложные темы напрямую с экспертом-практиком — получите обратную связь и рекомендации.

3. Работа с дополнительным материалом

Вы скачиваете полезную раздатку, тренируетесь заполнять документы и необходимые отчеты, чтобы на практике справляться с этими задачами легко.

4. Практика

При составлении программы мы ориентировались на реальные задачи, с которыми сталкивается бухгалтер, ведущий учет на маркетплейсах. Поэтому все практические работы направлены на тренировку навыков, которые точно пригодятся вам на практике.

5. Тестирование

После каждого блока есть тест на закрепление пройденного материала. Используйте его для проверки собственных знаний, чтобы убедиться, что вы усвоили всю информацию.

5. Получение удостоверения

Программа курса соответствует профстандарту «Бухгалтер». После обучения вы получите удостоверении о повышении квалификации на 72 ак. часа. Ваш работодатель увидит его в государственном реестре ФИС ФРДО Рособрнадзора.

Сейчас вы можете купить курс по выгодной цене за 8 900 рублей вместо 28 600 рублей.

Старт потока 15 ноября.

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